Czy Trump umocni dolara?

Do wyborów w USA zostało niecałe 2 tygodnie. Zakłady bukmacherskie coraz mocniej "obstawiają" wygraną Trumpa. Przewaga ta w ostatnich tygodnia zdecydowanie wzrosła. Ze względu na znaczące różnice, jakie występują pomiędzy partią Republikańską oraz Demokratyczną i jednocześnie burzliwy charakter amerykańskiej polityki, rynki finansowe będą wykazywały się dużą nerwowością.

Wygrana Donalda Trumpa może oznaczać radykalną zmianę kierunku, szczególnie wówczas kiedy Republikanie będą dominować w Senacie oraz w Izbie Reprezentantów. Harris prawdopodobnie będzie chciała wprowadzić pewne zmiany, ale jej polityka w niewielkim stopniu będzie odbiegać od obecnej, którą prowadzi Joe Biden.Istnieją takie cztery główne obszary polityki Trumpa, które mogą doprowadzić do znacznych zmian na rynku walutowym i tym samym w wycenie dolara amerykańskiego. Są nimi cła, podatki, polityka migracyjna oraz stopień niezależności Fed.Nałożenie 10 proc. taryf na wszystkie towary trafiające do Stanów Zjednoczonych oraz 60 proc. lub więcej na produkty z Państwa Środka spowodowałoby wzrost poziomu cen, wywołując dodatkowe efekty inflacyjne. Towary amerykańskie staną się droższe. Fed będzie mógł zapobiec inflacji odpowiednio reagując, co będzie korzystne dla USD. W normalnych okolicznościach tak pewnie mogłoby się stać ale w przypadku Trumpa nie mamy pewności, czy były prezydent nie będzie naciskał na Rezerwę Federalną po to, aby ta nie stosowała zbyt restrykcyjnej polityki monetarnej. Pojawiały się w przeszłości ze strony byłego prezydenta propozycje, w których „głowa” państwa ma głos w sprawie wysokości stóp procentowych. Kandydatowi Republikanów byłoby trudno zaakceptować to, że działania monetarne w pewnym stopniu wpływają destrukcyjnie na pozytywne efekty gospodarcze, która zamierzała osiągnąć jego polityka taryfowa i podatkowa. Utrata pełnej niezależności przez Fed jest jednak daleko idącą spekulacją, która mimo wszystko jest w tym momencie mniej prawdopodobna. Jeśli Fed będzie mógł działać w pełni apolitycznie, będzie to dobre dla USD, jeśli jednak pojawią się potencjalne napięcia między Białym Domem a bankiem centralnym, USD może w długim terminie stracić.Celem Trumpa jest sprawienie, aby ustawa TCJA obowiązywała na stałe. Były prezydent planuje zaoferować wiele ulg dla firm. Mają zostać zlikwidowane podatki od świadczeń socjalnych. Z kolei podatek od osób prawnych ma zostać zredukowany do 15 proc. Wyliczenia Axios oraz Penn Wharton Budget Model wskazują, że działania Republikanów w tym zakresie mogą spowodować, że deficyt budżetowy w kolejnych lata zostanie mocno pogłębiony. Zarówno polityka podatkowa jak i taryfowa prawdopodobnie doprowadzą do „pozytywnego szoku popytowego”.Wygrana Trumpa będzie oznaczać również zaostrzenie warunków polityki migracyjnej. Niewykluczone są deportacje, co z ekonomicznego punktu widzenia może oznaczać, że w USA stopniowo zacznie brakować niewykwalifikowanej siły roboczej. Ten problem może dotknąć w dużej mierze rolnictwo, ale również inne sektory, choć w mniejszym stopniu. W średnim terminie implikacjami tych działań będą wyższe płace, a to z kolei przełożą się na podbicie inflacji. Jednocześnie Trump będzie chciał zwiększyć produkcję ropy oraz gazu aby obniżyć jej ceny i sprawić, aby USA stały się jeszcze bardziej niezależnym energetycznie krajem. W związku z tym możliwe będą pewne deregulacje środowiskowe oraz energetyczne.Początkowa reakcja na dolarze może jednak nie być wiarygodnym sygnałem, w którą stronę podąży amerykańska waluta w średnim i długim terminie. Mamy wiele zmiennych i dopiero z czasem okaże się, które z obietnic Trumpa zaczną być realizowane, a które stały się jedynie pustą zapowiedzią. Na ten moment w krótkim terminie istnieje wyższe prawdopodobieństwo, że jeśli Trump rzeczywiście wygra, USD może zyskać. Skala tej reakcji będzie jednak zależna od tego, jak bardzo przez te kolejne 2 tygodnie „zielony” ulegnie postępującej aprecjacji. Inaczej mówiąc: w jak dużym stopniu rynek zdyskontuje wyniki wyborcze.