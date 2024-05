Popyt na kredyty mieszkaniowe na wysokim poziomie w IV 2024

Popyt na kredyty mieszkaniowe utrzymuje się na wysokim poziomie, o czym świadczą kwietniowe dane. Wartość zapytań o te kredyty wzrosła w tym miesiącu o 58,2% r/r - wynika z BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe.

Popyt na kredyty mieszkaniowe utrzymuje się na wysokim poziomie, o czym świadczy fakt, że potencjalni kredytobiorcy złożyli w kwietniu 2024 r. wnioski kredytowe o wartości ponad 58% wyższej niż rok wcześniej. Liczba osób wnioskujących pozostaje co prawda niższa niż w II półroczu 2023 roku, gdy funkcjonował Program Bezpieczny Kredyt 2%, ale jest wyraźnie wyższa (o 50-60%) niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Dodatkowo, od początku 2024 roku z każdym kolejnym miesiącem liczba wnioskujących jest coraz wyższa - w kwietniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o ponad 9% więcej osób niż w marcu oraz aż o 43% więcej niż w styczniu. Drugim ważnym aspektem determinującym poziom Indeksu Popytu jest wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do 433 tys. zł – to wartość o prawie 13% wyższa niż w kwietniu 2023 r. Do rekordowej kwoty z grudnia 2023 roku brakuje już tylko 2 tys. zł.



Realny wzrost wynagrodzeń przy stabilnym poziomie stóp procentowych pozytywnie wpływa na wzrost zdolności kredytowej, a w konsekwencji pozwala na zwiększenie średniej wartości wnioskowanego kredytu podążając za wzrostem cen nieruchomości – wyjaśnia Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz w BIK.

Z danych BIK wynika, że o kredyt mieszkaniowy wnioskowało w kwietniu 32,36 tys. potencjalnych kredytobiorców. To o 55% więcej niż rok temu, kiedy wnioski złożyło 20,88 tys. osób. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 9%.Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w kwietniu 2024 r. 433 tys. zł i była wyższa o 12,8% niż w kwietniu 2023 r., a w porównaniu do marca 2024 r. wzrosła o 0,6%.