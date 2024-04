Rynek czeka na piątkowe dane

W piątek dominowały negatywne nastroje ze względu na utrzymujące się napięcia geopolityczne. Nie bez znaczenia było również ograniczanie przez rynki oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych Fed w związku z ryzykiem inflacyjnym. Po kolejnych doniesieniach, że atak Izraela nie wywołał szybkiego odwetu ze strony Iranu sytuacja nieco się uspokoiła. Ostatecznie Nasdaq Composite stracił 2,1 proc. a SP500 spadł o 0,9 proc. Jedynie Dow Jones wyszedł na plus i zanotował wynik 0,6 proc. Złoty był nieco mocniejszy ale wciąż jest zdecydowanie słabszy niż przed tygodniem.

W piątek rano wiadomości o odwecie Izraela spowodowały dynamiczną zwyżkę ceny złota oraz ropy naftowej i jednocześnie spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Na koniec dnia notowania wróciły jednak do poziomów sprzed tych doniesień. Królewski metal podrożał i przez moment za jedną uncje trzeba było zapłacić ok 2415 USD. Brent „wyszła” na moment ponad poziom 90 USD. Dziś rano baryłka kosztuje już mniej niż 86 USD. Złoty odrobił ostatecznie część strat poniesionych w całym minionym tygodniu ale wciąż pozostaje słabszy niż jeszcze tydzień temu. Dziś rano kurs EUR/PLN rośnie do 4,32 z 4,30 a USD/PLN znajduje się powyżej 4,05.Rynek na ten moment nie oczekuje obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na przyszłotygodniowym posiedzeniu. Czerwcowe luzowanie jest wyceniane na mniej niż 20 proc.W opublikowanym w ubiegły piątek półrocznym raporcie Fed na temat stabilności finansowej stwierdzono, że "ryzyko utrzymującej się presji inflacyjnej prowadzącej do bardziej restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej pozostało najczęściej wymienianym ryzykiem". Otrzymaliśmy również wypowiedzi Bostica z Atlanta Fed, który stwierdził, że on osobiście czuje się komfortowo kiedy Fed utrzymuje stopy proc. na stałym, wysokim poziomie. Podkreślił, że powinniśmy uzbroić się w cierpliwość, zanim zostaną podjęte decyzje o łagodzeniu warunków monetarnych. Z kolei Austan Goolsbee przyznał, że w tej chwili sensowne jest poczekanie i uzyskanie większej jasności przed podjęciem działań. Zauważył, że osiągnięcie celu inflacyjnego Fed na poziomie 2 proc. zajmie prawdopodobnie więcej czasu niż wcześniej sądzono.Z innych wydarzeń na uwagę zasługuje fakt, że Izba Reprezentantów USA przyjęła cztery ustawy, które mają na celu udzielenie pomocy Ukrainie (60 mld USD), Izraelowi (ponad 26 mld USD) oraz Tajwanowi (ponad 8 mld USD). Teraz czekają one na głosowanie w Senacie.Dziś w nocy Ludowy Bank Chin pozostawił benchmarkowe stopy proc. na niezmienionym poziomie. Jednoroczna wskazuje poziom 3,45 proc. a 5 letnia stopa pożyczkowa 3,95 proc.W miniony piątek brak było danych z amerykańskiej gospodarki. W tym tygodniu dwie kluczowe publikacje to PKB za I kwartał w czwartek i deflator PCE w piątek. Ważne też będą wstępne odczyty PMI dla przemysłu oraz usług dla krajów europejskich. Na dziś zaplanowany jest odczyt indeksu aktywności gospodarczej Chicago Fed. O 10:00 GUS podał paczkę danych z polskiej gospodarki.