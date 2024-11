Polacy coraz bardziej odpowiedzialnie zarządzają swoimi finansami. Z najnowszego badania Barometr Providenta wynika, że 80 proc. ankietowanych nie miało w tym roku trudności ze spłatą swoich zobowiązań finansowych.

Jak Polacy zarządzają finansami?

W jakiej formie Polacy najczęściej się zadłużają?

Na co Polacy najczęściej przeznaczają pożyczone pieniądze?



To wyniki świadczące o rosnącej odpowiedzialności finansowej wśród Polaków. Odsetek osób, które nie mają problemów ze spłatą jest wyższy niż podczas dwóch ostatnich edycji badania. Maleje też skłonność do finansowania spłaty kolejnym zobowiązaniem – w zeszłym roku drugim najpopularniejszym sposobem na problemy z regulowaniem rat była pożyczka od rodziny – komentuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. wayhomestudio na Freepik Zarządzanie budżetem domowym coraz bardziej odpowiedzialne

Królują karty kredytowe, ale rośnie też zaufanie do pożyczek

Brakuje na remont i sprzęt AGD/RTV

Przełamanie stereotypu sukcesu finansowego

Z Barometru wynika, że twierdzenie, że młode pokolenie nie myśli o oszczędzaniu na przyszłość to stereotyp. Odpowiedzialne zgromadzenie kwoty na emeryturę w najmłodszej grupie badanych (18-24 lat) było wyznacznikiem sukcesu dla niemal takiego samego odsetka młodych ankietowanych (34 proc.), co dla tych tuż przed emeryturą. Jestem przekonana, że zetki mogą rozmawiać z baby boomersami dojrzale i ciekawie o stabilności i zabezpieczeniu finansowym, być może dyskusje tego typu należy po prostu inicjować częściej. Dzień bez długów to idealna okazja – dodaje Karolina Łuczak.

Z najnowszej edycji badania Barometr Providenta wynika, że nawet w obliczu trudności Polacy bardzo rzadko decydują się na zaprzestanie spłaty swoich zobowiązań – i to bez względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, a nawet miesięczny przychód. W przypadku kłopotów finansowych, najczęściej starają się ograniczyć inne wydatki (1/3 badanych). Kolejnym popularnym pomysłem jest próba znalezienia dodatkowego źródła dochodu – tutaj podobnie jak w zeszłorocznym badaniu bardziej skłonne do podjęcia nowej pracy są kobiety niż mężczyźni (18 proc. vs 14,3 proc.).A jeśli już Polacy pożyczają, to w jakiej formie? Ponad połowa badanych (56,4 proc.) wybiera w tym celu kartę kredytową – jest to znaczący wzrost trendu, ponieważ w zeszłym roku takiej odpowiedzi udzieliło niemal 32 proc. osób. Ponad 40 proc. badanych posiada aktualnie kredyt gotówkowy w banku – w ubiegłym roku miała je ¼ respondentów. Widocznie wzrósł też odsetek ankietowanych posiadających pożyczkę w firmie pożyczkowej – z 9,2 proc. badanych w 2023 do aż 17,9 proc. w 2024 roku.Co ciekawe, grupa wiekowa 65+ posiada też najwięcej kart kredytowych w porównaniu do osób w innych przedziałach wiekowych. To również one najmniej chętnie w całej grupie badanych zdecydują się na kredyt hipoteczny.Okazuje się, że największe wydatki pożyczkowe Polaków w tym roku pochłonęły remonty mieszkań i domów oraz zakup lub naprawa sprzętu AGD/RTV (wskazane niemal co czwartego respondenta). Najmniej ankietowanych zdecydowało się pożyczyć na tzw. „specjalne okazje”, czyli urlopy i wakacje, a także na wydatki okolicznościowe, np. wesele czy komunie (około 4,5 proc.).Na wymienione wyżej „specjalne okazje” zobowiązań nie zaciągali w ogóle przedstawiciele dwóch województw – lubuskiego i warmińsko-mazurskiego.Coroczne pytanie dotyczyło też tego, co dla mieszkańców Polski oznacza sukces finansowy. I ponownie jak w roku poprzednim dla ponad połowy (54,4 proc.) wymiernym jego wyznacznikiem jest brak długów i kredytów. Na podium znalazły się także wysokie zarobki (29,8 proc.) i zgromadzenie oszczędności na emeryturę (28,5 proc.).