Ceny pączków rosną, ale zadłużenie cukierni też

W Tłusty Czwartek mało kto odmawia sobie zakupu pączka. Niestety nie ma to wpływu na kondycję finansową firm produkujących i sprzedających pieczywo oraz wyroby cukiernicze. Z danych BIG InfoMonitor i BIK wynika, że ich zadłużenie w ciągu dwóch lat urosło o blisko 50 mln zł i na koniec 2023 roku wyniosło 247 mln zł.

Przeczytaj także: Ceny pączków rosną jak na drożdżach, zadłużenie cukierników także

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje pączek w 2024 roku?

Jakie zadłużenie mają producenci pieczywa i ciastek?

Jakie długi mają sprzedawcy wyrobów ciastkarskich?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zaległe zobowiązania producentów i sprzedawców wyrobów piekarniczych i cukierniczych Na koniec 2023 roku producenci zadłużeni byli już średnio na 242 267 zł, natomiast sprzedawcy na 54 972 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Największe zaległości mają producenci pieczywa i ciastek w woj. łódzkim, łącznie ponad 77 mln zł, głównie z powodu sporych problemów tamtejszych firm ze spłatą kredytów. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast i ciastek Wśród firm docierających do klientów z pieczywem i słodkimi wypiekami największe zaległości mają te działające na Mazowszu, łącznie ponad 5 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

https://ppic.pl/sytuacja-w-branzy-piekarskiej.html https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/tablica

Przeczytaj także: Producenci słodyczy coraz bardziej zadłużeni

Na koniec 2023 roku zaległości miało 948 piekarń i ponad 300 właścicieli sklepów*.Z danych BIG InfoMonitor oraz BIK wynika, że po 2023 r. na koncie producentów pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 1071Z) oraz wyspecjalizowanych w ich oferowaniu sprzedawców detalicznych (PKD 4724Z) było 247,1 mln zł zaległości To o prawie 9 mln zł więcej niż rok wcześniej i niemal 47 mln zł więcej niż dwa lata temu. Rośnie też przeciętne zadłużenie firm. Na koniec 2023 roku producenci zadłużeni byli już średnio na 242 267 zł, natomiast sprzedawcy na 54 972 zł. To odpowiednio o 20 i 23 proc. więcej niż na koniec 2021 roku.Jeszcze rok temu za pączka w przeciętnej cukierni trzeba było zapłacić ok. 3-4 zł . Dzisiaj cena ta jest już co najmniej o złotówkę wyższa. Wyrób rzemieślniczy lub w modnej kawiarni kosztuje jeszcze więcej, bo kilkanaście złotych. Nawet za pączka z pierwszego w Polsce, znajdującego się w Krakowie pączkomatu trzeba zapłacić ponad 12 zł. Wszystko za sprawą rosnących od kilku lat kosztów produkcji. Najpierw w piekarnie uderzyła podwyżka cen gazu, potem mocno rosły ceny surowców, a obecnie, jak czytamy w Przeglądzie piekarskim i cukierniczym, dużym problemem w branży jest wzrost kosztów pracy.Liczba zjadanych w Tłusty Czwartek pączków od dawna się nie zmienia i według różnych obliczeń wynosi średnio 2-3 pączki na osobę. Na co dzień jednak spożycie produktów piekarniczych regularnie spada. Jak podaje GUSw 2003 roku przeciętny Polak zjadał miesięcznie blisko 9 kg pieczywa, na koniec 2022 roku już tylko nieco ponad 5 kg. Rosnące koszty i malejący popyt wpędzają przedsiębiorców w kłopoty finansowe, co ostatecznie zobaczyć można w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie informacji kredytowych BIK.Największe zaległości mają producenci pieczywa i ciastek w woj. łódzkim, łącznie ponad 77 mln zł, głównie z powodu sporych problemów tamtejszych firm ze spłatą kredytów. Przeciętny opóźniany o min. 30 dni kredyt wynosi bowiem 1,9 mln zł. Najwyższe zaległości z tytułu nieopłaconych faktur na rzecz dostawców mają natomiast piekarnie z Pomorza, średnio prawie 104 tys. zł. Tam też jest najwyższy, blisko 7 proc. udział przedsiębiorstw z problemami w regulowaniu zobowiązań.Z kolei wśród firm docierających do klientów z pieczywem i słodkimi wypiekami największe zaległości mają te działające na Mazowszu, łącznie ponad 5 mln zł. Największy odsetek biznesów nie dających rady płacić w terminie faktur czy rat funkcjonuje na Podlasiu i w Lubelszczyźnie.