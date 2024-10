Jesień drenuje budżet domowy

Wielu z nas jeszcze nie otrząsnęła się porządnie po upałach, a już przychodzi mierzyć się z tym, co niesie za sobą jesień. Niestety – co potwierdza najnowsze badanie Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Edukacja jutra” – jesienne miesiące nie są dla Polaków najłatwiejsze. Dlaczego? Przynoszą bowiem dodatkowe wydatki, związane zarówno z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, jak i zbliżającą się zimą zwiastującą nieuchronnie okres grzewczy, a często również konieczność uzupełnienia garderoby.

Przeczytaj także: Budżet domowy 2024: prawie połowa Polaków chce ograniczyć wydatki

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wydatki w największym stopniu drenują jesienny budżet domowy Polaków?

Które z nich gotowi jesteśmy sfinansować pożyczonymi pieniędzmi?

Czy Polacy gromadzą oszczędności, aby pokryć koszty związane z edukacją dzieci?

Największe wydatki czekają budżet domowy jesienią

Kliknij, aby powiekszyć fot. robert6666 - Fotolia.com Jesień generuje sporo dodatkowych wydatków

Każdy okres roku wiąże się z pewnymi wydatkami z budżetu domowego. Wiosną i latem mówimy o urlopach, koloniach czy uroczystościach rodzinnych. Z kolei jesienią i zimą czekają na nas wydatki edukacyjne, wyższe rachunki związane z energią oraz zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Wiele osób decyduje się na finansowanie zewnętrzne, aby opłacić wszystkie zobowiązania. Z naszego badania wynika, że 31 proc. osób zdecydowałoby się na kredyt na remont mieszkania. Z kolei ponad jedna piąta rozważa kredytowanie na zakup samochodu oraz własnego lokum. Jedynie 7 proc. planuje skorzystać z pomocy banku ze względu na wydatki edukacyjne – mówi Magdalena Mazurek, marketing menadżerka z Santander Consumer Banku.

Finansowanie roku szkolnego

Oszczędzanie na edukację czy kredytowanie na ważne cele takie jak opłacenie szkoły czy zakupu sprzętu gwarantuje stabilność oraz poczucie bezpieczeństwa finansowego. W Santander Consumer Bank wspieramy budżet domowy klientów szeroką gamą produktów, które mogą wybrać w zależności od swoich potrzeb. Jeżeli są one większe i potrzebujemy wyższych kwot na korzystnych warunkach, to warto rozważyć Mistrzowski kredyt gotówkowy. Zapewnia on stałą ratę nawet przez okres 120 miesięcy, a kwota kredytu to nawet 150 000 zł. Wygodnym rozwiązaniem jest także karta kredytowa Visa Comfort, która posiada okres bezodsetkowy wynoszący nawet do 54 dni. Z kolei kredyt ratalny pokryje zarówno mniejsze, jak i większe potrzeby, w elastycznym okresie kredytowania do 60 rat – dodaje Ewa Cegielska, Kierowniczka Zespołu Produktów Gotówkowych z Santander Consumer Banku.

Przeczytaj także: Negatywne skutki wydatków świątecznych odczuwa niemal połowa Polaków

Jak wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Edukacja jutra” największym wyzwaniem finansowym tej jesieni są dla Polaków bieżące rachunki i opłaty. Na tę odpowiedź wskazało 49 proc. Na drugim miejscu znajdują się codzienne wydatki i zakupy jak np. jedzenie czy środki czystości. Jest to obciążenie dla prawie 30 proc. Polaków. W badaniu ponad jedna piąta respondentów wskazała także remont mieszkania czy domu (23 proc.).W związku z nadchodzącymi chłodniejszymi miesiącami, należy zaopatrzyć szafę w cieplejszą odzież. Jednak jak pokazuje raport, dla blisko 20 proc. zakup ubrań i obuwia jest największym wyzwaniem wśród wydatków tej jesieni. Podobny odsetek (17 proc.) ankietowanych wskazał także na zakup lub naprawę samochodu oraz wyjazd na urlop. W przypadku nowego roku szkolnego – wydatki związane z edukacją są najbardziej obciążające dla budżetu dla 13 proc. rodzin.Rozpoczęcie szkoły wiąże się z jednorazowym wysokim wydatkiem na wyprawkę szkolną. Jednak także z zobowiązaniami, które obciążają budżet domowy przez cały rok – jak korepetycje czy zajęcia pozaszkolne. Według raportu „Polaków Portfel Własny: Edukacja jutra” 38 proc. rodziców regularnie oszczędza na koszty związane z edukacją dzieci. Badanie pokazuje, że częściej (46 proc.) robią to mężczyźni niż kobiety (30 proc.). Ponad jedna trzecia odkłada pieniądze jednak robi to nieregularnie. W tym przypadku dominują panie – 38 proc. do 30 proc. panów. Ponad jedna piąta (24 proc.) w ogóle nie oszczędza na ten cel.Osoby, które decydują się na odkładanie kwot na edukację dzieci, najczęściej wybierają konto oszczędnościowe. Na taki krok decyduje się 52 proc. rodziców. Z kolei ponad 30 proc. deklaruje, że odkłada gotówkę w domu. Ta opcja jest znacznie częściej wybierana przez kobiety (38 proc.) niż mężczyzn (26 proc.). Z konta osobistego korzysta w tym celu 26 proc. ankietowanych. Natomiast lokata jest wybierana przez 19 proc. opiekunów. Przy czym na ten produkt bankowy decyduje się 28 proc. panów, a jedynie 11 proc. pań.