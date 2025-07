Czy jesteśmy gotowi na kredyt hipoteczny z AI?

Nowoczesne technologie coraz śmielej wkraczają do świata finansów, ale jeden czynnik wciąż pozostaje niezastąpiony. Choć chętnie korzystamy z porównywarek i narzędzi AI, to jednak decyzję o najważniejszych zobowiązaniach najchętniej podejmujemy w asyście drugiego człowieka. Co sprawia, że w erze sztucznej inteligencji wciąż szukamy ludzkiego wsparcia? Odpowiedzi dostarcza najnowsze badanie ANG.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego kontakt z ekspertem finansowym jest tak istotny przy wyborze i finalizacji formalności związanych z kredytem hipotecznym?

Które z funkcji narzędzi opartych na sztucznej inteligencji najbardziej przydają się osobom poszukującym kredytu?

W jaki sposób różnią się preferencje kobiet i mężczyzn w kontekście korzystania z technologii w finansach?

W kontekście rosnącej roli sztucznej inteligencji w finansach, kobiety kierują się potrzebą relacyjności i bezpieczeństwa, co sprawia, że decyzje finansowe, zwłaszcza te o dużym wpływie na życie, jak kredyty hipoteczne, nadal wymagają obecności człowieka. Mężczyźni są gotowi szybciej zaufać technologii, ale pod warunkiem że jest ona prosta i efektywna. Technologia wspiera, ale to człowiek - w przypadku kredytów hipotecznych ekspert, ekspertka kredytowa - daje nam poczucie bezpieczeństwa i pewności, które są niezbędne w podejmowaniu kluczowych decyzji finansowych - mówi Katarzyna Dmowska, wiceprezeska ANG Odpowiedzialne Finanse.

Porównywarki, kalkulatory, a może chatboty? Z czego chcemy korzystać?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak oceniasz rolę kontaktu z pośrednikiem kredytowym w procesie wyboru oferty kredytu hipotecznego Konsultacja z pośrednikiem częściej jest uznawana za niezbędną przez kobiety niż mężczyzn Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Powyższe wyniki potwierdzają nasze obserwacje. Zainteresowanie narzędziami cyfrowymi, które wspierają w wyborze kredytu rośnie, choć raczej na etapie szukania ofert. W ANG oferując kompleksową obsługę ekspertów i ekspertek, umożliwiamy klientom korzystanie z szeregu narzędzi online, które ułatwiają zapoznanie się z ofertą i podjęcie decyzji. Są to między innymi porównywarka hipoteczna, gotówkowa czy kalkulator zdolności kredytowej - mówi Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Takie rozwiązanie największym zainteresowaniem cieszy się wśród osób w wieku 18-24 lata. W grupie tej 45 proc. badanych wskazało chęć korzystania z chatbotów, co może wynikać z faktu, że na co dzień już ich używają, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać je do wyboru produktów finansowych. To pokazuje rosnący potencjał dalszego rozwoju takich narzędzi w branży finansowej. Z naszego badania wniosek nasuwa się jeden - chętnie wspieramy się dostępnymi narzędziami, ale decyzję podejmujemy z człowiekiem - mówi Tomasz Kowalski, dyrektor zarządzający z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Aż 72 proc. badanych uważa, że kontakt z ekspertem finansowym w trakcie wyboru kredytu hipotecznego jest bardzo ważny lub niezbędny. W przypadku etapu finalizacji decyzji o kredycie, odpowiedzi wskazało nieco więcej badanych - 73 proc.Wyniki są zbieżne z innymi danymi. Według AMRON-SARFIN, w zeszłym roku udzielono niemal 203 tys. kredytów hipotecznych. Według ZPF w Polsce pośrednicy finansowi wspierali kredytobiorców przy zaciągnięciu ponad 143 tys. z nich, czyli przy ponad 70 proc. - zauważa bezprawnik.pl. Ponadto, liczba kredytów udzielonych z pomocą pośredników rośnie.Co ciekawe, konsultacja z pośrednikiem częściej jest uznawana za niezbędną przez kobiety niż mężczyzn - wynika z badania ANG.Rolę kontaktu z ekspertem szczególnie wysoko oceniają badani, którzy wcześniej korzystali już z usługi pośrednictwa kredytowego. Dla 76 proc. respondentów w tej grupie wsparcie człowieka w trakcie wyboru kredytu hipotecznego jest bardzo ważne lub niezbędne. Liczba wskazań rośnie do 80 proc., gdy pytanie dotyczy etapu finalizacji procesu. Jeśli chodzi o osoby, które nie korzystały wcześniej z takiego wsparcia, to liczba wskazań jest nieco niższa, odpowiednio - 70 i 76 proc. W przypadku kredytów hipotecznych tylko jedna na dziesięć osób ocenia rolę eksperta jako mało istotną.Polki i Polacy pytani o to, jakie funkcje narzędzi opartych o AI byłyby dla nich najbardziej przydatne w trakcie wyboru oferty kredytowej, najczęściej wskazują porównywanie ofert kredytowych online (44 proc.), a także kalkulację zdolności kredytowej (39 proc.). Te odpowiedzi częściej wskazywały osoby z wykształceniem wyższym.Badanie wykazało, że 28 proc. respondentów chętnie skorzystałoby z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które umożliwiają udzielanie szybkich odpowiedzi na pytania dotyczące produktów lub usług finansowych.