Amerykański dolar nadal się umacnia, rosną rentowności obligacji skarbowych

S&P 500 osiągnął w poniedziałek swój najniższy poziom od czerwca br., ale zakończył wczorajszą sesję lekkim wzrostem (+0,4 proc.). W zeszłym tygodniu wykres tego indeksu raczej ewidentnie opuścił dołem 3-miesięczna formację „głowy z ramionami” rozpościerającą się pomiędzy poziomami ok. 4350 pkt. a 4600 pkt. Lekkie wzrosty zanotowały również średnia przemysłowa Dow Jonesa (-0,13 proc.) i Nasdaq 100 (+0,46 proc.). Dziś ok. godz. 9:55 kontrakty na S&P 500 taniały o 0,55 proc.

Trwała wyprzedaż europejskich akcji. Niemiecki DAX (-0,53 proc. ok. godz. 9:40) i francuski CAC 40 (-0,86 proc.) znalazły się na najniższych poziomach od marca br.WIG-20 zaliczył dziś rano swój najniższy poziom od końca maja br. (-0,47 proc. ok. godz. 9:55). Najniżej od 10 lat były dziś kurs akcji Cyfrowego Polsatu. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne minima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Grodno i Captor Therapeutics.Swe nowe cykliczne maksima osiągnęły rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w takich krajach jak USA (4,546 proc.), Kanada, Francja, Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Australia i Nowa Zelandia. Rentowność 10-latek polskiego rządu osiągnęła dziś rano swój najwyższy poziom od pierwszej połowy lipca br. (5,833 proc.).Kurs EUR/USD spadł wczoraj poniżej poziomu 1,06 proc. i dotarł do swego najniższego poziomu od pół roku, a dziś rano trzymał się w pobliżu wczorajszego zamknięcia (-0,07 proc.). Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jedna osiągnął swój kolejny najwyższy poziom od października ub.r. (USD/JPY +0,13 proc. ok. godz. 9:35).Polski złoty był dziś rano stabilny (EUR/PLN +0,07 proc., USD/PLN +0,15 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadł wczoraj do najniższego poziomu od ponad tygodnia, a dziś rano nieznacznie zniżkował (-0,09 proc. ok. godz. 9:40).Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE atakował dziś rano poziomy swych 2-tygodniowym minimów (WTI -1,37 proc., Brent -1,36 proc. ok. godz. 9:25). Kurs kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie po wczorajszym 10-proc. skoku w górę (zmiana serii) do najwyższego poziomu od 1,5 miesiąca spadał dziś ok. godz. 9:25 o 1,51 proc. Taniały metale (złoto -0,32 proc, srebro –0,9 proc., platyna -1,05 proc., pallad -1,03 proc., miedź -0,99 proc.). Dziś rano zmiany cen kontraktów na pszenicę, soję i cukier były kosmetyczne. O ponad 1 proc. taniały kontrakty na bawełnę na ICE.