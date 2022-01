Co i kiedy zrobi Fed?

Jeszcze jakiś czas temu spekulowano, że Rezerwa Federalna podniesie stop procentowe w połowie roku. Później rynek zaczął wyceniać fakt, że decyzja może zapaść jednak już na marcowym posiedzeniu. W tym momencie odbicie dolara i ponowne spadki na rynku akcyjnym to pokłosie krążących opinii, że Fed wykona ruch nie o 25 bps a o 50 bps. Czy to wystarczy, żeby spowodować największą korektę na rynku od wybuchu pandemii?

Znajdujemy się w okresie blackout-u, co oznacza, że do kolejnego posiedzenia (25-26 stycznia) nie usłyszymy wypowiedzi poszczególnych członków FOMC. Rynek otrzymał i tak wystarczająco dużo wypowiedzi decydentów na temat polityki monetarnej, które to w dużym stopniu podsyciły oczekiwania, że Fed będzie reagował szybciej i w sposób jeszcze bardziej wyrazisty, niż zakładano to wcześniej. Nikt już w tym momencie nie dyskutuje czy Fed zmieni parametry w marcu. To wydaje się być oczywiste. Nawet członkowie FOMC należący do obozu gołębi (Mary Daly) wypowiadają się w sposób zdecydowany, że zaostrzenie polityki monetarnej jest konieczne.Mimo, że decyzja dopiero w marcu, przyszłotygodniowe posiedzenie będzie interesujące dla rynków. Fed będzie musiał zmienić swoje oświadczenie jeśli planuje podnieść koszt pieniądza w marcu. Z pewnością również Powell powinien przygotować na to rynki werbalnie. Po posiedzeniu planowana jest konferencja, podczas której ponownie na czynniki pierwsze będą „rozbierane” słowa prezesa Fed. Rynek będzie szukał potwierdzenia decyzji o zmianie o 50 bps. Jeśli to w jakimś stopniu zostanie zanegowane, wówczas akcje ponownie skierują się na północ. W przeciwnym wypadku korekta na Wall Street może się pogłębić.EURUSD znalazł się ponownie poniżej 1,14 i zdecydowanie przybliżył się do poziomu 1,13. Korekta wzrostowa głównej pary walutowej wydaje się, że została zatrzymana w okolicach zniesienia wewnętrznego Fibo 38,2 proc. impulsu spadkowego rozpoczętego we wrześniu. Z wykresy wynika, że notowania znajdują się w obrębie formacji flagi, która jest tylko przystankiem przed dalszą aprecjacją USD.