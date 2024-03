Inwestycje alternatywne: jakie dobra luksusowe najbardziej opłacalne?

Inwestowanie w nieruchomości to najpopularniejszy chyba sposób pomnażania kapitału. Alternatywne sposoby cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem, choć i one potrafią wygenerować pokaźne zyski. Knight Frank przyjrzał się, które z inwestycji w dobra luksusowe radziły sobie w ostatnim czasie najlepiej. Pod lupę wzięto inwestycje w sztukę, zegarki, whisky, samochody, biżuterię, monety, kolorowe diamenty, wino, meble oraz torebki. Oto, co pokazał indeks inwestycji luksusowych Knight Frank (KFLII).

Najdroższa butelka szkockiej whisky, najdroższe Ferrari 250 GTO, najdroższy niebieski diament, nawet najdroższy miecz – w 2023 roku najważniejsze domy aukcyjne celebrowały serię sprzedaży o rekordowych wartościach. Pomimo sygnałów zapowiadających kolejny dobry rok dla inwestycji w dobra luksusowe indeks KFLII pokazuje bardziej ponury obraz. Na koniec roku 2023 wskaźnik KFLII odnotował bowiem wartość ujemną. Pomimo, że średnia cena spadła o 1%, kilka pozycji w indeksie zanotowały większe spadki cen, na przykład whisky, której cena w ujęciu rocznym spadła o 9%. Istotnym jest jednak, że pomimo cenowego pesymizmu, wszystko wskazuje na to, że spadek cen związany jest z ich powrotem do normalności po napompowaniu ich przez rynek – komentuje Andrew Shirley, redaktor indeksu inwestycji luksusowych Knight Frank.

Wartość indeksu HAGI Top Index wzrosła w 2022 r. o 22%, zatem spadek o 6% nie jest wcale taki zły. Dobre wyniki innych klas inwestycji, takich jak akcje, mogły osłabić apetyt kolekcjonerów – jest to bardzo mały rynek, więc wystarczy niewielka zmiana w alokacji portfela, żeby wywołać taki efekt. Jednak zaobserwowaliśmy, że niektóre marki, takie jak BMW (+9%) i Lamborghini (+18%), które są w kręgu zainteresowań młodszego pokolenia kolekcjonerów, przełamują ten trend w 2023 roku.

Jest to segment w okresie korekty cen - twierdzi Nick Martin z Wine Owners i dodaje: Nie jestem aż tak zaskoczony. Niektóre wina pochodzące od bardzo małych producentów, które cieszyły się najbardziej dynamicznym wzrostem cen, odnotowały największe spadki. Sytuacja, w której butelki, które kosztowały 50 funtów zaczęły osiągać ceny 200-300 funtów zaczęła robić się bowiem absurdalna.

Sztuka jako jedyna z 10 pozycji w indeksie Knight Frank odnotowała dwucyfrowy wzrost w 2023 r. Z indeksu All-Art. Index AMR wynika, że ceny rosły przede wszystkim w pierwszej połowie 2023 roku i zaczęły znacznie spadać w drugiej. Biżuteria (8%), zegarki (5%), monety (4%) i kolorowe diamenty (2%) znajdują się w pierwszej piątce aktywów o najlepszych wynikach, a najbardziej spadła wartość whisky (-9%).Klasyczne samochody uplasowały się nieco powyżej whisky jako druga najgorsza klasa aktywów w indeksie, tracąc na wartości 6% w porównaniu z 2023 rokiem. Ekspert ds. klasycznych samochodów Dietrich Hatlapa skomentował:Rynek dobrych win zanotował wzrost o zaledwie 1% według indeksu Knight Frank Fine Wine Icons Index (KFFWII).