Kobiety mają mniejsze długi niż mężczyźni. Dlaczego?

Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK kobiety mają mniejsze długi niż mężczyźni. Ich zaległości na koniec roku 2020 to 27,2 mld zł, a mężczyzn - 54 mld zł. Jakie są powody takiego stanu rzeczy?

Przeczytaj także: Długi Polaków przekroczyły 81 mld zł

Choć panie zaciągają nawet nieco więcej kredytów niż panowie, bo według BIK zobowiązania kredytowe spłaca 51 proc. kobiet i 49 proc. mężczyzn, to jednak są solidniejsze. Wśród kredytobiorców opóźniających spłatę min. 200 zł o co najmniej 30 dni mają 45-proc. udział – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

– Pewne znaczenie może też mieć fakt, że panie zwykle pożyczają mniej niż panowie, bo choć ich kredyty przeważają, to ich suma nie przekracza 47 proc. całej puli zadłużenia Polaków. To może jednak mieć związek ze zdolnością kredytową Polek. Według ostatnich danych GUS różnice w wynagrodzeniach pomiędzy płciami dochodziły do 20 proc. Niższe płace z pewnością przekładają się na podejście do zadłużenia, inwestycji i różnego rodzaju wydatków – dodaje Sławomir Grzelczak.

Boją się zmieniać pracę lub są bardziej zadowolone z pracodawców niż panowie?

Portret niesolidnej dłużniczki

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kwoty zaległości i liczba kobiet w województwach Kłopoty ze spłatą rachunków i kredytów najbardziej rozpowszechnione są przede wszystkim w województwach zachodniej Polski: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, a także w kujawsko-pomorskim. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Najbardziej zadłużona kobieta w kraju ma do spłaty prawie 48 mln zł

W rejestrach dłużników widnieje 1,1 mln dłużniczek i ponad 1,7 mln dłużników. Dłużniczki zalegają z kwotą 27,2 mld z, a dłużnicy - 54 mld zł. Dlaczego? Po pierwsze kobiety solidniej spłacają zobowiązania. Po drugie pożyczają mniej. Po trzecie - chętnie korzystają z rozwiązań ułatwiających spłatę zobowiązań, np. wakacji kredytowych. W ubiegłym roku kobiety stanowiły 48 proc. z 739 tys. osób, które skorzystały z tego rozwiązania, zawieszając kredyty o łącznej wartości 37 mld zł.W rejestrach dłużników mniej jest kobiet wśród gapowiczów - stanowią zaledwie 18 proc. Wśród dłużników alimentacyjnych jest ich jedynie 4 proc. Mniej kobiet niż mężczyzn trafia do rejestru za nieopłacanie rachunków za telefon - stanowią one 42 proc. niesolidnych dłużników.Mimo, że pod względem solidności płatniczej wypadają lepiej niż panowie, to są wobec siebie bardziej wymagające. Niemal co piąta z pań (18 proc.) wymienia w planach na ten rok chęć „wyprostowania swojej sytuacji finansowej i spłatę długów ”, wśród panów takie zamierzenie ma jedynie co ósmy (12 proc.) ankietowany – pokazuje badanie Maison&Partners zrealizowane dla BIG InfoMonitor.W przypadku innych zamierzeń związanych z finansami, okazuje się, że bez względu na płeć, co dziesiąty badany liczy w tym roku na znalezienie zatrudniania. Mniej kobiet niż mężczyzn myśli natomiast o zmianie pracy - na poszukiwanie atrakcyjniejszego pracodawcy gotowe jest 6 proc., podczas gdy wśród reprezentantów przeciwnej płci 9 proc. Panie są też mniej odważne, jeśli chodzi o planowanie poważnych wydatków, o ich realizacji w 2021 r. mówi 7 proc. z nich, a panów – 10 proc.Różnice między płciami widać też w kwestii tegorocznych planów dotyczących oszczędności. Polkom lepiej idzie odkładanie pieniędzy na konkretny cel (np. zakup, wyjazd, edukację) – 53 proc. vs. 47 proc. Ale już z myślą o posiadaniu pieniędzy na wszelki wypadek, czyli przysłowiową czarną godzinę, chętniej chcą oszczędzać panowie (48 proc. wobec 40 proc. pań). Największą rozbieżność widać jednak w planach związanych z oszczędzaniem na emeryturę - myśli o tym niemal trzy razy mniej kobiet (5 proc.) niż mężczyzn (14 proc.).Kim jest przeciętna niesolidna dłużniczka ? Ma między 35 a 44 lata, najczęściej mieszka na Śląsku lub Mazowszu, skąd też wywodzi się jedna czwarta mieszkańców kraju. Śląski adres ma ponad 154 tys. pań w kłopotach z rozliczeniami. Ich zaległość przekracza 3,6 mld zł. Z Mazowsza pochodzi 15 tys. dłużniczek mniej – ponad 139 tys., ale tutejsze przeciętne zaległości są znacznie wyższe i ich suma to 5,1 mld zł. Wysoki poziom nieopłaconych zobowiązań mają też kobiety na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce – po około 2,5 mld zł. W obu przypadkach długi dotyczą ponad 101 tys. osób. Najmniejsze łączne niespłacane w terminie zobowiązania mają natomiast mieszkanki Podlasia – 477 mln zł, Opolszczyzny – 529 mln zł i świętokrzyskiego – 526 mln zł.Licząc udział niesolidnych dłużniczek wśród dorosłych mieszkanek danego regionu statystyki wyglądają już jednak inaczej. Kłopoty ze spłatą rachunków i kredytów najbardziej rozpowszechnione są przede wszystkim w województwach zachodniej Polski: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, a także w kujawsko-pomorskim. Wszędzie tu niesolidne dłużniczki mają ponad 8 proc. udziału w kobiecej dorosłej populacji. Najmniej jest ich natomiast na Podkarpaciu (3,3 proc.), Podlasiu (4,3 proc.) i w Małopolsce (4,3 proc.).Rekordzistka pochodzi z Mazowsza i wpędziła się w kłopoty finansowe na 47,7 mln zł. Ma 39 lat i jest najmłodszą osobą niechlubnego zestawienia wojewódzkich dłużniczek, kolejną kobietę w rankingu dystansuje o ponad 30 mln zł.