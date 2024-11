Dane SMSAPI wskazują, że już przeszło co 2. Polak zamierza skorzystać w tym roku z okazji przygotowanych przez sprzedawców na Black Friday, jednak blisko co 4. osoba z tej grupy uzależnia zakupy od jakości i rodzaju ofert. Tak czy inaczej, ostatni piątek listopada będzie z pewnością dniem wzmożonych wydatków. Eksperci przypominają, że Black Friday niesie za sobą nie tylko atrakcyjne ceny, ale również finansowe pułapki.

Czy Polacy liczą na okazje przygotowane przez sklepy w związku z Czarnym Piątkiem?

Jakie zagrożenia dla portfela niosą za sobą zakupy podczas Black Friday?

Jak korzystać z okazji i dostępnych opcji zakupów, aby na listopadowych promocjach zyskać a nie stracić?



Czekamy z zakupami na Black Friday

Jak ochronić budżet domowy przed pułapkami Black Friday? Sprawdzajmy ceny interesujących nas produktów, zanim zaczną się obniżki. Ustalmy też konkretną kwotę, którą możemy w tym roku przeznaczyć na prezenty czy okazje w Black Friday. Trzymajmy się tej sumy i starajmy się jej nie powiększać.

Black Friday czy Święta to czas, kiedy rosną wydatki Polaków. Te nadmierne mogą na tyle uszczuplić nasz budżet domowy, że zabraknie nam pieniędzy na inne ważne należności – np. stałe opłaty, rachunki, raty, itp. Warto już teraz przygotować się na nadchodzące wyprzedaże czy świąteczne zakupy. Sprawdzajmy ceny interesujących nas produktów, zanim zaczną się obniżki. Może wcale nie są to tak duże promocje, jak się wydaje? Ustalmy też konkretną kwotę, którą możemy w tym roku przeznaczyć na prezenty czy okazje w Black Friday. Trzymajmy się tej sumy i starajmy się jej nie powiększać. Dzięki temu styczeń i kolejne miesiące nie będą dla nas oznaczać długów i finansowych trudności – mówi Karolina Duniec z Kredyt Inkaso.

Kup teraz, zapłać później – pamiętajmy o 30 dniach na spłatę

Usługa odroczonych płatności staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród Polaków. Pamiętajmy jednak, że zobowiązanie musimy uregulować w ciągu 30 dni – wyjaśnia Karolina Duniec.

Jak kupować, by nie popaść w finansowe tarapaty?

8 najważniejszych zasad podczas zakupów w Black Friday:

Zastanówmy się, jakich produktów, sprzętów czy odzieży faktycznie potrzebujemy; Porównajmy ceny artykułów w kilku miejscach; Zastanówmy się, czy faktycznie nas na nie stać; Nie wydawajmy więcej niż na to pozwala budżet domowy; Pamiętajmy, że wirtualne pieniądze wydaje się łatwiej i szybciej, co grozi nadszarpnięciem budżetu domowego; Biorąc pożyczkę, zawsze dokładnie zapoznajmy się z warunkami finansowania; Nie unikajmy odpowiedzialności, gdy pojawią się problemy ze spłatą.

Gdy zaciągnięte zobowiązania przewyższają jednak nasze możliwości finansowe…

Warto jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem lub firmą, która obsługuje nasz dług i ustalić opcję dogodnej spłaty. Takie rozwiązanie nie obciąży zbytnio domowego budżetu, a pozwoli nam z czasem uporządkować swoje finanse. Możemy skorzystać m.in. z rozłożenia długu na raty – samodzielnie przez Internet lub telefonicznie – wybierając wysokość raty z konsultantem – tłumaczy Karolina Duniec z Kredyt Inkaso.

W badaniu SMSAPI ponad połowa respondentów zadeklarowała, że dokona zakupu w okresie listopadowych obniżek cen, 38 proc. uzależnia decyzję od ofert, jakie się pojawią. Co więcej, prawie 3/4 klientów ma już upatrzony towar i czeka z zakupem właśnie na Black Friday. Większą skłonność Polaków do ponoszenia wydatków widać w danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Dobra trwałe w najbliższym roku planuje nabyć 54,9 proc., co może wskazywać na lekkie ożywienie gospodarcze Polacy coraz chętniej korzystają z odroczonych płatności podczas zakupów online. Z danych CRIF wynika, że w ubiegłym roku na BNPL zdecydowało się ponad 70 proc. klientów sklepów online. Jak przy każdym innym zobowiązaniu finansowym, tak i tutaj pojawiają się jednak problemy ze spłatą. W ubiegłym roku dotyczyło to 12 proc. klientów, którzy skorzystali z tej opcji.Atrakcyjne ceny i liczne promocje związane z Black Friday sprzyjają impulsywnym zakupom i sprawiają, że do naszego koszyka trafiają czasem niepotrzebne produkty, które mogą mocno nadwyrężyć finanse. Jak zatem podejść do zbliżających się promocji, by nie popaść w problemy finansowe?Przy pojawieniu się pierwszych zaległości w spłacie zobowiązań przede wszystkim powinniśmy dokładnie przeanalizować nasz budżet i ocenić, z jakich wydatków możemy zrezygnować. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na spłatę powstałych zaległości. Istotne jest, by zrobić to jak najszybciej – pozwoli to uniknąć rosnących odsetek za zwłokę w spłacie.