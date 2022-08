Nikkei 225 najwyżej od stycznia po "Dniu Góry"

W czwartek w Japonii obchodzono ustanowione w 2014 roku święto o nazwie "Dzień Góry" ("Dzień Góry ma stworzyć Japończykom okazję do zbliżenia się z górami i podziękowania im za darowane błogosławieństwa") i giełda w Tokio była zamknięta. Obchody "Dnia Góry" - a także ostatnie dane o niższym tempie inflacji w USA - najwyraźniej poprawiły humory japońskim inwestorom, bo po +2,62 proc. wzroście Nikkei 225 osiągnął najwyższy poziom od stycznia.

Inne rynki akcji w rejonie Azji i Oceanii były słabsze (poza Nikkei silniejszy niż 1 proc. wzrost notował jedynie filipiński PSEi (+1,37 proc.). O prawie 1 proc. spadał dziś singapurski Straits Times.Wczoraj wieczorem naszego czasu atak S&P 500 na strefę oporu wyznaczaną przez poziom lokalnego maksimum z początku czerwca (4176,82 pkt. 2 czerwca br.) i lokalnego minimum z pierwszej połowy marca (4170,7 pkt. z 8 marca br.) nie przyniósł ostatecznego rozstrzygnięcia. Indes zamknął się powyżej tych poziomów oporu (4207,27 pkt.), ale początkowe wzrosty zostały zniesione i S&P 500 ostatecznie zakończył wczorajszą sesję minimalnym spadkiem o 0,07 proc. (Nasdaq Composite -0,58 proc., DJIA +0,08 proc.).Lekko rosły dziś główne indeksy europejskich rynków akcji. DAX (+0,34 proc.) i CAC 40 )+0,33 proc.) utrzymywały się w okolicach swoich ostatnich 2-miesięcznych maksimów.Relatywnie słaba była nadal GPW (WIG-20 -0,04 proc. ok. 9:35). Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksimum ustanowiły ponownie ceny akcji spółki Arctic Paper, a najwyżej od 1,5 roku był dziś kurs akcji Photon Energy NV.Po wczorajszym wzroście do najwyższego poziomu od 3 tygodni lekko spadała dziś rentowność 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych. Lekko rosły natomiast rentowności 10-latek krajów strefy euro.Niewielkie były dziś rano zmiany ceny kontraktów na ropę naftową (WTI +0,08 proc., Brent +0,28 proc. ok. godz. 9:30). Do najwyższego poziomu od lutego wzrosła wczoraj cena kontraktów na kawę (Robusta Coffee 10-T na ICE).Zmiany kursów głównych par na rynku walutowym były dziś rano niewielkie (USD/JPY +0,17 proc., EUR/USD EUR/USD -0,2 proc. ok. godz. 9:25). Izraelski szekel był dziś najsilniejszy względem euro od 28 lat. Euro były również najsłabsze względem meksykańskiego peso od lutego 2020.Stabilny dziś rano był polski złoty (EUR/PLN -0,17 proc., USD/PLN +0,00 proc. ok. godz. 9:30).Pokonanie przez kurs BTC/USD poziomów swoich szczytów z lipca okazało się nie tak łatwym zadaniem. Pomimo osiągnięcia wczoraj przez kurs najwyższego poziomu od 2 miesięcy, dziś rano BTC/USD ponownie spadł poniżej poziomu 24000 USD (-1,02 proc.).