Zatory płatnicze: jak je skutecznie wyeliminować?

Zatory płatnicze, a więc sytuacja, w której narastające długi jednej firmy pociągają problemy finansowe jej partnerów biznesowych, to jedna z najpoważniejszych bolączek polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Szacunki wskazują, że boryka się z nimi nawet 40% sektora MSP. Pokłosiem tego bywa likwidacja działalności - w pierwszym półroczu tego roku z rynku zniknęło o 1/4 więcej firm niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jak walczyć z zatorami?

Efekt kuli śnieżnej, czyli skąd biorą się zatory płatnicze?

Szacunki wskazują, że ofiarami zatorów płatniczych może być nawet 40% małych i średnich polskich firm. Problem ten pogłębia się z miesiąca na miesiąc, zwłaszcza że przedsiębiorcy są narażeni także na szereg innych czynników, które mogą odbić się negatywnie na stabilności finansowej – m.in. inflacja, wojna w Ukrainie, niedobory kadrowe i rosnące koszty pracownicze, duże problemy z dostępnością węgla i gazu, rosnące stopy procentowe czy nawet wciąż nieodrobione straty wywołane w czasie pandemii COVID-19. Dla wielu firm kolejny tydzień zwłoki w płatności może być trudną do przetrwania próbą, więc właściciele mając tę świadomość, wolą wcześniej zamknąć działalność, niż czekać na przelew, który może nie nadejść nawet za miesiąc – zauważa Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Lepiej zapobiegać, niż… zbankrutować

Zawsze warto, możliwie jak najdokładniej, znać swojego kontrahenta pod kątem terminowości regulacji faktur, wypłacalności, czy nawet podejmowanych współpracy i „jakości” jego kontrahentów. Dzięki takiej wiedzy możemy maksymalnie ograniczyć współpracę z podmiotami, które potencjalnie mogą wpędzić nas w spiralę zatorów płatniczych. Na tę kwestię powinny zwrócić przede wszystkim mikro, mali i średni przedsiębiorcy, bo to właśnie oni są najbardziej wrażliwi na opóźnienia w płatnościach – tłumaczy prezes ZPF.

To, co warto podkreślić, to fakt, że im wcześniej podejmiemy działania windykacyjne wobec „spóźnialskich” kontrahentów, tym większa szansa sprawnego uregulowania długu – w większości przypadków. Działania windykacyjne są skutecznym narzędziem do walki z zatorami płatniczymi i ochroną wielu przedsiębiorstw przed gigantycznymi kłopotami finansowymi. Obserwując sytuację na rynku, widzimy, że trudności wywołane nieterminowymi lub wydłużonymi płatnościami są coraz częstsze, coraz dotkliwsze i dla wielu przedsiębiorców nie do przetrwania. Zatem już przed wystąpieniem problemu dobrze jest mieć przygotowane procedury windykacyjne lub zapewnić sobie wsparcie profesjonalnych firm windykacyjnych – podkreśla Marcin Czugan.

Jak wybrać firmę windykacyjną?

Co to za firma? Pamiętajmy, że firma windykacyjna w naszym imieniu będzie dochodziła należności, więc by nie narazić się na straty wizerunkowe, należy zadbać, by był to rzetelny, sprawdzony podmiot, który ma ugruntowaną pozycję na rynku, działa według określonych – etycznych zasad. Gwarantem przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk jest przynależność do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Czy ten windykator ma doświadczenie? Rekomendacje z rynku, polecenia i referencje klientów są dobrym znakiem sugerującym, że z tym windykatorem warto podjąć współpracę. Bogate doświadczenie, znajomość rynku-branży, skuteczność, właściwe zarządzanie wierzytelnościami zwiększa szansę na odzyskanie zaległych płatności i ogranicza ryzyko stania się ofiarą zatorów płatniczych. Ile to kosztuje? Zdecydowana większość firm windykacyjnych nie pobiera opłat za egzekwowanie długu od swojego klienta-wierzyciela, a koszty te są do uregulowania po stronie osoby zadłużonej. Warto jednak wcześniej upewnić się, że taki model jest także stosowany w przypadku firmy, na współpracę z którą się decydujemy, by w obliczu oczekiwania na spóźnione pieniądze nie dołożyć sobie dodatkowych kosztów.

