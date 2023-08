Nieco senne nastroje na rynkach

Główne indeksy rynków akcji w Azji i Oceanii w zdecydowanej większości podążały dziś wzrostową ścieżką wyznaczoną w poniedziałek przez Wall Street (Nikkei 225 +1,73 proc.). Ceny kontraktów na amerykańskie indeksy giełdowe notowały dziś rano kosmetyczne zmiany (S&P 500 -0,02 proc.). W Europie lekko zwyżkowały dziś ok. godz. 10:20 niemiecki DAX (+0,34 proc.) i francuski CAC 40 (+0,26 proc.).

Na GPW WIG-20 był dziś rano najwyżej od 8 sesji (+0,13 proc. ok. godz. 10:35). Po podaniu dziś rano przez spółkę ML System szacunku 10,6 mln straty netto poniesionej w pierwszym półroczu, kurs akcji spółki spadał o ponad 10 proc. Swój najniższy od ponad roku kurs zaliczyły dziś rano akcje BioMaximy.W okolicach swoich 2-tygodniowych minimów znajdowała się dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych (4,19 proc.), która tydzień wcześniej znalazła się na swoim najwyższym od 2007 roku poziomie. Rentowność 10-latek polskiego rządu spadała ok. godz. 10:30 (5,671 proc.).Niewiele się dziś rano działo na rynku walutowym. Kurs EUR/USD, który w poniedziałek próbował korygować trwający od połowu lipca trendu spadkowego ok. godz. 10:20 spadał o -0,06 proc. Kurs USD/JPY, który w poniedziałek był najwyżej od listopada ub.r. tracił -0,08 proc.Kosmetyczne zmiany notował ok. godz. 10:20 polski złoty (EUR/PLN +0,04 proc., USD/PLN 0,12 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara od 1,5 tygodnia konsoliduje się wokół poziomu 26000 USD (formacja „trójkąta symetrycznego”?) po spadku o 9,2 proc. z 17 lipca br. (dziś BTC/USD +0,08 proc. ok. godz. 10:20).Ceny kontraktów na ropę naftową próbowały dziś rano kontynuować odbicie w górę rozpoczęte 24 sierpnia (WTI +0,36 proc., Brent +0,36 proc. ok. godz. 10:25). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie silnie wczoraj wzrosła w związku ze zmianą serii, a dziś ok. godz. 10:26 zwyżkowała o 0,86 proc. Poza palladem (-0,09 proc.) symbolicznie drożały dziś ok. godz. 10:25 kontrakty na złoto (+0,2 proc.), platynę (+0,17 proc.), srebro (+0,12 proc.) i miedź (+0,39 proc.). Nieznacznie rosły dziś rano ceny kontraktów na kawę, taniała natomiast soja, pszenica i bawełna.