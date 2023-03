Nie milkną echa ogłoszonego niedawno, rządowego programu Pierwsze Mieszkanie mającego na celu wsparcie rynku nieruchomości w Polsce. Jego częścią jest Bezpieczny Kredyt 2%, który wkrótce będzie procedowany przez sejm. Propozycje rządzących napawają optymizmem, szczególnie, że za pozyskane finansowanie z niskim oprocentowaniem można także wybudować dom.

Przeczytaj także: Zakup jakiego mieszkania możliwy przy obecnej zdolności kredytowej?

W 2022 sytuacja w sektorze budowlanym pogorszyła się na tyle, że gwałtownie zmniejszył się wolumen udzielanych kredytów hipotecznych. Wpływ na ten stan rzeczy ma rosnąca inflacja, spadająca zdolność kredytowa oraz – w Polsce – wysokie oprocentowanie produktów finansowych, które pozostaje nadal najwyższe w Europie i wynosi ponad 9% - mówi Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl. – Rząd widząc z czym borykają się inwestorzy oraz deweloperzy zaproponował szeroko komentowany program Pierwsze Mieszkanie, którego elementem jest Bezpieczny Kredyt 2%, czyli program dopłat państwa do kredytu mieszkaniowego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Bezpieczny Kredyt 2% także na budowę domu Jeśli planujemy budować dom i w tym roku chcemy ubiegać się o Bezpieczny kredyt 2% to zdecydowanie jest to ostatnia chwila, by rozpocząć przygotowania – zakupić projekt na wybraną działkę i rozpocząć załatwianie niezbędnych formalności.

Według założeń maksymalna kwota kredytu dla małżeństwa lub rodziców z dzieckiem to 600 000 zł i 500 000 zł dla singla. Wysokość wkładu własnego ustawodawca ograniczył jednak do 200 000 zł. Oznacza to, że para może wykorzystać 800 000 zł, a pojedynczy kredytobiorca - 700 000 zł. Warto podkreślić, że tym razem zrezygnowano z wprowadzenia maksymalnej ceny za 1 metr kwadratowy finansowanego kredytem domu czy mieszkania. – dodaje ekspert Extradom.pl. - Od powyższych limitów istnieją dwa ważne wyjątki wskazane w projekcie ustawy. Jeden z nich ma miejsce w przypadku, gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa (np. działka, na której nie rozpoczęto jeszcze prac) – wówczas łączna wartość wkładu własnego i kredytu może wynieść do 1 000 000 zł.

Oznacza to, że osoby kupujące mieszkanie czy budujące dom, które są zatrudnione na umowę o pracę, będą w uprzywilejowanej sytuacji, ze względu na mniejszą ilość dokumentów i łatwiejszą ocenę ryzyka kredytowego. Tym bardziej jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem lub budową domu warto przygotować się do tego odpowiednio wcześniej. – dodaje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl - W cytowanym wcześniej wywiadzie minister Waldemar Buda podkreśla, że o tym, czy ktoś otrzyma kredyt w ramach tego programu decydować będzie data przyznania kredytu, a nie data złożenia wniosku – a to istotna zmiana.

W tej sytuacji instytucje finansowe będą wymagać solidniejszych zabezpieczeń i większych formalności. Niewątpliwie, najważniejszym z nich jest zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o wydanie którego należy wystąpić, jeśli w ciągu 21 dni właściwy organ administracji budowlanej nie wniesie sprzeciwu w stosunku do naszego zgłoszenia. Co prawda nie jest to dokument o randze decyzji administracyjnej, jak jest pozwolenie na budowę, ale może być istotnym argumentem dla banku. – podsumowuje ekspert Extradom.pl.

Jeśli planujemy budować dom i w tym roku chcemy ubiegać się o Bezpieczny kredyt 2% to zdecydowanie jest to ostatnia chwila, by rozpocząć przygotowania – zakupić projekt na wybraną działkę i rozpocząć załatwianie niezbędnych formalności. A jeśli z powodu ograniczeń nie uda się to w tym roku, na pewno warto zawczasu przygotować się do kolejnej, przyszłorocznej edycji programu. – dodaje Rynkowski z Extradom.pl.

To pierwszy, od dłuższego czasu program, zaproponowany przez rząd, który ma szansę na wprowadzenie znacznego ożywienia na rynku nieruchomości. Bo głównie takiego celu upatruje się w właśnie w produkcie jakim jest Bezpieczny Kredyt 2% , gdzie to państwo będzie dopłacać kredytobiorcom do rat kredytu mieszkaniowego. Pokryje różnicę między oprocentowaniem rynkowym o stałej stopie a założoną stawką 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat. Według niektórych wyliczeń kredyt na tych warunkach może przynieść w tym czasie nawet 170 000 zł oszczędności.Program dopłat przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają domu ani mieszkania, nie przekroczyły 45 roku życia, a w przypadku małżonków - gdy przynajmniej jedno z nich nie przekroczyło tego wieku. Według zapowiedzi ministra Waldemara Budy nie będą z niego wykluczone osoby posiadające częściowy (jednak nie wyższy niż 50%) udział w mieszkaniu lub domu. To ważna informacja m.in. dla osób, które zostały współwłaścicielami nieruchomości wskutek dziedziczenia jej części, jednak nie są jej jedynymi dysponentami.Za pozyskane finansowanie można kupić: mieszkanie lub dom - oba z rynku wtórnego lub pierwotnego, można także rozpocząć budowę własnej inwestycji. W uprzywilejowanej pozycji znajdą się ci, którzy już posiadają nieruchomość gruntową, która może być wniesiona jako zabezpieczenie – wówczas kwota o jaką można się ubiegać wzrasta i to znacznie.Wnioski o Bezpieczny Kredyt 2% można składać dopiero od 1 lipca 2023 roku, jednak wcześniejsze złożenie uniemożliwi skorzystanie z dopłat.Do złożenia w banku wniosku o kredyt hipoteczny na budowę domu niezbędna jest prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę. To dokument administracyjny, który potwierdza zakończenie procesu projektowania domu z zachowaniem należytej staranności.W bardziej skomplikowanej sytuacji znajdują się osoby, które będą budować dom na zgłoszenie i chcą skorzystać z tej opcji finansowanie. Obawy banków dotyczą głównie tego, czy dom bez pozwolenia będzie odpowiednim zabezpieczeniem dla kredytu hipotecznego.Co zrobić, aby zdążyć z formalnościami przy budowie do lipca? Należy pamiętać, że minimalny czas niezbędny do otrzymania pozwolenia na budowę to 90 dni, z czego sama adaptacja projektu trwa od 1 do 4 tygodni a, pozostałe 65 dni przypada na ustawowy czas dla urzędu na wydanie pozwolenia na budowę.