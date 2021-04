Umarzanie subwencji z Tarczy PFR krok po kroku

29 kwietnia rozpoczyna się proces umarzania subwencji przyznanych na mocy Tarczy 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Każdy przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie, będzie mógł o to wnioskować w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia w którym upłynął rok od uzyskania środków. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że po podpisaniu i wysyłce wniosku nie będzie już możliwości odwołania się od przyznanej kwoty zwrotu subwencji na kolejnych etapach postępowania.

Wniosek o umorzenie będzie dostępny w ramach bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego przedsiębiorca zawarł umowę otrzymania subwencji. – Do złożenia wniosku będzie wymagane, aby przedsiębiorca nadal posiadał aktywną relację z tym bankiem. Dlatego PFR zaleca, aby np. kończące się umowy prowadzenia rachunku odnowić nie później niż w ostatnim dniu przewidzianym na złożenie wniosku – tłumaczy Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt.

Bank, za pośrednictwem którego podpisano umowę w ramach tarczy PFR 1.0, udostępni w swoim serwisie elektronicznym wstępną informację o wysokości zwrotu subwencji, a także częściowo już wypełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Brakujące dane trzeba wprowadzić samodzielnie. Wniosek będzie następnie udostępniony w bankowej skrzynce pocztowej – najpóźniej dzień przed pierwszym możliwym dniem jego złożenia. Możliwość edycji i wysyłki dokumentu pojawi się dopiero w dniu, kiedy złożenie wniosku będzie już możliwe. Dane, które trzeba uzupełnić samodzielnie, to: oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (dla małych i średnich przedsiębiorców); oświadczenie o spadku przychodów ze sprzedaży (dla starających się o umorzenie 100%) i inne, jak np. oświadczenie o odpowiedzialności karnej, przeniesieniu rezydencji podatkowej lub przekształceniu. Pozostałe dane zostaną pobrane z rejestrów publicznych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Krajowa Administracja Skarbowa. Należy dokładnie zapoznać się z wnioskiem oraz zaproponowaną przez PFR kwotą umorzenia. Podpisanie i wysyłka dokumentu oznaczają, że przedsiębiorca zgadza się na proponowane warunki. Od tego nie ma już odwołania, a przyznana kwota nie będzie podlegała zakwestionowaniu na późniejszych etapach postępowania. Następnie trzeba zweryfikować czy wprowadzone dane są poprawne. Warto też zapisać wniosek w wersji cyfrowej lub wydrukować. PFR zaleca, aby wszelkie rozbieżności w danych wyjaśnić w odpowiednich urzędach jeszcze przed wysłaniem wniosku. Kolejny krok to podpisanie i wysyłka wniosku za pomocą systemu autoryzacji banku. Następnie PFR zweryfikuje dane zawarte w dokumentach, porównując je z tymi w rejestrach ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS. W ostatnim kroku PFR podejmuje jedną z wymienionych poniżej decyzji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com Rusza proces umarzania subwencji z Tarczy PFR Każdy przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie, będzie mógł wnioskować o jego umorzenie w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia w którym upłynął rok od uzyskania środków.

Możliwość 1: Częściowe umorzenie subwencji do 75% (pozostałą część należy zwrócić)

0% do 25% – w zależności od utrzymania skali zatrudnienia (procent umorzonej kwoty zmniejsza się proporcjonalnie do zmniejszenia zatrudnienia);

25% – pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia otrzymania subwencji;

0% do 25% – w zależności od wykazanej skumulowanej straty gotówkowej.

25% – pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia otrzymania subwencji;

0% do 50% – w zależności od utrzymania skali zatrudnienia (procent umorzonej kwoty zmniejsza się proporcjonalnie do zmniejszenia zatrudnienia).

Możliwość 2: Pełne umorzenie subwencji

Możliwość 3: Odmowa umorzenia subwencji – zwrot całości środków do PFR

Możliwość 4: Decyzja o zidentyfikowaniu okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi

Kiedy decyzje, kiedy zwroty?

Proces umorzenia będzie mógł uruchomić albo sam przedsiębiorca, albo osoba działająca w jego imieniu. Jeśli odbywa się to na podstawie pełnomocnictwa, to w razie kontroli ze strony PFR konieczne będzie przedstawienie stosownego dokumentu.Eksperci inFakt wyjaśniają, jak krok po kroku wygląda proces umarzania subwencji:Aby je uzyskać, małe i średnie firmy muszą spełnić następujące warunki składowe:Z kolei warunki umorzenia dla mikrofirm są następujące:To rozwiązanie przysługuje przedsiębiorcom, którzy spełnili wyżej wymienione warunki dla częściowego umorzenia subwencji oraz posiadają przynajmniej jeden kod PKD spośród zamieszczonych na liście dołączonej do rozporządzenia. Co ważne, nie musi to być przeważający kod PKD.Z taką decyzją muszą się liczyć przedsiębiorcy, którzy nie dotrzymali warunków otrzymania subwencji , a więc na przykład wydawali środki na cele wyłączone z finansowania w regulaminie PFR. Od dnia otrzymania decyzji odmownej przedsiębiorca ma 14 dni na zwrot całości subwencji.W takiej sytuacji zostanie uruchomione postępowanie wyjaśniające. W jego trakcie przedsiębiorca będzie miał prawo złożyć dodatkowe dokumenty i oświadczenia. PFR poinformuje go o powodach, które sprawiły, że ustalenie wysokości zwrotu było niemożliwe. Ostateczna decyzja zostanie wydana do 6 miesięcy od dnia udostępnienia pierwotnej decyzji. W szczególnych przypadkach ten okres może zostać przedłużony, o czym przedsiębiorca zostanie poinformowany.Przedsiębiorca otrzyma decyzję od PFR w ciągu 15 dni roboczych liczonych od ostatniego dnia, w którym mógł złożyć wniosek. Zwrot części nieumorzonej rozpocznie się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono przedsiębiorcy subwencję finansową. Beneficjent będzie miał na spłatę 24 miesiące.