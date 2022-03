Zadłużenie Polaków: długi kobiet rzadsze, ale większe

Blisko 3 na 10 spośród 4,88 mln konsumentów zarejestrowanych w Bazie Biura Informacji Gospodarczej ERIF posiada niespłacone w terminie zobowiązania finansowe. Zadłużenie wydaje się być męską domeną, bowiem to właśnie panowie stanowią 61% całej grupy posiadającej zadłużenie. Okazuje się, że kobiety zadłużają się rzadziej i w nieco innym stylu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto lepiej kontroluje swoje finanse: panie czy panowie?

Kto pobija rekordy zadłużenia?

W jakim wieku są kobiety, które najczęściej zmagają się z długami?

Jak duża jest grupa kobiet posiadająca długi z tytułu niezapłaconych alimentów?



Można postawić tezę – co także jest spójne z wieloma badaniami – że kobiety lepiej niż mężczyźni kontrolują swoje finanse. Mają też mniejszą tendencję do zadłużania się, a jeśli podejmują zobowiązania finansowe, rzadziej niż mężczyźni spóźniają się z ich spłatą. Tylko w grupie powyżej 65 roku życia to kobiety stanowią nieznacznie większy udział wśród zadłużonych konsumentów (53%). Może to jednak wynikać ze statystycznie dłuższego życia kobiet niż mężczyzn i faktu, że kiedy zostają same, muszą się utrzymać z jednej – z reguły niewystarczającej – emerytury. Najczęściej informacje negatywne dotyczące konsumentów raportują firmy pożyczkowe (33% wpisów), dostawcy usług multimedialnych (20%) oraz banki (14%) – mówi Edyta Szymczak, Prezes Zarządu ERIF.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kobiety rzadziej mają długi Mniej kobiet niż mężczyzn ma długi, jednak średnia wartość jednego negatywnego wpisu kobiety w bazie jest wyższa i wynosi odpowiednio 5 557 zł versus 5 096 zł.

Rekordziści zadłużenia to mężczyźni

Mniej kobiet ma długi, ale o wyższej średniej wielkości

Alimenty – domena głównie mężczyzn, ale kobiety też nie płacą

Mężczyźni zajmują też „czołowe miejsca”, jeśli chodzi o rekordy zadłużenia. Najwięcej informacji negatywnych (czyli o nieterminowych spłatach) posiada mężczyzna z województwa mazowieckiego – 877; największe łączne zadłużenie - 75,7 mln zł ma 48-letni mężczyzna; a największe pojedyncze zobowiązanie konsumenta to 75,6 mln zł. Ma je także mężczyzna. Największy dług, jaki do oddania ma kobieta, to jedna trzecia wartości rekordzisty w grupie mężczyzn – 25,5 mln zł.Zupełnie inaczej wygląda spojrzenie na płeć od strony wielkości średniego zobowiązania. Przeciętny dług kobiet to 10 802 zł (dane ERIF BIG na koniec 2021 r.), a w przypadku mężczyzn to 9 782 zł. Średnia wartość jednego zobowiązania (dłużnik może mieć ich więcej niż jedno) w przypadku kobiet to 5 557 zł, a u mężczyzn wynosi ono 5 096 zł. Jeszcze większa dysproporcja występuje w grupie wiekowej 18-24 lata. U młodych kobiet średnie zobowiązanie opiewa na kwotę 2 523 zł, a w przypadku mężczyzn o 30% mniej - „tylko” na 1 775 zł.Z długami w największym stopniu zmagają się kobiety w wieku 35-45 lat – 25% wszystkich zadłużonych kobiet. Niestety wartość średniego zobowiązania rośnie wraz z wiekiem. W grupie 65+ to już 7 100 zł u kobiet i 7 287 zł u mężczyzn.Drastyczna dysproporcja jest pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie długów alimentacyjnych . Mężczyzn z tego typu zaległym zobowiązaniem jest 16 razy więcej. Mężczyźni mają do oddania 11,3 mld zł długów alimentacyjnych, to 23 razy więcej niż kobiety. Mniejsza różnica jest w średniej wartości zobowiązania – w przypadku mężczyzn to 34 tys. zł, a u kobiet 25,5 tys. zł.Najwięcej dłużników alimentacyjnych wśród mężczyzn znajduje się w przedziale wieku 45-54 lata, ale zdarzają się też w grupie 65+. Rekordowe zadłużenie alimentacyjne w bazie ERIF BIG to 1,9 mln zł notowane dla 35-latka z woj. podkarpackiego.