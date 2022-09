Pożyczki: model "kup teraz zapłać później" to już 10 proc. rynku

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego we współpracy z CRIF prezentuje najświeższe dane dotyczące rynku pożyczek w naszym kraju, w tym również modelu "kup teraz zapłać później". Okazuje się, że tego rodzaju pożyczki cieszą się coraz większym zainteresowaniem kredytobiorców. Liczba tego rodzaju pożyczek i unikalnych klientów jest już właściwie taka sama jak w przypadku "zwykłych" pożyczek.

Dane sektora pożyczkowego za lipiec

Lipiec przyniósł wyhamowanie aktywności rynku pożyczek - obserwowaliśmy nieznaczne spadki wszystkich analizowanych danych w ujęciu miesiąc do miesiąca. Spadek ten jest powiązany prawdopodobnie z sezonem wakacyjnym, który charakteryzuje się niższą aktywnością klientów. Niewielkie wyhamowanie widoczne jest także w danych sprzedażowych. Liczba udzielonych pożyczek spadła do ok. 308 tys. wobec 361 tys. odnotowanych w czerwcu, co oznacza spadek o 2,7 proc. – podkreśla Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Dane sektora "kup teraz zapłać później" za czerwiec

Średnia kwota pożyczki w przypadku finansowania "kup teraz zapłać później" to 315 PLN, co dobrze charakteryzuje ten segment, który zawiera zobowiązania raportowane w Credit-Check.pl związane z odroczoną płatnością oraz innymi produktami kredytowymi, udzielanymi przez podmioty działające w branży e-commerce. Niemal 86% pożyczek z tego segmentu to pożyczki nie przekraczające 500 PLN w momencie ich udzielenia. W czerwcu 3,9% klientów firm pożyczkowych skorzystało równolegle z finansowania BNPL, co oznacza, że bazy klientów tych segmentów przenikają się w ograniczonym stopniu i BNPL zaspokaja inne potrzeby konsumentów - podkreśla Piotr Badura, Wiceprezes CRIF.

Dane z sektora BNPL ("kup teraz zapłać później") pokazują zupełnie inny obraz rynku niż w przypadku tradycyjnych firm pożyczkowych . Liczba pożyczek i unikalnych klientów jest niemal taka sama jak w tradycyjnych firmach pożyczkowych. Jednak wartość tego rynku stanowi ok 10 proc. wartości finansowania udzielanego przez firmy pożyczkowe.Lipiec 2022 roku był dobrym okresem dla firm pożyczkowych. W tym miesiącu udzielono pożyczek na kwotę 1,11 mld PLN, co wiąże się z 28,8 proc. wzrostem r/r, jednak w porównaniu miesiąc do miesiąca oznacza spadek o 4,3 proc. Średnia kwota pożyczki w lipcu wyniosła 3 624 PLN i była wyższa o jedynie 5,9% r/r, co przy uwzględnieniu obecnej inflacji sprawia, że siła nabywcza takiej pożyczki jest zdecydowanie niższa dla konsumenta.Jednocześnie dane wskazują na zaostrzanie polityki kredytowej przez firmy pożyczkowe, co sugerują dane dot. odrzuceń aplikacji o pożyczki, jak i wskaźnik średniej liczby aplikacji na klienta. Obie dane utrzymują się na wysokich poziomach (42,7 proc. i 3,22 proc). Wartość udzielanych pożyczek rośnie, lecz skala wzrostu jest dosyć niska, patrząc na poziom sprzed pandemii . Widać również dużą stabilizację średniej wartości udzielonej pożyczki , która na obecnym poziomie utrzymuje się od kilku lat, z niższymi wartościami w 2020 roku, co było efektem pandemii. Przy stale rosnących wynagrodzeniach, realny poziom obciążenia konsumenta pojedynczą pożyczką maleje.Dane z sektora BNPL pokazują zupełnie inny obraz rynku niż w przypadku tradycyjnych firm pożyczkowych. Liczba pożyczek i unikalnych klientów jest niemal taka sama jak w tradycyjnych firmach pożyczkowych. Jednak wartość tego rynku stanowi ok 10 proc. wartości finansowania udzielanego przez firmy pożyczkowe.