Niewiele przemawia za silniejszym euro, rajd dolara wyjątkowo silny

Spadki na EUR/USD w ostatnich 3 tygodniach były nad wyraz mocne. Z poziomu 1,12 kurs obniżył się do pułapu bliskiego 1,08. Ruch w dół widoczny od końca września był w dużej mierze "napędzany" przez silniejszego dolara. Euro zostało co prawda osłabione przez EBC w czwartek, jednak w podobnym okresie wspólna waluta w relacji do średniej walut G10 zyskała. Oczywiście aprecjacja była nieporównywalnie mniejsza do tej widocznej na USD. Zatem wyższe poziomu głównej pary walutowej są możliwe dopiero wówczas, kiedy "rajd" amerykańskiej waluty się zakończy.

Aktualna siła USD opiera się w głównej mierze na ostatnim mocnym raporcie NFP z amerykańskiego rynku pracy. Dane te w znacznym stopniu „rozwiały” obawy o recesję w USA i jednocześnie zredukowały do zera oczekiwania na obniżkę stóp proc. o 50 punktów bazowych przez Fed w listopadzie czy grudniu. Rynek obecnie nawet nie wycenia pełnych dwóch cięć o 25 pb na kolejnych posiedzeniach w tym roku. Biorąc pod uwagę pozostałe dane gospodarcze z ostatnich tygodni, rynek nie ma zbyt wielu powodów, by korygować swoje oczekiwania dotyczące kształtowania się dalszej ścieżki kosztu pieniądza w USA. Są one po prostu wystarczająco silne aby zakładać, że Fed będzie podejmował decyzje zdecydowanie bardziej „gołębie”. Oczywiście, jeśli w pewnym momencie figury makro zaczną pokazywać nieco odmienny obraz amerykańskiej gospodarki, nastawienie inwestorów może się diametralnie zmienić.Warto przypomnieć sobie, jak bardzo dolar amerykański stracił na wartości na początku sierpnia, gdy dane z rynku pracy mocno rozczarowały. Jedynym problemem jest to, że przez jakiś czas nie ma żadnych ważnych publikacji. Dopiero kluczowymi wydarzeniami wydają się być raport NFP, wybory prezydenckie w USA oraz kolejne posiedzenie Fed. Dane z rynku pracy poznamy przed politycznym wydarzeniem, natomiast decyzja Rezerwy Federalnej zostanie ogłoszona już po tym jak amerykanie zdecydują wrzucając swój głos do urny wyborczej. Jest prawdopodobne, że silny wzrost liczby miejsc pracy na początku października zostanie zrewidowany w dół, tak jak miało to miejsce w ostatnich miesiącach.Jeśli chodzi o wybory w USA, tu widoczny jest w ostatnim czasie wzrost szans Donalda Trumpa. Jego propozycje gospodarcze mogą potencjalnie wywołać silny wzrost USD, który może przyćmić rynek pracy i decyzję w sprawie stóp procentowych.Pojawienie się wyraźnej siły euro w najbliższym czasie jest dość wątpliwe. Ostatnia konferencja prasowa Lagarde wzmocniła szanse na to, że EBC będzie w tym roku „luzował” mocniej niż wcześniej oczekiwano. Realna gospodarka strefy euro słabnie znacznie wyraźniej. Duża waga będzie przywiązywana do czwartkowych wstępnych odczytów PMI za październik.