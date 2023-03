Jak Polacy ratują budżet domowy?

W lutym bieżącego roku inflacja w Polsce osiągnęła poziom 18,4%. I wprawdzie wielu ekonomistów jest przekonanych, że osiągnęła już swój szczyt i kolejne miesiące przyniosą jej spadek, to jednak o osiągnięciu celu inflacyjnego długo jeszcze będziemy mogli jedynie pomarzyć. Nie są to najlepsze wieści tym bardziej, że portfele Polaków już są wydrenowane. Nic dziwnego, że ponad połowa z nas gorączkowo poszukuje sposobów na poprawę swojego budżetu domowego.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich sposobów imają się Polacy, aby polepszyć swoją sytuację finansową?

Kto w żaden sposób nie próbuje wpłynąć na stan swojego portfela?

Jakie działania zawodowe podejmujemy, aby podreperować budżet domowy?

Polacy, którzy podejmują różne działania na rzecz swojego budżetu domowego, najczęściej skupiają się na ograniczaniu konsumpcji. Aż 65 proc. ankietowanych przyznało, że rezygnuje z niektórych wydatków np. wyjazdów weekendowych czy wakacyjnych (65 proc.) – komentuje Magdalena Drążkowska, Menadżer ds. Depozytów Detalicznych z Santander Consumer Banku. – Popularnymi odpowiedziami były też redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej czy kupowanie produktów i usług na promocji (w obu przypadkach po 64 proc.). Na trzecim miejscu znalazło się wydawanie pieniędzy tylko na najpotrzebniejsze rzeczy, w tym żywność, rachunki i leki (61 proc.).

W czasach niepewności ekonomicznej decydujemy się na zmiany w pracy

W sytuacji rosnących kosztów życia warto pamiętać o tym, że nasze działania na rzecz poprawy budżetu domowego, mogą wesprzeć dopasowane produkty bankowe – komentuje Magdalena Drążkowska z Santander Consumer Banku. – W badaniu widzimy, że Polacy skłaniają się raczej ku rezygnacji z konsumpcji niż do odkładania pieniędzy, jednak korzystanie z lokaty czy rachunku oszczędnościowego przynosi prawdziwe korzyści dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu tych rozwiązań. Każde z nich jest dostępne online, wystarczy jedynie wypełnić prosty wniosek dostępny na stronie banku.

Badanie „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania” wykazało, że w związku z rosnącymi kosztami życia ponad połowa z nas na różne sposoby próbuje poprawić stan swoich finansów. W tej grupie jest najwięcej ankietowanych przed 40-stką (kolejno 81 i 83 proc. wśród 18-29 latków i 30-39 latków). Poprawą budżetu domowego zajmują się również mieszkańcy wsi (70 proc.) i metropolii (60 proc.) oraz – co może zaskoczyć – respondenci z największymi dochodami powyżej 7 000 zł netto w górę (71 proc.).Na przeciwległym biegunie znalazło się 44 proc. respondentów, którzy obecnie w żaden sposób nie próbują wpłynąć na stan swojego portfela. Są to głównie emeryci (ok. 70 proc. wśród 70-latków), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (65 proc.) oraz osoby z dochodem od 3 000 do 3 999 zł netto miesięcznie (64 proc.).Spora część ankietowanych przyznała również, że w celu poprawy swojego budżetu domowego decyduje się na ograniczenie wydatków na rozrywkę (59 proc.). Niewiele mniejszy odsetek (57 proc.) kupuje mniej ubrań, a 46 proc. nie poddaje się tzw. efektowi latte, rezygnując z kawy czy jedzenia na mieście. Co czwarty badany dba o swoje finanse dzięki temu, że ma więcej niż jedno źródło dochodu np. z dodatkowej pracy, wynajmu mieszkania, domu czy garażu (28 proc.). Mniejszy odsetek trzyma pieniądze na lokacie lub na oprocentowanym koncie oszczędnościowym (kolejno 8 i 6 proc. wskazań). Tylko 4 proc. respondentów przyznało, że inwestuje na giełdzie.Rosnące koszty życia sprawiają, że poza ograniczaniem konsumpcji, podejmujemy również różne działania zawodowe. Już co szósty ankietowany zdecydował się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (17 proc.). Z kolei 21 proc. respondentów zabiegało o podwyżkę, jednak jedynie 13 proc. z nich odniosło sukces na tym polu. Ponadto 9 proc. respondentów zdecydowało się zmienić dotychczasową pracę na lepiej płatną.