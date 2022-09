Silny jak amerykański dolar

Na giełdach Azji i Oceanii spadły dziś wszystkie główne indeksy. Najwięcej - 3,04 proc. - stracił Shanghai B-Share Index. Hang Seng był najniżej od 11 lat. Poza nielicznymi wyjątkami piątkowa sesja rozpoczęła się spadkami głównych indeksów również w Europie (DAX -0,6 proc., CAC 40 -0,54 proc.). Nowe cykliczne minima osiągnęły główne indeksy w Szwajcarii, Szwecji, Wielkie Brytanii, Belgii oraz niemieckie mDAX i sDAX.

Znów najsłabszy w Europie był polski rynek akcji (WIG-20 -2,24 proc., WIG 2,01 proc. ok. godz. 10:30). Wśród składników WIG-u 20 dziś rano drożały tylko akcje CD Projekt. Wśród składników sWIG-u 80 najdroższe od 5 lat były przez chwilę akcje CI Games (później kurs spadł), natomiast najniżej w swej rozpoczętej w ubiegłym roku historii na GPW była cena akcji spółki Onde).Swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w Korei Południowej, Nowe Zelandii, Austrii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Holandii i USD, chociaż początkowe wzrosty rentowności zostały później w większości przypadków skasowane.Ceny kontraktów ropę naftową zbliżyły się do swych wrześniowych minimów (WTI -2,19 proc., Brent -1,99 proc. ok. godz. 10:20). Taniały dziś rano metale szlachetne (złoto -0,53 proc., srebro -0,61 proc., platyna -2,15 proc., pallad -2,21 proc.).Kurs EUR/USD spadł do nowych najniższych poziomów od 2002 roku (ok. godz. 10:15 0,9764 -0,75 proc.). USD ustanawiał dziś również swe nowe cykliczne maksima względem czeskiej korony, korony duńskiej, brytyjskiego funta, norweskiej korony, rumuńskiego leja, szwedzkiej korony, liry tureckiej i polskiego złotego. W Azji amerykański dolar ustanawiał dziś swe nowe cykliczne maksima względem chińskiego juana, indyjskiej rupii, koreańskiego wona, malezyjskiego ringgita, singapurskiego dolara oraz dolara tajwańskiego.Kurs USD/PLN był najwyżej w historii (4,87 zł ok. godz. 10:20). Zmiana kursu EUR/PLN była niewielka (+0,01 proc.).Po wczorajszym powrocie powyżej poziomu 19000 USD kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara lekko rósł dziś rano (0,27 proc. ok. godz. 10:10).