Hipoteka odwrócona 2022. 5 trendów, które wpłyną na rynek

Hipoteka odwrócona istnieje w Polsce od kilkunastu lat. Jakie trendy będą miały wpływ na branżę w 2022 roku? Oto prognozy Funduszu Hipotecznego DOM.

1. Duże wzrosty na rynku globalnym

Rok 2022 może przynieść znaczne wzrosty na rynku renty dożywotniej w Polsce. Powodem będą m.in. pogłębiające się problemy finansowe seniorów spowodowane galopującą inflacją, podwyżkami, coraz większymi długami emerytów – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gerhard Seybert - Fotolia.com Jakie trendy w hipotece odwróconej w 2022 roku? Coraz większe zainteresowanie usługą będzie napędzane m.in. galopującą inflacją, wzrostem cen nie tylko żywności i usług, ale również rosnącymi kosztami utrzymania nieruchomości.

2. Historyczne wzrosty cen na rynku nieruchomości

W tym roku trend ten może się utrzymać. Warto spojrzeć na rynek hipoteki odwróconej przez pryzmat rynku nieruchomości. Wysokie ceny mieszkań i domów powodują, że rośnie (i wciąż będzie rósł) kapitał zamrożony w nieruchomościach, a seniorzy będą mieć większy majątek, który będą mogli uwolnić w postaci renty dożywotniej. Jej wysokość zależy przecież m.in. od wartości posiadanej nieruchomości – przypomina Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

3. Inflacja, rosnące koszty życia oraz utrzymania nieruchomości będą napędzać rynek

W momencie podpisania umowy z funduszem hipotecznym prawo własności do nieruchomości przechodzi na świadczeniodawcę np. fundusz hipoteczny. Oznacza to, że wiele kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, takich jak ubezpieczenie lub opłacanie czynszu do wspólnoty lub spółdzielni nie leżą już w gestii seniora. Emeryt dostaje co miesiąc rentę dożywotnią, a dodatkowo nie ponosi kosztów związanych z nieruchomością – mówi Robert Majkowski.

4. Coraz młodsi seniorzy będą korzystać z usługi

W Polsce podpisujemy umowy z coraz młodszymi seniorami. Dotychczas mówiło się, że renta dożywotnia jest usługą dla osób 65+, ale od kilku lat rozmawiamy z coraz młodszymi osobami i finalizujemy kontrakty nawet z emerytami 55+. Oczywiście do każdej takiej umowy oraz wyceny pochodzimy indywidualnie – mówi Robert Majkowski.

5. Coraz większa świadomość, ale również ostrożność

Dziś ta wiedza jest znacznie większa. Ponad 92 proc. seniorów deklaruje, że słyszało o tym rozwiązaniu i wie na czym ono polega. Dużo więcej pisze się też o nadużyciach, co powoduje, że emeryci są bardziej zorientowani w temacie oraz ostrożni. Nie chcą popełnić błędu, chcą za to dać sobie czas do zastanowienia lub ewentualnego przedyskutowania umowy z kimś bliskim – mówi Robert Majkowski. – Oczywiście na rynku pojawia się coraz więcej podmiotów, które oferują podobną usługę, ale nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Starsze fundusze hipoteczne są jednak na rynku od ponad dekady i wypracowały sobie silną markę. Poza normami etycznymi Związku Przedsiębiorstw Finansowych pojawiły się też normy etyczne rynku europejskiego ustanowione przez EPPARG i obejmujące również Polskę – podsumowuje Robert Majkowski.

