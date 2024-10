Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy alternatywą dla czekających na kredyt #naStart

W oczekiwaniu na dalsze losy zapowiadanego programu kredyt #naStart warto zwrócić uwagę na dostępny już teraz Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM). Może to być szczególnie korzystna opcja dla singli i par.

Niższe oprocentowanie dzięki Rodzinnemu Kredytowi Mieszkaniowemu

To istotna przewaga w obecnych realiach rynkowych i przy wysokich stopach procentowych. Co ważne, program ten jest dostępny zarówno dla osób posiadających wkład własny, jak i dla tych, którzy go nie mają, wylicza Paulina Stępniewska, Ekspertka finansowa Credipass.

Ceny nieruchomości a limity w programie

Według wstępnych danych raportu Barometr Metrohouse i Credipass za III kw. 2024 r., średnie ceny transakcyjne nieruchomości we Wrocławiu i Łodzi są często zbliżone do limitów BGK na IV kwartał 2024 roku, które określają maksymalną cenę nieruchomości objętych programem.

Na pomorskim rynku nieruchomości, na którym głównie działam, obserwuję, że więcej nieruchomości spełnia te kryteria w miastach sąsiadujących z wojewódzkim. Potwierdzają to dane Barometru. Różnica między średnią ceną transakcyjną w Gdańsku a limitem cen BGK w tym przypadku wynosi ok. 1 tys. zł. Pomimo tego regularnie zgłaszają się do mnie klienci, którzy chcą skorzystać z programu i taki kredyt otrzymują, dodaje Paulina Stępniewska z Credipass.

Lepiej teraz kupić mieszkanie?

Dodatkowe wsparcie dla rodzin

20 tys. zł – w przypadku narodzin drugiego dziecka,

60 tys. zł – przy narodzinach trzeciego lub kolejnego dziecka.

Kryteria, które trzeba spełnić

kredyt może zostać udzielony tylko, jeśli kredytobiorca nie posiada innej nieruchomości (wyjątek stanowią osoby z co najmniej dwójką dzieci lub osoby, które odziedziczyły mniej niż 50% udziałów w nieruchomości),

cena nieruchomości musi mieścić się w limitach określonych przez BGK, które są różne dla rynku pierwotnego i wtórnego w zależności od miasta.

Skorzystanie z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego może być dla wielu osób szansą na uzyskanie najtańszego kredytu hipotecznego dostępnego obecnie na rynku. Każdy przypadek należy jednak przeanalizować indywidualnie, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów programu, zdolność kredytową i plany na przyszłość, reasumuje Paulina Stępniewska z Credipass.

