Jak oszczędzać na ogrzewaniu i jeździe samochodem? Jak obniżyć rachunki za prąd?

Galopująca inflacja, wysokie ceny paliw, węgla, gazu, już mają przełożenie na stan naszych budżetów domowych. Czy możemy podjąć jakieś działania, żeby zaoszczędzić na rachunkach za prąd i ogrzewanie? Jak możemy zmniejszyć koszty eksploatacji samochodu? Jak zarządzać finansami w czasie kryzysu, podpowiadają eksperci Intrum.

Jak ograniczyć wysokość rachunków za ogrzewanie i energię elektryczną?

Zmywarkę i pralkę należy włączać tylko wtedy, gdy są pełne, nie płaćmy za niepełne użycie. Można także prać w niższych stopniach – im wyższa temperatura, tym więcej zużywa się energii. Jeśli to możliwe, włączmy we wszystkich naszych urządzeniach, które wymagają podłączenia do prądu tryb energooszczędny. Zawsze gaśmy światło, wychodząc z pomieszczeń. Jeśli naładujemy urządzenie, np. komputer czy telefon – wyłączmy je z gniazdka. Ładowarka odłączona od smartfona, która pozostanie w gniazdku, nadal pobiera prąd! Jeśli nie korzystamy z jakiegoś sprzętu – wyłączmy go. Włączony telewizor, który pozostanie w drugim pokoju, może okazać się kosztownym „rozpraszaczem”! W kuchni dbajmy o to, żeby w naszej lodówce nie zbierał się lód – wtedy będzie czerpać więcej prądu. Gdy coś gotujemy, dobierajmy odpowiedni rozmiar garnka do palnika. Gotujmy tylko tyle wody, ile potrzebujemy. W każdym z wymienionych przypadków oszczędzimy w ten sposób dużo energii. Korzystajmy jak najdłużej się da ze światła dziennego. Wymieńmy też żarówki na energooszczędne we wszystkich źródłach światła – to da realne oszczędności.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak zmniejszyć rachunki za prąd? Korzystajmy jak najdłużej się da ze światła dziennego. Wymieńmy też żarówki na energooszczędne we wszystkich źródłach światła – to da realne oszczędności.

Starajmy się zaaranżować pomieszczenia w naszych domach czy mieszkaniach w taki sposób, by nie zasłaniać kaloryferów meblami czy zasłonami. Dobra cyrkulacja powietrza przy odsłoniętych grzejnikach sprawi, że szybciej i efektywniej nagrzeją pomieszczenie. Jeśli wietrzymy pomieszczenia, róbmy to krótko i intensywnie. Najlepiej, jeśli nasze grzejniki będą wtedy wyłączone – skoro wietrzymy i ochładzamy pomieszczenie, nie ma sensu jednocześnie tracić energii (i pieniędzy!) na dogrzewanie. Nie przegrzewajmy naszych mieszkań! Najlepiej utrzymywać temperaturę 21-22 stopni Celsjusza. Jest to odpowiednia temperatura dla naszego zdrowia. W pomieszczeniach, w których śpimy, zalecana temperatura powinna być nawet o 1-2 stopnie niższa – zapewni to nie tylko oszczędność, ale wpłynie też na lepszą jakość snu! Upewnijmy się, że nasze drzwi i okna są dobrze uszczelnione i nie tracimy przez drobne „awarie” niepotrzebnie ciepła, które kosztuje. Pamiętajmy, że jeśli dochodzi do stałych utrat ciepła, ponowne ogrzanie pomieszczeń zawsze wymaga większej energii!

Gwałtowne wzrosty cen energii elektrycznej oraz ogrzewania są o tyle dotkliwe, że niestety w dobie obecnego kryzysu energetycznego, dotyczą już absolutnie każdego gospodarstwa domowego: niezależnie od tego, czy mieszkamy w domu, czy mieszkaniu. I choć powyższe zmiany w codziennych nawykach w korzystaniu z energii mogą wydawać się nieznaczne, to systematycznie stosowane, miesiąc po miesiącu, będą przekładać się na realnie mniejsze rachunki. Oszczędność będzie tym większa, im więcej członków gospodarstwa domowego będzie się do nich stosować. Oprócz oszczędzania energii, dbajmy też o terminowość w płaceniu rachunków, żeby nie dopuścić do powstania dodatkowych kosztów z powodu zadłużenia. Warto tu zaznaczyć, że formalny dług np. wobec przedsiębiorstwa energetycznego powstaje już w momencie, gdy od wymaganego terminu zapłaty upłynęło 30 dni. Od tej chwili przedawniona należność zacznie się powiększać o odsetki, które także zostaną doliczone do rachunku i stopniowo będą powiększać zadłużenie, nie dopuśćmy do tego – podkreśla Natalia Marek, ekspert Intrum.

Jak zaoszczędzić na eksploatacji samochodu?

Najwięcej paliwa zużywamy podczas przyspieszania i hamowania, więc starajmy się utrzymywać stałą prędkość na drodze. Być może warto sprawdzić inną trasę dojazdu, która w godzinach szczytu nie jest tak zakorkowana i nie będzie powodowała zatrzymywania się i ruszania co chwilę? Dla uzyskania oszczędności kluczowa jest płynna jazda! Pozwala ona zaoszczędzić od 6 do 12% paliwa!1 Dbajmy o odpowiednie ciśnienie w oponach, takie, które zaleca producent samochodu. Jeśli możemy sobie na to pozwolić, zainwestujmy w energooszczędne opony – wykonane ze specjalnej mieszanki, która zwiększa twardość ogumienia. Dzięki temu zużycie paliwa jest mniejsze, gdyż tarcie opony o podłoże jest ograniczone. Używajmy klimatyzacji i analogicznie – samochodowego ogrzewania tylko wtedy, gdy są potrzebne i zawsze ustawiajmy optymalną temperaturę. Gdy klimatyzacja/ogrzewanie są włączone, nie otwierajmy okien. Pamiętajmy o regularnych przeglądach odpowiedniej instalacji. Niektóre usterki potrafią wpłynąć na zużycie energii. Poszukajmy stacji paliw, która ma najniższe ceny w naszej okolicy. Jeśli to możliwe – nie tankujmy na autostradzie. Ceny paliw są tam zawsze wyższe niż w miastach. Wyłączajmy silnik na postojach, które trwają dłużej niż 20-30 sekund. Napęd pracujący na tzw. „jałowym biegu” może spalić nawet litr paliwa w ciągu godziny! Dokładnie sprawdźmy i przeliczmy, czy być może bardziej opłaca nam się dojechać do danego miejsca komunikacją miejską.

Kawa do kawy, a zbierze się… niezła suma, czyli oszczędzanie poza domem

Przed wyjściem warto określić sobie konkretny budżet, który możemy wydać i zabrać ze sobą gotówkę. Płatności kartą często bywają zgubne, gdyż pod wpływem pozytywnych emocji trudniej jest kontrolować wydatki. Ze znajomymi warto poszukać darmowych atrakcji, takich jak plenerowe koncerty czy inne wydarzenia – wiele instytucji kultury, np. muzea oferuje wolny wstęp w wybrane dni tygodnia. Kawa na mieście to świetna sprawa! Ta zrobiona w domu kosztuje jednak dużo mniej. Może dobrym rozwiązaniem będzie kupno termosu i przygotowanie sobie swojego ulubionego napoju w domu?

Codzienne małe wydatki, które pojedynczo wydają się nieznaczące, po zsumowaniu, np. w skali miesiąca często okazują się poważnym obciążeniem dla naszego budżetu. Zwykła kawa na mieście, którą kupimy, powiedzmy – 2 razy w tygodniu, to już koszt ok. 30 zł. Mnożąc to przez liczbę tygodni – to już 120 zł w miesiącu. W roku to już 1440 zł i ta kwota jest już całkiem wymierną „poduszką finansową”, która może okazać się zbawienna, np. w razie niespodziewanego wydatku: np. awarii sprzętu domowego. Dlatego każda, nawet najmniejsza zaoszczędzona kwota, to krok w stronę większego finansowego bezpieczeństwa – podkreśla Natalia Marek, ekspert Intrum.

