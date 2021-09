Pośrednictwo finansowe: wyniki ZFPF II kw. 2021

W II kwartale 2021 roku wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez firmy zrzeszone w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) i należących do firmy Open Finance przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom 11 mld złotych. To o 28% więcej niż w I kwartale. O 29% wzrosła także wartość kredytów gotówkowych. Wartość kredytów firmowych utrzymała się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału.

Kredyty hipoteczne

Już kolejny kwartał z rzędu możemy cieszyć się rekordową wartością kredytów hipotecznych udzielonych przez pośredników zrzeszonych w naszej organizacji (oraz OF). Tym razem przełamana została bariera 11 mld zł, a w całym półroczu było to ponad 20 mld zł! Tak imponujący wynik, to w dużej mierze efekt boomu na rynku. W jego wyniku do banków napływało tak dużo wniosków, że czas oczekiwania na finansowanie wydłużył się 2-krotnie. Średnio na decyzję kredytodawcy trzeba czekać aż dwa miesiące. W takiej sytuacji wielu klientów doceniało fakt, że eksperci finansowi posiadają wiedzę, gdzie w danym momencie można szybko uzyskać kredyt. Jeśli chodzi o przyszłość, to wiele wskazuje na to, że kolejne miesiące również przyniosą duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Jesienią ma bowiem ruszyć program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który zapewne przyciągnie osoby zainteresowane uzyskaniem rządowej gwarancji czy dopłaty. Ta pierwsza ma dawać bankowi pewność, że jeśli kredytobiorca nie poradzi sobie ze spłatą zobowiązania, to część długu odzyska właśnie od Państwa. Drugą możliwością jest uzyskanie dopłaty do kredytu. Potencjalne spowolnienie mogą natomiast przynieść podwyżki stóp procentowych. Początkowo wpływ będzie jednak niewielki. Będzie on natomiast rósł z czasem, w miarę uchwalania kolejnych podwyżek.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez ZFPF i firmę OF w I kw. 2021 r. i II kw. 2021 r. W II kw. 2021 r. eksperci finansowi ZFPF (i firmy OF) pośredniczyli w udzieleniu kredytów mieszkaniowych o wartości przeszło 11,6 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Rynek kredytów hipotecznych pomimo pandemii rośnie bardzo dynamicznie. Cieszy fakt, że w całości sprzedaży rośnie udział największych pośredników działających na naszym rynku, zrzeszonych w ZFPF. To dobry trend, który pokazuje, że klienci są świadomymi konsumentami i wybierają częściej niezależnych ekspertów niż doradców bankowych, dzięki czemu mają pewność, że dostają najlepszą możliwą OFERTĘ.

W tej chwili mamy do czynienia ze zdrowym popytem, który nie słabnie, a to przekłada się na rosnące ceny mieszkań. Formująca się w naszym kraju klasa średnia sięga po większe metraże, co przekłada się również na wzrost średniej kwoty kredytu, pomimo większego wkładu własnego wymaganego przez banki. W następnych miesiącach oczekuję delikatnego wzrostu stóp procentowych, który z upływem czasu może rosnąć i studzić popyt na hipoteki.

Kredyty firmowe

Firmy wciąż są bardzo ostrożne i biorą pod uwagę, że może pojawić się kolejna fala zachorowań, a wraz z nią różnego rodzaju ograniczenia w działalności. Z tego względu wartość kredytów dla przedsiębiorstw udzielonych przez firmy członkowskie ZFPF i OF nie powróciła jeszcze do poziomów z 2019 r., czyli ostatniego przedpandemicznego okresu. Widać jednak systematyczną poprawę. Jeśli nie pojawią się w najbliższym czasie nowe ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, to jest szansa na to, że w ciągu kliku kwartałów sytuacja na tym rynku powinna wrócić do normy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez ZFPF i firmę OF w I kw. 2021 r. i II kw. 2021 r W II kw. 2021 r. wartość kredytów dla firm udzielonych przez członków ZFPF (i OF) osiągnęła blisko 550 mln. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Sytuacja przedsiębiorców w Polsce powoli się stabilizuje – świadczy o tym również wolumen sprzedaży kredytów dla firm na poziomie 549,87 mln zł, w których udzieleniu w II kw. 2021 r. pośredniczyły firmy członkowskie ZFPF (i OF). Wartość ta była tylko delikatnie wyższa od sprzedaży zanotowanej w poprzednim kwartale, wynoszącej 543,76 mln zł. Zapowiadany przez ekspertów wzrost PKB na poziomie nawet przewyższającym 5% w bieżącym roku i stosunkowo dobra sytuacja płynnościowa przedsiębiorców, daje nadzieje na ich większy apetyt na finansowanie zewnętrzne związane z inwestycjami i zapewnieniem dalszego rozwoju firm. To z kolei powinno przełożyć się również na wyższe wolumeny sprzedaży kredytów z udziałem pośredników w kolejnych miesiącach. Nie możemy jednak zapominać o istniejącej pandemii i prognozowanej tzw. 4 fali, która może wywołać ponowne wprowadzenie obostrzeń i konieczność zweryfikowania takich oczekiwań.

Kredyty gotówkowe

Wynik sprzedażowy kredytów konsumenckich udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF (oraz OF) za ostatni zamknięty kwartał wynoszący 694 mln zł jest dużo lepszy niż osiągnięty rezultat osiągnięty w I kw. 2021 r. (536,43 mln zł). Na to, że pożyczamy więcej, wpłynęła znacząca poprawa sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju

i związane z tym uwalnianie się gospodarki oraz łagodzenie polityki kredytowej w bankach. Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę wolumeny osiągane przez pośredników ZFPF (i OF) przed pandemią (2019 rok), to wciąż możemy zauważyć, że sprzedaż kredytów gotówkowych nie wróciła w pełni na swoje dawne tory. Kolejne miesiące powinny pokazać dalszy, stabilny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych w odpowiedzi na rosnący popyt konsumentów i ożywienie gospodarcze.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez ZFPF i firmę OF w I kw. 2021 r. i II kw. 2021 r. Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF (i OF) w II kw. 2021 r. roku wyniosła 694 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ten segment rynku zaczyna się odradzać. Mamy w Polsce dużą konsumpcję w połączeniu z wysokim wskaźnikiem inflacji, dlatego rynek consumer i retail bankingu wraca do formy sprzed pandemii, o czym świadczy wiele wskaźników sprzedażowych w e-comerce jak i klasycznej stacjonarnej sprzedaży. Konsumenci decydują się pożyczać więcej, ponieważ ceny dóbr i usług wzrastają. Widać to wyraźnie, analizując wyniki sprzedaży ZFPF (oraz OF) za II kw. tego roku. Sądzę, że ze względu na bardziej złożone kryteria przyznawania kredytów przez banki, rola pośredników i ich udział w całości bankowej sprzedaży będzie systematycznie rósł. Im większe skomplikowanie i zawiłość procedur bankowych, tym większe zapotrzebowanie ze strony konsumenta na rzetelną wiedzę, którą dysponują właśnie pośrednicy finansowi.

