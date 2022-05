Zadłużenie wobec telekomów spada. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że zmalało ono z 1,5 mld zł w połowie 2020 roku do 1,28 mld zł obecnie.

70 proc. Polaków ma abonament

Ryzyk fizyk dłużnik?

Spadek liczby dłużników w naszej bazie to między innymi efekt działań telekomów, świadomie ograniczających ryzyko biznesowe. Aby zabezpieczyć się przed nierzetelnymi płatnikami, sprawdzają ich wiarygodność w KRD. Zarówno przed podpisaniem umowy z konsumentem, jak i firmą, weryfikują ich rzetelność płatniczą w naszej bazie danych. Jeśli ktoś już widnieje jako dłużnik, mogą odmówić podpisania z nim umowy na abonament lub sprzedaży smartfona na raty. Dzięki temu unikają później żmudnego procesu dochodzenia należności od klienta – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Rekordowe 14 mln zł do spłacenia

Problem z bezpieczeństwem

Zagrożenie jest realne, ponieważ, jak wynika z naszych badań, co piąty Polak twierdzi, że nie potrafi rozpoznać fałszywej wiadomości – mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl, partnera Krajowego Rejestru Długów. – Podatni na wyłudzenia danych osobowych mogą być zwłaszcza ludzie młodzi. 25 procent z nich deklaruje, że nie wie, kiedy ma do czynienia z oszustem. Dlatego warto pamiętać, że ani urzędnicy, ani konsultanci telefoniczni instytucji finansowych nie mogą prosić nas o podanie danych do logowania, numeru karty płatniczej czy danych z dowodu osobistego. Tak samo, nikt nie powinien wymagać od nas wysyłania skanu dokumentu tożsamości. Już samo takie zalecenie powinno wzbudzić nasze wątpliwości – podsumowuje Bartłomiej Drozd.

W czasie pandemii, pozamykani w domach z powodu izolacji i kwarantanny, częściej korzystaliśmy z telefonów, Internetu i telewizji, zapewniając sobie rozrywkę i pracując zdalnie. W konsekwencji urosły też nasze długi wobec telekomów. Z danych KRD wynika, że na koniec 2020 r. niezapłacone rachunki za telefon, telewizję, Internet i raty za sprzęt elektroniczny wynosiły 1,31 mld zł. Najgorzej było w lipcu 2020 r., kiedy suma zobowiązań przekroczyła rekordowe 1,5 mld zł.Na koniec 2021 r. kwota zadłużenia spadła do 1,29 mld zł, a obecnie do 1,28 mld zł. 886 mln zł z tej kwoty przypada na konsumentów, reszta – na firmy.„Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów”, przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na koniec 2021 r., pokazuje, że wśród usług telekomunikacyjnych największą popularnością cieszy się telefonia komórkowa, z której korzysta 97 proc. pytanych. Znacznie mniejsze znaczenie ma telefonia stacjonarna, użytkowana przez co 10. osobę. Najczęściej wybierana oferta to stały miesięczny abonament telefoniczny, który ma 70 proc. z nich. Mniej popularne są telefony na kartę – posiada je 1/4 badanych. 77 proc. Polaków używa Internetu, a z różnych form usługi telewizyjnej korzysta 90 proc. z nich.Z kolei firmy badane przez UKE wskazują, że miniony, pandemiczny, rok ustabilizował ich zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne. Tylko 1/5 zadeklarowała wzrost. Najczęściej korzystano z połączeń głosowych oraz wysyłania SMS-ów.Łączna liczba dłużników telekomunikacyjnych, figurujących w KRD – konsumentów i firm – to obecnie 304 tys. Dane KRD pokazują, że to grono wyraźnie się zmniejsza. Na koniec 2020 r. było ich 354 tys., a w minionym roku – 310 tys.Zdecydowaną większość dłużników telekomunikacyjnych stanowią konsumenci. Jest ich ponad 266 tys., natomiast firm – prawie 37 tys.Ale to firmy mają wyraźnie wyższe średnie zadłużenie. Przeciętnie są winne telekomom prawie 11 tysięcy złotych. Konsumenci trzykrotnie mniej, bo 3,3 tys. zł na osobę.W 2020 r. telekomy pobrały z bazy KRD prawie 2,30 mln raportów o sytuacji finansowej klientów. W 2021 r. – już 2,33 mln, a od początku tego roku 845 tys.Największe zaległości wobec dostawców telefonii, Internetu i telewizji mają konsumenci i firmy z Mazowsza, którzy powinni oddać aż 205 mln zł. Za nim lokuje się województwo śląskie z sumą ponad 175 mln zł, a trzeci jest Dolny Śląsk ze 130 mln zł nieuregulowanych zobowiązań.Rekord zadłużenia wśród przedsiębiorstw należy do firmy z branży rolniczej z województwa pomorskiego, która ma do spłacenia 14,4 mln zł.Z kolei wśród konsumentów prym wiedzie 42-letni mieszkaniec województwa lubuskiego, którego konto obciąża rekordowa suma 361 tys. zł.Największe długi mają osoby z miejscowości liczących od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców. Nie zapłacili oni 188 mln zł.Pod względem płci najbardziej zadłużeni są mężczyźni – ponad 502 mln zł. U kobiet uzbierało się 383 mln zł zaległości.Najmniej solidni w regulowaniu rachunków za telefon, Internet i telewizję oraz sprzęt elektroniczny są Polacy w wieku 36-45 lat. Powinni oni zapłacić telekomom ponad 260 mln zł. Najmniejsze długi mają osoby powyżej 65. roku życia, które zalegają na blisko 65 mln zł.Powszechność korzystania z telefonów i Internetu powoduje, że Polacy często tracą czujność i zaniedbują bezpieczeństwo. Nie zawsze potrafią zweryfikować, czy otrzymany SMS lub link jest prawdziwy i bezwiednie klikają w nie, trafiając na fałszywe strony wyłudzające dane osobowe. Stąd już tylko krok do utraty pieniędzy z rachunku bankowego lub zaciągnięcia na ich konto pożyczki przez cyberprzestępców. Jak wynika z danych serwisu ChronPESEL.pl, tylko niewiele ponad 18 proc. osób z najbardziej zadłużonej względem telekomów grupy wiekowej (36-45 lat) deklaruje, że wie, kiedy ma do czynienia z oszustem. Najbardziej zagrożone są osoby młode.