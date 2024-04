Bank BNP Paribas we współpracy z Visa wprowadza kartę tenisową z szeregiem benefitów, m.in. ze zniżkami na korty tenisowe, odzież sportową czy wyjazdy na turnieje zagraniczne. Klienci, którzy założą w banku konto z kartą tenisową, mogą także skorzystać ze specjalnej promocji i otrzymać 3 miesięczny dostęp do CANAL+ online za 0zł.

Przeczytaj także: Już 1/3 terminali obsługuje płatności zbliżeniowe Visa

Konto z kartą tenisową Visa

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Bank BNP Paribas wprowadza kartę tenisową Visa Karta tenisowa Visa przynosi posiadaczom szereg benefitów związanych z tenisem. Dzięki współpracy z takimi markami jak: tenis4U, Strefa Tenisa czy Relaksmisja fani tego sportu mogą zyskać realne korzyści.

Konkursy i promocja

Przeczytaj także: Visa stawia na płatności zbliżeniowe

Od 2 kwietnia bank oferuje konta osobiste z kartą debetową – kartą tenisową Visa. Skorzystać z niej mogą nowi Klienci banku oraz obecni posiadacze Konta Otwartego na Ciebie pod warunkiem przejścia na Moje Konto Premium lub Ci posiadający już Moje Konto Premium. O kartę można wnioskować w centrach Klienta lub poprzez aplikację GOmobile. Po raz kolejny design karty dla banku zaprojektował Andrzej Pągowski. Karta tenisowa to drugi, po karcie filmowej, projekt autorstwa znanego grafika. Karta poza przyciągającą uwagę grafiką ma także wiele benefitów dla fanów i graczy tenisa.Karta tenisowa Visa przynosi posiadaczom szereg benefitów związanych z tenisem. Dzięki współpracy z takimi markami jak: tenis4U, Strefa Tenisa czy Relaksmisja fani tego sportu mogą zyskać realne korzyści. 10% zniżki na wybrane korty w Polsce oraz przy płatności online kartą tenisową Visa za rezerwację kortów w aplikacji tenis4U. Strefa Tenisa zapewni 5% zniżki na zakupy sprzętu i odzieży sportowej w sklepie internetowym strefatenisa.com.pl i stacjonarnym (zniżka dolicza się do programu lojalnościowego). Z kolei biuro podróży Relaksmisja zapewni 5% zniżki na obozy tenisowe, wyjazdy na turnieje oraz indywidualne wycieczki na całym świecie. Użytkownicy karty tenisowej mają także możliwość skorzystania z ofert dostępnych na platformie Visa Benefit, skierowanych do posiadaczy wybranych kart Visa. Obejmują one zniżki w aplikacji tenis4U, sieci klinik Rehasport, w sklepie www.FoodsbyAnn.com z żywnością i suplementami diety, które wspierają zdrowy i aktywny tryb życia oraz ofertę specjalną w CityFit – sieci klubów fitness 24h.Nowi Klienci, którzy założą w banku konto z kartą tenisową, mogą wziąć udział w specjalnej promocji i otrzymać 3 miesięczny dostęp do CANAL+ online za 0zł.Na nowych Klientów otwierających konto Otwarte na Ciebie lub konto Premium czeka sprzedaż premiowa ,,Karta tenisowa w dłoń” z nagrodą w postaci dostępu do CANAL+ online za 0 zł, gdzie dzięki sportowym kanałom CANAL+ tenisowe emocje będą na wyciągnięcie ręki. Użytkownik karty otrzyma również dostęp do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium, które zapewnią jeszcze więcej sportowych wrażeń.Do zdobycia są także podwójne wyjazdy do Paryża na największe turnieje tenisowe tego sezonu. Szczegóły konkursów i promocji można znaleźć pod adresem https://bnpparibas.pl/kartatenisowaKolejnym bonusem dla użytkowników karty tenisowej Visa będzie rejestracja jej w programie Visa Benefit i zyskanie dodatkowych rabatów, i dostępu do ofert specjalnych. Szczegóły dostępne na stronie: www.visa.pl/benefit.Zaangażowanie Grupy BNP Paribas w tenis sięga ponad 50 lat wstecz, kiedy w roku 1973 bank pomógł zrewitalizować trybuny kortów Rolanda Garrosa. Od tego czasu logo BNP Paribas nie schodzi z trybun paryskiego turnieju, a przez ten czas Grupa systematycznie zwiększała swoje wsparcie w ten sport. Obecnie, poza turniejem Roland Garros, BNP Paribas sponsoruje takie międzynarodowe wydarzenia tenisowe, jak BNP Paribas Open w Indian Wells czy Internazionali BNL d’Italia w Rzymie, na których to w ramach realizacji jednego ze zrównoważonych celów, (równości płci), wynagrodzenia dla zawodniczek i zawodników są równorzędne. Co więcej, dedykowana fanom tenisa platforma We Are Tennis (pol. Tenis to my) zrzesza już ponad dwumilionową społeczność. BNP Paribas poprzez tenis włącza się również w pomoc dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Na sponsorowanych przez siebie turniejach prowadzi inicjatywy ,,Każdy punkt się liczy” (wcześniej „Asy z serca”), w ramach których zebrane pieniądze trafiają do wybranych organizacji charytatywnych na całym świecie. Do tej pory kwota wsparcia od całej Grupy wyniosła blisko 1 mln euro. W Polsce bank prowadzi, w partnerstwie z Mariusz Fyrstenberg Tennis Foundation, polską odsłonę programu stypendialnego „Młode Talenty”.