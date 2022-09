Na rynkach akcji dziś rano "na zielono"

Po wczorajszym wzroście głównych indeksów rynku akcji w USA (S&P 500 +0,69 proc., DJIA +0,64 proc., Nasdaq Composite +0,76 proc.) dziś "zazieleniło się" na giełdach Azji i Oceanii. Rosły wszystkie główne indeksy: najsilniej - o 1,59 proc. - zwyżkował indyjski SENSEX 30. Za wyjątkiem brytyjskiego FTSE 250 (-0,21 proc.) i bułgarskiego SOFIX-a (-0,01 proc.) zwyżkowały również wszystkie główne indeksy giełdowe w Europie (ok. godz. 9:35 DAX zyskiwał 0,98 proc., a CAC 40 +0,88 proc.).

Do tego trendu dołączyła GPW (WIG-20 +0,96 proc. ok. godz. 9:35). O prawie 6 proc. rosła dziś rano cena akcji spółki Datawalk, która poinformowała o uzyskaniu przez firmę nowych zamówień na swoją platformę analityczną.Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych USA zbliżała się do 4 proc. osiągając dziś rano najwyższy poziom od 2008 roku. Była wyższa od rentowności 10-latek rządu Stanów Zjednoczonych o ponad 46 punktów bazowych. Rentowność 10-latek rządu Finlandii były dziś najwyżej od 2012 roku. Wcześnie swój najwyższy poziom od 2008 roku zaliczyły 10-latki rządu Singapuru. Powyżej poziomu 6 proc. przebywała dziś rano rentowność 10-latek polskiego rządu (6,183 proc.).Minimalnie dziś rano drożały kontrakty na ropę naftową (WTI +0,2 proc., Brent +0,38 proc.), których ceny utrzymywały się nieco ponad wrześniowych minimów. Pomimo porannego wzrost o 0,99 proc. poniżej poziomu 8 USD/mmBtu utrzymywały się ceny kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie. Cena kontraktów na złoto na COMEX-ie, która w piątek spadła do najniższego poziomu do kwietnia 2020 lekko dziś rano rosła (+0,25 proc. ok. godz. 9:10).Kurs amerykańskiego dolara względem filipińskiego peso ustanowił dziś swój historyczny rekord, a także dotarł po raz kolejny do najwyższego od 1998 roku poziomu względem malezyjskiego ringitta. Najwyżej od maja 2020 był dziś kurs USD względem dolara nowozelandzkiego. Ok. godz. 9:55 kurs EUR/USD wykazywał niewielką zmianę w stosunku do poziomu wczorajszego zamknięcia (-0,02 proc.) tuż powyżej poziomu parytetu.Minimalnie słabł polski złoty (EUR/PLN +0,11 proc., USD/PLN +0,11 proc. ok. godz. 8:55).Wczorajszy ataku kursu Bitcoina względem amerykańskiego dolara na jego znajdujące się poniżej poziomu minimum z połowy czerwca się nie powiódł i dziś rano kurs BTC/USD przebywał ponownie powyżej poziomu 19000 tracąc wszakże ok. godz. 8:45 0,98 proc. w stosunku do poziomu poniedziałkowego zamknięcia.