Pośrednictwo finansowe: wyniki ZFPF I kw. 2021

W I kwartale 2021 roku wartość sprzedaży kredytów hipotecznych przez firmy zrzeszone w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) i należących do firmy Open Finance przekroczyła poziom 9 mld złotych. W porównaniu z IV kw. 2020 roku o ponad 81 mln zł wzrosła także wartość kredytów firmowych. W przypadku kredytów gotówkowych wzrost wynosi 35 mln zł.

Kredyty hipoteczne

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors: – Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez pośredników ZFPF oraz OF w I kwartale 2021 r. po raz pierwszy w historii przekroczyła 9 mld zł. Wpłynęło na to kilka elementów. Po pierwsze, do ZFPF dołączył nowy członek – firma Lendi. Duże znaczenie miało również przywrócenie przez banki możliwości uzyskania kredytu przy 10% wkładzie własnym, co zachęciło konsumentów, by starać się o środki na zakup mieszkania. Początek roku to też tradycyjnie okres, kiedy zaciągane są kredyty na budowę domów. Dodatkowo popyt na kredyty hipoteczne był stymulowany przez niski koszt ich udzielania. W I kwartale tego roku był on najniższy w historii. Według danych NBP średnie RRSO dla kredytów mieszkaniowych udzielonych w lutym wyniosła rekordowo niskie 3,17%. W kolejnych kwartałach spodziewamy się dalszej stabilizacji sytuacji na rynku kredytów hipotecznych. W dłuższym okresie istotnym czynnikiem stymulującym może być wprowadzenie programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który sprawi, że finansowanie będzie dostępne dla większej liczby osób. Jednak może się okazać, że taki kredyt będzie zdecydowanie droższy ze względu na zwiększone ryzyko braku spłaty. Musimy zaczekać na więcej szczegółów, aby ocenić jaki będzie wpływ tego pomysłu na rynek.

Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez ZFPF oraz OF w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r. W I kwartale 2021 r. eksperci finansowi ZFPF i OP pośredniczyli w udzieleniu kredytów mieszkaniowych o rekordowej wartości przeszło 9 mld zł.

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: – W pierwszym kwartale 2021 r. byliśmy świadkami utrzymania pozytywnego trendu, jaki został zainicjowany jeszcze w zeszłym roku. Dzięki temu firmy członkowskie ZFPF (wraz z OF) doprowadziły do uruchomienia kredytów hipotecznych o wartości przeszło 9 mld zł. Niskie stopy procentowe oraz duże zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości, (co jak pokazują kolejne miesiące, jest obecnie jedyną inwestycją, która przynosi wymierne korzyści), napędzają sprzedaż, co jest dobrym prognostykiem dla naszej branży na kolejne miesiące.

Kredyty firmowe

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors:

– Wartość kredytów firmowych udzielonych przez firmy zrzeszone w ZFPF i OF w I kwartale 2021 r. wyniosła ponad 543 ml zł. Także w przypadku tej kategorii produktów obserwujemy tendencję wzrostową, chociaż trzeba zaznaczyć, że ma ona mniejszy impet niż przed pandemią. Można uznać, że jest to sytuacja przejściowa, ponieważ rezygnacja

z kolejnych obostrzeń i wznowienie działalności dotychczas zamkniętych branż, będzie sprzyjało pobudzeniu gospodarki, a co za tym idzie – wzrostowi popytu na kredyty firmowe.

Wartość kredytów firmowych sprzedanych przez członków ZFPF oraz OF w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r. W porównaniu z poprzednim okresem wartość kredytów dla firm udzielonych przy wsparciu firm zrzeszonych w ZFPF (oraz OF) wzrosła o 81 mln zł.

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: – Małymi krokami wracamy do „normalności” – tak chyba najtrafniej można podsumować wyniki sprzedaży kredytów dla firm w I kw. 2021 r. przez ZFPF (wraz z OF). Co prawda, porównując dane do analogicznego okresu zeszłego roku, nadal obserwujemy dużą dysproporcję uruchomionego wolumenu (520,94 mln w I kw. 2021 r. vs 613,94 mln w I kw. 2020 r.), ale już przy porównaniu tych wartości do sprzedaży z IV kw. 2020 r. (439,82 mln) widzimy istotny wzrost sprzedaży. Sytuacja ta jest w dużej mierze pokłosiem pozytywnych zmian, jakie zaszły w polityce kredytowej banków. Liczymy, że kolejne miesiące tego roku przyniosą dalsze jej łagodzenie i tym samym szersze otwarcie rynku na finansowanie firm.

Kredyty gotówkowe

Adrian Jarosz, Prezes Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, Prezes Zarządu Expander Advisors:

– Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych dzięki wsparciu ekspertów finansowych ZFPF (i OF) w I kwartale wciąż była znacznie niższa niż w okresie przed koronawirusem. Należy jednak podkreślić, że jednocześnie była najwyższa od wybuchu pandemii, nawet z pominięciem wyników nowego członka ZFPF, firmy Lendi. Wartość pożyczek rośnie wraz z łagodzeniem kolejnych obostrzeń i stopniowym powrotem życia do normalności. Dlatego spodziewamy się kolejnych wzrostów w najbliższych kwartałach.

Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFPF oraz OF w IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 Łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF (i OF) w I kwartale 2021 roku wyniosła ponad 536 mln zł.

Dominik Skrzycki, Wiceprezes Zarządu ZFPF, mFinanse: – Nasze przewidywania dotyczące negatywnego wpływu pandemii i wprowadzonych obostrzeń na handel i decyzje zakupowe konsumentów, a tym samym na zainteresowanie kredytami gotówkowymi, okazały się celne. Jeżeli chodzi o sprzedaż produktów tej kategorii przez firmy zrzeszone w ZFPF (oraz OF), I kwartał 2021 był słabszy od analogicznego okresu 2020 r. (505 mln w I kw. 2021 r. vs 660 mln w I kw. 2020 r.). Okres poświąteczny, kiedy konsumenci tradycyjnie „zaciskają pasa”, brak możliwości organizacji wypoczynku zimowego oraz zamknięcie galerii handlowych w znacznej mierze przyczyniły się do słabszego od oczekiwanego popytu na kredyty gotówkowe. Odmrożenie gospodarki oraz zniesienie restrykcji związanych z pandemią powinny zaowocować zwiększoną sprzedażą w kolejnych kwartałach.

Nowa firma członkowska w ZFPF

Piotr Stempiński, Co-founder Lendi: – Bardzo cieszymy się z dołączenia do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. W naszej opinii to znakomita platforma wymiany doświadczeń dla podmiotów z branży. Doceniamy duży wkład Związku w analitykę i dyskusję dokoła rynku finansowego. Dla Lendi możliwość wspierania dobrych praktyk w branży finansowej to wielka wartość dodana. Jesteśmy na etapie silnej ekspansji firmy, więc naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju było dla nas przystąpienie do ZFPF. Liczymy, że zaznaczymy aktywnie naszą obecność i chętnie będziemy dzielić się opiniami i wnioskami.

