Bank BNP Paribas w ramach Konta Otwartego na Ciebie udostępnił Kartę Otwartą na Świat. Można nią wygodnie płacić podczas wyjazdów zagranicznych, a także skorzystać z ubezpieczenia od rezygnacji z podróży.

Posiadanie Karty Otwartej na Świat od Mastercard i Banku BNP Paribas to dobra decyzja z wielu powodów. Ta karta nie tylko eliminuje potrzebę noszenia dużej ilości gotówki podczas podróży, co zwiększa nasze bezpieczeństwo, ale także oferuje liczne dodatkowe korzyści. Jedną z jej głównych zalet jest szerokie, bezpłatne ubezpieczenie "Rezygnacja z Podróży”, które może obejmować aż pięciu podróżnych podczas jednej wycieczki. Pakiet ubezpieczeniowy obejmuje zwrot kosztów związanych z niespodziewanym odwołaniem wyjazdu, nawet do 40 000 zł na jedną osobę na podróż. Ponadto atutem karty jest brak dodatkowych kosztów za przewalutowanie podczas płatności za granicą. Dzięki temu nasi Klienci mogą swobodnie korzystać z karty w prawie 160 walutach, nie martwiąc się o niekorzystne kursy wymiany. To istotna ochrona finansowa w przypadku nieprzewidzianych sytuacji – mówi Aldona Jakubowska-Skarbek, Leaderka Tribe’u Bankowość Codzienna w Banku BNP Paribas.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andres Rodriguez - Fotolia.com Bank BNP Paribas przygotował Kartę Otwartą na Świat Oprócz ułatwienia płatności podczas wyjazdów zagranicznych Karta Otwarta na Świat zapewnia Klientom także bezpieczeństwo oraz szereg dodatkowych korzyści, takich jak brak opłat za przewalutowanie czy ubezpieczenie od rezygnacji z podróży.

Odwołanie podróży – to nie musi być problem

Bezcenne Chwile zostają z nami na dłużej

Wydanie Karty Otwartej na Świat jest bezpłatne, a prowadzenie rachunku kosztuje tylko 2,5 zł lub 0 zł jeśli spełnione zostaną warunki: min. 1 logowanie do konta online i wyrażenie zgody na komunikację marketingową.Bank BNP Paribas przygotował specjalne bezpłatne ubezpieczenie „Rezygnacja z Podróży”. Aby skorzystać z niego wystarczy przystąpić do ubezpieczenia i aktywować Kartę Otwartą na Świat, a następnie opłacić podróż przy użyciu karty lub przelewu z Konta Otwartego na Ciebie w Banku BNP Paribas. Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów odwołanych rezerwacji noclegów, rezygnacji z imprezy turystycznej oraz biletu lotniczego z powodu okoliczności objętych ubezpieczeniem, a kwota zwrotu może sięgać nawet do 40 000 zł na jedną osobę na podróż. Wypłata świadczenia może nastąpić maksymalnie dla 5 osób podróżujących razem i dotyczy kosztów podróży poniesionych przez ubezpieczonego kartą lub przelewem z konta osobistego.Dodatkowo, korzystając z Karty Otwartej na Świat, Klienci banku mogą wypłacać gotówkę bez dodatkowych opłat ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz za granicą w walucie euro w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Klienci też nic nie zapłacą za wypłatę gotówki kartą z bankomatów Global Alliance i Grupy BNP za granica, a w pozostałych bankomatach poza granicami kraju opłata za wypłatę gotówki wyniesie jedynie 7 zł. Warto również podkreślić, że Karta Otwarta na Świat jest dostępna również w wersji mobilnej, co oznacza, że do płacenia wystarczy telefon z technologią NFC i aplikacją GOmobile oraz włączonym dostępem do Internetu.Właściciele Karty Otwartej na Świat, którzy zdecydują się na jej założenie do końca lipca, nie tylko będą mogli cieszyć się wygodnymi płatnościami podczas podroży, ale także skorzystać z programu nagród w ramach Programu Mastercard Bezcenne Chwile. Wystarczy dołączyć z Kartą Otwartą na Świat do programu i przez 6 miesięcy robić zakupy stacjonarnie lub online o łącznej wartości przynajmniej 1000 zł miesięcznie, aby otrzymać bon o wartości 600 zł. Ten bon uprawnia do wyboru nagród z katalogu obejmującego ponad 150 pasji dostępnych w ramach programu, w tym dedykowanej sekcji dla miłośników podróży. Nagrody sprawią, że niezapomniane chwile z wakacji i pozytywne emocje pozostaną z posiadaczami Karty Otwartej na Świat na dłużej.