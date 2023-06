Kakao najdroższe od 2015 roku

Amerykański rynek akcji kontynuował w poniedziałek korektę ostatnich wzrostów (S&P 500 -0,45 proc., DJIA –0,04 proc., Nasdaq 100 -1,36 proc.). Dziś rano japoński Nikkei nadal cofał się ze swych osiągniętych niedawno najwyższych od 1990 roku poziomów, ale na pozostałych giełdach Azji i Oceanii przeważały zwyżki. W Europie DAX i CAC 40 próbowały korygować trwającą od ok. 1,5 tygodnia zniżkę (DAX +0,15 proc., CAC 40 +0,23 proc. ok. godz. 9:40).

Lekko słabł dziś ok. godz. 9:55 WIG-20 (-0,22 proc.). Wśród indeksów sektorowych swój nowy najwyższy od ponad roku poziom zaliczył WIG-Banki. Swe nowe cykliczne maksima zanotowały kursy akcji spółek Alior Bank, mBank i Grupa Kęty. Wśród składników mWIG-u 40 najwyższy poziom od roku zaliczył kurs banku Millennium. O ok. 15 proc. wzrosła dziś rano do najwyższego poziomu od 2015 roku cena akcji Mostostalu Zabrze (4,44 zł ok. godz. 9:50). Spółka poinformowała wczoraj, że przeprowadzi operację skupu 590 tys. własnych akcji po 6,5 zł za sztukę. Swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano również ceny akcji spółek Pakabex i AB PL.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych trzymała się w okolicach dolnego ograniczenia swej konsolidacji z okresu prawie 3 tygodni (3,727 proc.). Rentowność 10-latek polskiego rządu wróciła powyżej poziomu 5,8 proc.„Tradycyjnie” swe nowe historyczne maksima ustanowiły dziś euro i amerykański dolar względem tureckiej liry, ale ta zwyżka została powstrzymana i ok. godz. 9:15 turecka waluta się lekko umacniała. Najwyższy poziom od 2008 roku osiągnął dziś kurs EUR/JPY. Kurs EUR/USD kontynuował korektę spadków z czwartku i piątku minionego tygodnia (+0,32 proc. ok. godz. 9:15).Lekko umacniał się dziś rano polski zloty (EUR/PLN -0,18 proc., USD/PLN –0,49 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara nadal trzymał się powyżej poziomu 30000 USD (+0,7 proc. ok. godz. 9:20).Cena kontraktów na kakao na ICE zaliczyła dziś swój najwyższy poziom od 2015 roku. Drożały dziś rano próbując się odbić od swoich przynajmniej kilkumiesięcznych minimów (w przypadku palladu kilkuletnich) metale szlachetne (ok. godz. 9:30 złoto +0,24 proc., srebro +0,97 proc., platyna +0,76 proc, pallad +1,02 proc.) oraz miedź (+0,81 proc.). Próbowały również się odbijać w górę ceny kontraktów na ropę naftową (ok. godz. 9:35 WTI +0,48 proc., Brent +0,42 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX, która wczoraj osiągnęła najwyższy poziom od początku marca br. lekko się korygowała (-0,55 proc. ok. godz. 9:40).