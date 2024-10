Dla euro najważniejsze teraz będą czwartkowe wskaźniki PMI

W tym tygodniu kluczowe dane makro, na które może w większym stopniu reagować rynek, a głównie waluta euro, to wstępne wskaźnik PMI dla Europy. Prawdopodobnie potwierdzą one słabą kondycję gospodarczą całego regionu. Perspektywy gospodarcze dla strefy euro pozostają niepokojące. Wspólna waluta może ponownie znaleźć się pod presją spadkową.

Wskaźniki dla przemysłu wg prognoz mają się minimalnie poprawić, ale będzie to raczej obraz stabilizacji na bardzo niskich poziomach (Niemcy 40,8 pkt., strefa euro 45,3 pkt., Francja 45 pkt.). W przypadku usług, mimo, że PMI utrzymają się raczej powyżej bariery 50 pkt., trend spadkowy wciąż jest widoczny a spodziewana minimalna poprawa liczb nie zmieni dominującej tendencji. Ciężko zatem będzie znaleźć argument przemawiający za silniejszym euro. Słabe wyniki z pewnością nie będą stanowiły zachęty dla EBC do wstrzymywania się z obniżkami stóp a w przypadku rozczarowania spowodują raczej, że spekulacje dotyczące mocniejszego ruchu banku centralnego w grudniu po prostu wzrosną.Dodatkowo poznamy wiele wypowiedzi ze strony przedstawicieli europejskiej instytucji, które mogą dostarczyć wskazówek co do dalszych działań instytucji. Głos dziś zabierze Christine Lagarde oraz Philip Lane. Jeśli wypowiedzi ich zabrzmią „gołębio”, rynek prawdopodobnie poczuje się utwierdzony w swoim sceptycyzmie wobec euro.Dopóki będzie się utrzymywać duży rozdźwięk w danych makro pomiędzy strefą euro a USA, tak jak jest to widoczne obecnie, dopóty kurs EUR/USD będzie kierował się w dół. Rynek bowiem coraz mocniej będzie oczekiwał zdecydowanego łagodzenia warunków monetarnych ze strony EBC i jednoczesnego spowolnienia tempa „luzowania” ze strony Fed. Ta dywergencja, która jest widoczna od kilku tygodni, może wciąż wyznaczać kierunek południowy dla głównej pary walutowej. Z technicznego punktu widzenia, od końca września nie otrzymaliśmy żadnej korekty wzrostowej, więc takowa może pojawić się w krótkim terminie. Kluczowy w tym momencie jest poziom 1,08-1,0780 a następnie 1,07.