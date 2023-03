Kup teraz zapłać później. Jak nie wpaść w pułapkę płatności odroczonych?

Pożyczki "kup teraz zapłać później" (buy now, pay later) cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. W 2022 roku liczba potencjalnych pożyczkobiorców, których dane pobrano na potrzeby zrealizowania transakcji w tym modelu, sięgnęła 1,69 mln. To o 1/3 więcej niż rok wcześniej i 28 razy więcej niż przed trzema laty. Temu skokowi zainteresowania nie ma się co dziwić - płatności odroczone to bardzo wygodny sposób płacenia za zakupy. Warto jednak pamiętać, że niesie za sobą pewne zagrożenia.

O zaletach rozwiązania BNPL

Niewiele osób jest świadomych, że korzystając z rozwiązania BNPL, tak naprawdę składamy wniosek o kredyt. Sprawdzana jest nasza zdolność i historia kredytowa – cały proces jest podobny do tego, który występuje przy zakupach na raty. Jeśli kupujący przejdzie go pomyślnie, otrzymuje kredyt (a za zakupy płaci operator usługi). Trzeba go spłacić, czyli zapłacić za kupiony produkt w wyznaczonym terminie. Wtedy nie są doliczane żadne dodatkowe koszty i w tym sensie usługa BNPL jest darmowa. Jednak, gdy przekroczymy ustalone np. 30 dni, musimy liczyć się z dodatkowymi odsetkami – zaznacza Mateusz Golonka, ekspert Intrum.

Odroczone płatności – tak, ale nie dla wszystkich!

Kupić daną rzecz za pomocą kilku kliknięć, otrzymać ją maksymalnie w ciągu 48 godzin i zapłacić za nią za 30 dni

– pokusa, by sięgać po odroczone płatności jest duża, bo to wygodne rozwiązanie, ale może stać się finansową pułapką. Szczególnie kiedy spłacamy już inne zobowiązania. Nie może ono stać się formą kredytu odnawialnego, czyli chodzi o sytuację, kiedy co miesiąc kupujemy kilka rzeczy z wykorzystaniem opcji BNPL i spłacamy je w kolejnym miesiącu. Łatwo wtedy stracić rachubę i trudno zapanować nad tym, któremu wierzycielowi danym okresie jesteśmy winni pieniądze. Co jest szczególnie niebezpieczną sytuacją, po odroczone płatności sięgają osoby, które nie mają szans na otrzymanie regularnego kredytu gotówkowego lub już spłacają kilka drobniejszych pożyczek. W zakupach z BNPL widzą kolejne źródło zewnętrznego finansowania swoich wydatków. Tym bardziej, że w ten sposób możemy płacić już nie tylko za najdroższe sprzęty, ale także za ubrania czy kosmetyki – ostrzega Mateusz Golonka ekspert Intrum.

Buy now, pay later – jak bezpiecznie korzystać?

1. Unikaj nocnych zakupów w sieci:

2. Odinstaluj aplikacje zakupowe z Twojego smartfona

Niedawno dołączyła do nich BNPL. Jeżeli wiemy, że mamy problem z kompulsywnym kupowaniem, z pewnością nie powinniśmy mieć pod ręką aplikacji zakupowej, która umożliwia dokonywanie zakupów na kredyt. Tym bardziej, że wiele z nich zachęca do skorzystania z odroczonych płatności – komentuje Mateusz Golonka, ekspert Intrum.



3. Policz, czy się stać na płatności odroczone