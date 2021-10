Zaległości młodych ludzi stopniały do 1 mld zł

W czasie pandemii poprawiła się sytuacja finansowa osób w wieku 18-24 lata. Przyczyniły się do tego lockdowny i nauka zdalna. Zaległości młodych stopniały do 1 mld zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK. Czy zniesienie ograniczeń przerwie trend spadkowy?

Tym samym skala problemów wróciła do stanu sprzed niemal trzech lat. Cała sytuacja ujawniła to, co zresztą wcześniej można było podejrzewać: młodzi mają spory problem z umiejętnością odmawiania sobie wydatków, szczególnie gdy wyzwań i pokus sporo – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. – W latach 2018-2020 ich zaległości podwyższały się dwa razy szybciej niż ogółu społeczeństwa, a w czasie pandemii, gdy zostali w domach, kilkakrotnie szybciej spadały – dodaje.

Niecałe 125 tys. niesolidnych młodych dłużników

Liczba i odsetek osób w wieku 18-24 z zadłużeniem W marcu zeszłego roku zaległości miało ponad 151 tys. 18-24 latków, teraz jest ich niecałe 125 tys.

Kwota zaległych zobowiązań osób w wieku 28-24 lata W marcu 2020 r. przeterminowane zadłużenie wynosiło 1,2 mld zł, po czterech miesiącach koronakryzysu, w lipcu zmniejszyło się do 1,13 mld zł, a po roku, w lipcu 2021 r. doszło do 1,01 mld zł.

Niespłacany kredyt pozostawia ślad

Bankowe zadłużenie młodych to głównie kredyty konsumpcyjne. Na kredyt mieszkaniowy czy finansowanie własnego biznesu porywa się jeszcze niewielu. Wśród zaciągających kredyty hipoteczne, w okresie od stycznia do sierpnia br. stanowili jedynie 3,5 proc. kredytobiorców. Tym bardziej przykre są pojawiające się problemy ze spłatą. Należy bowiem pamiętać, że negatywna historia kredytowa pozostaje z klientem przez 5 lat od zamknięcia kredytu, którego obsługa była opóźniana o ponad 60 dni. W rezultacie za rok, dwa, z powodu niespłaconej pożyczki na telefon czy komputer, można mieć problem z realizacją dużo poważniejszych planów. Niestety naturalny na starcie w dorosłość brak oszczędności może popychać do zadłużania się na rzeczy, które z perspektywy lat wydają się drobnostkami. Obsługę zadłużenia zawsze warto traktować śmiertelnie poważnie, bo jeśli kredyt będzie terminowo obsługiwany, to nie tylko nie zaszkodzi, ale też pomoże zbudować przydatną w przyszłości dobrą historię kredytową. Niestety, widać jednak, że co trzeci z młodych niesolidnych dłużników wpada w kłopoty po uszy i przestaje jednocześnie spłacać zarówno kredyty, jak i bieżące rachunki. W całym społeczeństwie w podobnym położeniu znajduje się mniej niż co czwarty dłużnik – mówi Sławomir Grzelczak.

Kobiety mają większy udział w zaległościach

W pandemii lepiej być młodym

Ocena poziomu dochodów 18-24 latków/Na co mogą sobie pozwolić? Co trzeci młody mówi, że teraz może kupić mniej, ale po 24. roku życia odpowiada tak prawie połowa badanych.

Wytłumaczeniem tej sytuacji może być fakt, że młodzi ludzie przeważnie nie partycypują w utrzymaniu mieszkań, a koszty te znacząco wzrosły. Poprawili natomiast swoje możliwości zarobkowe. Przyspieszenie cyfryzacji jakie spowodowała pandemia sprawiło, że lepiej wyceniane są kompetencje technologiczne, będące częściej atrybutem młodych. Poza tym, lockdowny mocno namieszały na rynku pracy. Po tym jak zamknięte zostały restauracje i hotele, wielu zatrudnionych w sektorze HoReCa przebranżowiło się, zmieniło pracę i to na lepiej płatną. Młodym w podejmowaniu odważnych decyzji sprzyja większa mobilność i elastyczność – mówi Sławomir Grzelczak.

Wiele wskazuje na to, że życie towarzyskie się odnowi, a wraz z nim liczne wydatki. Czy pokusom przekraczającym możliwości finansowe, młodzi będą umieli się oprzeć, zobaczymy w statystykach za kilka miesięcy – mówi Sławomir Grzelczak.

