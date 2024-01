Polski złoty zyska na wartości? Prognozy na rok 2024

W globalnej układance finansowej, gdzie przewidywane są obniżki stóp procentowych zarówno w USA, jak i w strefie euro, analitycy kierują wzrok w niepewną przyszłość. Oczekiwania, perspektywy i obawy, tak właśnie wygląda spoglądanie na czynniki kształtujące globalną politykę monetarną, która będzie miała wpływ na portfele zwykłych obywateli w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Pytanie o predykcje pojawia się co roku, jednak bardziej jako prognozy niż oczywiście jasnowidzenie. Sami analitycy obserwując rynki twierdzą, że czasy mamy bardzo dynamiczne.

Czego możemy się spodziewać na rynkach w 2024 roku?

W tej chwili najważniejsze karty są w rękach bankierów centralnych. Wszystko wskazuje, że po okresie otoczenia wysokich stóp procentowych (rekordowych w strefie euro) nadejdzie cykl obniżek kosztu pieniądza. Rozgrywka toczy się o pierwszeństwo i tempo cięć zainicjowanych przez Fed i EBC. Potyczka między najważniejszymi bankami centralnymi będzie osią rozważań inwestorów, ale warto zadać sobie pytanie o konsekwencje dla rynków kapitałowych. Już w tej chwili są one mocno rozgrzane (np. historyczne rekordy niemieckiego DAXa), dlatego nie można wykluczać głębszej korekty i to mimo korzystnego otoczenia obniżek kosztu kredytu - komentuje Adam Fuchs, Senior FX dealer Walutomat.pl

W państwach wspomagających Ukrainę widać coraz większe zmęczenie przy równoczesnej niesłabnącej determinacji terrorystycznej Rosji. Rosnąca przewaga przestępców Putina będzie dużym obciążeniem dla złotego, natomiast widoki na jakiegoś rodzaju rozejm i zamrożenie konfliktu mogą stać się sporą szansą dla rodzimej waluty - dodaje Fuchs.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polski złoty zyska na wartości? Polska waluta ma za sobą dobrą końcówkę roku. Według analityków jest sporo argumentów za umocnieniem polskiej waluty, także w stosunku do euro.

Jak wyglądają prognozy dla inflacji w 2024 roku?

Prognoza inflacji na rok 2024 w naszym kraju jest obarczona sporym ryzykiem regulacyjnym. Wiele zależy od tempa wygaszania wszelakich tarcz regulacyjnych. W optymistycznym scenariuszu zakładam poziom 4%, ale w tym gorszym nie zdziwi mnie poziom 6-7%. Ważną kwestią pozostaje napięty rynek pracy, gdzie presja na wzrost wynagrodzeń pozostaje duża, dodatkowa odbudowująca się konsumpcja może tworzyć przestrzeń do zwiększenia presji inflacyjnej - mówi Krzysztof Pawlak, analityk walutowy w InternetowyKantor.pl.

Jeżeli dodamy do tego wciąż sztywny rynek pracy i wynagrodzenia rosnące obecnie w tempie dwa razy wyższym od CPI, to dostajemy kolejne ryzyka dla procesu dezinflacyjnego. Oczywiście w takim otoczeniu przedsiębiorstwa także będą chciały korzystać z okazji i zwiększać swoje marże. Nie oznacza to, że przed nami tylko czarne perspektywy. Spokój na rynku surowcowym, mocniejszy złoty i środki z UE (przeznaczane na inwestycje) mogą zgasić większość zagrożeń - dodaje Fuchs.

Co ze stopami procentowymi w Polsce w nadchodzących miesiącach?

Nie spodziewam się oficjalnego rozpoczęcia cyklu obniżania kosztu pieniądza przez Radę Polityki Pieniężnej. Uważam, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek ruchy na stopach procentowych, będą one w wysokości 25 punktów bazowych i raczej będą występować pojedynczo - jedna na początku roku oraz kolejna pod koniec roku, podczas powrotu dynamiki cen na ścieżkę spadkową - mówi Dawid Górny, analityk w Walutomat.pl.

Jak silny będzie polski złoty?

Znajdziemy liczne wskazówki dla dalszego umocnienia rodzimej waluty. Strategia wait&see ze strony RPP przy obniżkach stóp na rynkach bazowych, przewidywania rosnących inwestycji zagranicznych, szerszy strumień środków unijnych, prognozowany rozwój gospodarczy (znowu jeden z najwyższych w UE), wreszcie lepsza „prasa” wokół naszego kraju. To wszystko będzie wpływało korzystnie na atrakcyjność złotego w oczach globalnych inwestorów. Największe ryzyka wokół PLN to wciąż niewykluczona stagnacja w strefie euro, Rosja powiększająca swoje zyski na froncie, czy napięcia w nowej koalicji rządzącej, w której szybko może się skończyć miesiąc miodowy - komentuje Adam Fuchs z Walutomatu.

Kluczowe wydarzenia mające duże znaczenie

Poza tym jak zawsze może wyniknąć coś nieprzewidywalnego w geopolityce, choćby atak Chin na Tajwan mógłby spowodować jeszcze większy szok niż agresja Rosji na Ukrainę. Z rodzimego rynku to wydaje się, że wybory samorządowe będą pierwszym testem dla nowej władzy w Polsce - mówi Krzysztof Pawlak.

