Oczekiwanie na decyzję FOMC

O ponad 1 proc. zwyżkowały wczoraj główne indeksy rynku akcji w USA (S&P 500 +1,46 proc., DJIA +1,09 proc., Nasdaq Composite +1,67 proc.). Dziś poznamy decyzję na temat wysokości podstawowych stóp procentowych w USA podjętą przez Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Wzrosły dziś wszystkie główne indeksy rynków akcji Azji i Oceanii. Największy - +1,78 proc. zanotował filipiński PSEi.

W oczekiwaniu na decyzję FED na giełdach europejskich przeważały dziś rano bardzo niewielkie zwyżki indeksów (DAX +0,0,4 proc., CAC 40 +0,11 proc.).Na GPW WIG-20 spadł poniżej poziomu 1900 pkt. (-0,39 proc. ok. godz. 9:50). Wśród składników tego indeksu najwyżej od jesieni 2021 był dziś rano kurs akcji spółki Kruk. Wśród składników mWIG-u swe nowe cykliczne maksima ustanawiały ceny akcjiFabryki Maszyn Famur i Dom Development. Wśród składników sWIG-u 80 podobnie były w przypadku kursów akcji spółek Synektik, Arctic Paper, Unimot i R22.Poniżej poziomu 3,5 proc. wróciła dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Spadały również dziś rano rentowności 10-latek w Europie.Cena kontraktów na gaz ziemny w USA (Henry Hub na NYMEX) nie ustanawiała dziś rano – wbrew ostatniej tradycji - swych nowych prawie dwudziestokilkumiesięcznych minimów (+1,19 proc. ok. godz. 9:26). Ceny kontraktów na ropę naftową lekko dziś rano rosły (WTI +0,63 proc., Brent +0,42 proc.). Nieco taniały dziś rano kontrakty na miedź (-1,02 proc.) i metale szlachetne (złoto -0,27 proc., srebro -0,96 proc., platyna -0,36 proc. pallad -1,21 proc. ok. godz. 9:30). Kontrakty na cukier na ICE były dziś najwyżej od 2016 roku.Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena utknął w okolicach 130 JPY (+0,06 proc. ok. godz. 9:15). Lekko rósł dziś rana kurs EUR/USD (+0,13 proc.).Niewielkie były dziś rano zmiany kursu polskiego złotego w stosunku do głównych walut (EUR/PLN -0,01 proc., USD/PLN -0,16 proc. ok. godz. 9:20).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara nadal utrzymywał się w okolicach poziomu 23000 USD (-0,55 proc. ok. godz. 9:15).