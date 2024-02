Zarządzanie domowymi finansami w czasach wysokiej inflacji jest prawdziwym wyzwaniem. Dlatego rok 2023 był ciężki dla gospodarstw domowych. Z danych GUS wynika, że w styczniu inflacja wreszcie odpuściła i wyniosła 3,9%, rosną także wynagrodzenia. Czy dzięki temu Polacy zaczną oszczędzać? Eksperci Intrum podpowiadają, jak to robić, aby nasz budżet domowy podołał wszystkim wydatkom.

Przeczytaj także: 5 rad jak zapanować nad domowym budżetem

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak mądrze planować budżet domowy?

Ile powinna wynosić poduszka finansowa?

Jakie rozwiązania mogą pomóc w zarządzaniu budżetem?



2023 rok był trudny dla budżetów Polaków. W lutym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 1996 roku. Zarobki nie rosły adekwatnie do wzrostu cen. Wielu musiało odłożyć planowane, większe wydatki na przyszłość. Wysokie stopy procentowe doprowadziły do bardzo dużego wzrostu rat kredytów, przez co część Polaków nie podołała bieżącym kosztom i popadła w zadłużenie. Dlatego ważne, aby każdy posiadał finansową poduszkę bezpieczeństwa – zaznacza Michał Wróbel, ekspert Intrum.

Co to jest budżet domowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. artbeauty - Fotolia.com.jpg Jak nowocześnie prowadzić budżet domowy? Planowanie budżetu polega na notowaniu wszystkich wydatków z poprzedniego miesiąca czy miesięcy i sporządzaniu planu finansowego na kolejny okres. Koszty warto podzielić na kategorie, np. na rachunki, jedzenie, rozrywkę oraz jednorazowe.

Twoim celem powinno być takie zarządzanie środkami, aby podołać wszystkim wydatkom i najlepiej w każdym miesiącu zaoszczędzić na czarną godzinę. Posiadanie poduszki finansowej może Cię uchronić przed sytuacjami, w których nie masz gotówki na niezbędny zakup – tłumaczy Michał Wróbel, ekspert Intrum.

Ile powinna wynosić poduszka finansowa?

sześć miesięcznych pensji – tak wskazało 71 proc. respondentów,

mniej niż miesięczne wynagrodzenie – u 22 proc. ankietowanych,

więcej niż wysokość rocznego wynagrodzenia – w 18 proc. przypadków2.

Nowoczesne prowadzenie budżetu

Oddzielne konta bankowe na różne potrzeby

Oddzielne rachunki bankowe dla członków gospodarstwa domowego

Jednym z wyzwań związanych z planowaniem budżetu domowego dla rodziny są różnice w podejściu do wydatków poszczególnych członków gospodarstwa. Jedna osoba kilka razy zastanowi się nad jakimkolwiek nieprzewidzianym zakupem, a druga – od razu się skusi. Dlatego warto dla każdego członka wygospodarować określony budżet na prywatne wydatki – zauważa Michał Wróbel, ekspert Intrum.

Aplikacja Lista zakupów

Korzystaj z aplikacji sklepów

Warto je mieć, gdyż markety uzależniają korzystanie z części okazji od ich posiadania. Niektóre z nich wymagają aktywacji kuponu w aplikacji, ale różnice w stosunku do cen standardowych bywają wysokie. Często jednak skorzystanie z promocji wiąże się z zakupem kilku sztuk danego produktu. Jeśli wiesz, że nie potrzebujesz ich aż tyle, przelicz, czy promocja Ci się opłaca. W przypadku, gdy będziesz używać tego na siłę, to żadna oszczędność. Warto robić zapasy produktów w niskiej cenie, ale przy zachowaniu dotychczasowej częstości jego wykorzystania – mówi Michał Wróbel, ekspert Intrum.

Aplikacja do zbierania paragonów

"Oszczędzanie w obliczu wysokiej inflacji" badanie na zlecenie Banku Millennium, 2022. Tamże.

Przeczytaj także: W domowym budżecie czas na jesienne porządki

Składają się na niego wszystkie dochody i wydatki Twojego gospodarstwa domowego. To zarówno wpływ wynagrodzenia, środków otrzymanych w ramach świadczeń, np. 800+, jak i rata kredytu, zapłata za zakupy w sklepie spożywczym czy opłata za mieszkanie. Na budżet domowy mogą składać się dziesiątki, a nawet setki operacji. Stała kontrola to sposób na uniknięcie niespodziewanych wydatków, które mogą prowadzić do zadłużenia. Na czym polega planowanie budżetu? Przede wszystkim na notowaniu wszystkich wydatków z poprzedniego miesiąca czy miesięcy i sporządzaniu planu finansowego na kolejny okres. Koszty warto podzielić na kategorie, np. na rachunki, jedzenie, rozrywkę oraz jednorazowe (np. wizyta u dentysty).Możesz się spotkać z różnymi opiniami, ale przeważnie mówi się, że minimum wynosi trzykrotność miesięcznych zarobków, a im więcej, tym oczywiście lepiej. W przypadku kilkuosobowej rodziny, która chce być przygotowana na niespodziewane wydatki, powinna to być przynajmniej sześciokrotność zarobków. Jak wynika z badania „Oszczędzanie w obliczu wysokiej inflacji”finansowa poduszka bezpieczeństwa Polaków wynosi:Zarządzanie budżetem nie jest łatwe, szczególnie w przypadku niskich zarobków. Jak temu podołać? Warto wykorzystać nowoczesne rozwiązania, które pomogą Ci w zarządzaniu budżetem domowym Trzymanie wszystkich pieniędzy na jednym rachunku jest ryzykowne, gdyż może Cię skusić zakup rzeczy niezaplanowanych w budżecie. Większość banków umożliwia bezpłatne założenie kont oszczędnościowych. Możesz na nie przelewać środki przeznaczone na określone wydatki, aby były nienaruszalne podczas codziennych zakupów. Załóżmy, że planujesz miesięcznie odłożyć 1000 zł. Ustaw automatyczny przelew, np. na dzień po wpłynięciu wynagrodzenia – niech te środki za każdym razem trafią na konto oszczędnościowe. Możesz założyć takie rachunki również dla innych wydatków.Te pieniądze powinny trafiać na odrębne konta członków rodziny. Taka strategia zwiększy kontrolę nad wydatkami.Możesz przygotowywać listę rzeczy do kupienia na zwykłej kartce albo skorzystać z atrakcyjniejszego rozwiązania, jakim jest aplikacja. Lista zakupów pomoże Ci ustalić, jakie produkty masz kupić, ale również – gdzie to zrobić. Możesz sprawdzić, w których sklepach kupisz poszczególne produkty najtaniej i przygotować odrębne listy dla konkretnych marketów. Przeważnie różne sklepy mają promocje na zupełnie inne produkty.Żeby robić podsumowania wydatków i na tej podstawie planować budżet, gromadź paragony. Ułatwi Ci to aplikacja PanParagon. Służy nie tylko do zbierania paragonów, ale również do przeglądania gazetek promocyjnych. Możesz w jednym miejscu przechowywać karty lojalnościowe, robić listy zakupów, a po kolejnych wizytach w sklepach skanować paragony i sprawdzać wydatki.