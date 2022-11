13 zasad, jak zadłużać się odpowiedzialnie

Inflacja jest ogromnym zagrożeniem dla naszych budżetów domowych. Jak wynika z badania Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, co trzeci Polak uważa ją za główne źródło swoich problemów finansowych. Drożyzna uniemożliwia także szybkie wyjście z długów. Tymczasem od początku roku przybyło 4,6 mld zł długów, które na koniec września przekroczyły już 77,1 mld zł. Dlatego eksperci przygotowali 13 zasad na odpowiedzialne zadłużanie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak inflacja wpływa na poziom zadłużenie Polaków?

Jakie zaległe zobowiązania mają Polacy?

Jak zadłużać się odpowiedzialnie?



W czasie pogorszania się sytuacji gospodarczej mamy sporo problemów na głowie, ale właśnie dlatego może to być najlepszy moment, by przeanalizować kondycję swoich portfeli. W wolnej chwili warto sobie postawić kilka kwestii do przeanalizowania. Jakie jest nasze aktualne położenie i możliwości finansowe? Jakie są możliwe stałe dochody, kluczowe koszty, w tym zobowiązania, które obsługujemy i te, których nie spłaciliśmy? Należy przy okazji zastanowić się, dlaczego jedne rachunki płacimy, a innych nie. To podstawa określenia priorytetów dla zachowania płynności finansowej – wskazuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

30 proc. Polaków wątpi w wyjście z długów przy zadłużeniu na poziomie 10 tys. zł

36% kobiet i 24% mężczyzn,

37% osób w wieku 65+,

43% osób z wykształceniem zasadniczym lub niższym i 22% z wyższym.

10% osób w wieku 65+ i 28% osób poniżej 25 r.ż.,

14% osób z wykształceniem zasadniczym lub niższym oraz 22% z wyższym.

Rozkład zadłużenia pokazuje, że do zepsucia wiarygodności płatniczej nie potrzeba ogromnych zaległości. Warto więc kontrolować wydatki i nie podchodzić zbyt optymistycznie do zaciąganych zobowiązań, by nie spiętrzyć ich ponad swoje możliwości. Szczególnie teraz, gdy nadchodzi wyjątkowo trudny czas dla domowych budżetów – przestrzega Sławomir Grzelczak. – Wyniki badania, jak i nasze dane to także sygnał dla wierzycieli, że trzeba reagować od razu na nawet niewielkie opóźnienia, zanim dłużnik, początkowo bagatelizujący problem, popadnie w kłopoty, przy których straci wiarę, że jest w stanie się z nimi uporać. Z pewnością taka postawa wierzyciela, szybkie zasygnalizowanie, że dzieje się coś poważnego, obu stronom wyjdzie na dobre - dodaje.

Co piąty Polak posiada aktualnie jakieś zaległe zobowiązanie

Osoby z długami dostrzegają negatywny wpływ inflacji na poziom ich zadłużenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wpływ inflacji na poziom zadłużenia 62 proc. osób zadłużonych potwierdza pogląd, że z powodu inflacji kwota ich zaległych zobowiązań systematycznie rośnie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Odpowiedzialne zadłużanie się to podstawa. 13 szczęśliwych zasad.

Tym bardziej każdą decyzję o zaciąganiu nowych zobowiązań warto dobrze przemyśleć. Pieniądze są ważne, bo dzięki nim łatwiej radzimy sobie w trudnych czasach. Pamiętajmy jednak, że im mniej ich posiadamy, tym bardziej racjonalnie i konsekwentnie musimy nimi gospodarować. Również zaciągając zobowiązania czy to w formie kredytów, pożyczek pozabankowych czy pożyczek BNPL musimy robić odpowiedzialnie i zawsze zadać sobie pytanie czy będę miał możliwość ich terminowej spłaty – przypomina prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIG InfoMonitor (Grupy BIK).

Planuj wydatki, w pierwszej kolejności płać stałe i najważniejsze rachunki: czynsz, energię, raty kredytów, itd. Pamiętaj o obsłudze zobowiązań, które mogą przysporzyć kłopotów i zwiększyć koszty. Nie odkładaj płatności na później, jak uskłada się górka, to możesz nie dać rady. Zadziała tu bowiem zasada „im później, tym trudniej”. Szukaj oszczędności – zbieraj paragony, by lepiej planować domowe wydatki. Naucz się rozróżniać pomiędzy prawdziwymi potrzebami, zakupami niezbędnymi do życia a tzw. zachciankami. Korzystaj z doświadczenia innych – listy pomysłów na oszczędzanie znajdziesz także w internecie. Nigdy z góry nie mów, że nie warto spróbować, że się nie opłaca, że się nie da. Plany naprawcze, oszczędności uzgadniaj z domownikami – mogą być źródłem cennych pomysłów i inspiracji. Ich zaangażowanie jest też ważne dlatego, że koszty wprowadzanych zmian mogą też poczuć na własnej skórze. Jeśli więc nie będą wprowadzeni w temat, mogą się buntować, a dom stanie się areną kłótni o pieniądze i wydatki. Szukaj nowych źródeł dochodów – żadna praca nie hańbi. Jeśli w „wiązaniu końca z końcem” nie zawsze wystarcza na ważne sprawy, pożyczaj z rozwagą. Szukaj tanich sposobów, odpowiedzialnie pożyczaj u bliskich i znajomych. Zwracaj, by nie stracić zaufania i wiarygodności. Nie nadużywaj przyznanych limitów na tzw. koncie debetowym – debet i limit w karcie kredytowej to zawsze kredyt. Reguluj go zawsze na bieżąco, zanim zaciągniesz nowy. Uważaj, jeśli chcesz lub musisz pożyczać na spłatę zaległych już zobowiązań, jest to sygnał, że wpadasz w spiralę zadłużenia. Nie oczekuj cudownych rozwiązań. Bądź ostrożny w podejściu do „super ofert” pomocy w oddłużeniu, w czyszczeniu historii kredytowych itd. Idąc na skróty, możesz stracić dodatkowe pieniądze. Patrz, co podpisujesz. Jeśli pożyczasz, uważnie czytaj umowę i warunki spłaty. Nieznajomość zapisów umowy nie zwalnia cię z konieczności jej respektowania. Każdy może wpaść w pułapkę zadłużenia, powodów może być wiele. Z myślą o tym powstała ustawa o upadłości konsumenckiej, która daje dłużnikom drugą szansę. Pamiętaj, większość wierzycieli skłonna jest do rozmowy i preferuje strategie ugodowe.

