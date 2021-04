Zaplanuj przelewy Elixir przed majówką

Przed nami weekend majowy, Jako, że 3 maja mamy dzień ustawowo wolny od pracy, także przelewy Elixir będą realizowane w ograniczonym zakresie. Jak zaplanować przelewy przed majówką?

Przeczytaj także: Kiedy zrobić przelew w Boże Narodzenie i Sylwestra?

Przydatne linki:

Sesje elixir



Przelewy w systemie Elixir są realizowane w dni robocze w czasie jednej z trzech sesji, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00. Nie są jednak realizowane w dni ustawowo wolne od pracy i weekendy. Tak więc 3 maja system rozliczeniowy Elixir ma przerwę w funkcjonowaniu. Dlatego przelewy zlecone w piątek 30 kwietnia po godz. 16.00, zostaną rozliczone w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli we wtorek, 4 maja.W przypadku– systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i kierowane do strefy euro) – zmian w organizacji pracy nie będzie. 3 maja, tak jak w każdym dniu roboczym zostanie przeprowadzonych 6 sesji rozliczeniowych – ten dzień nie jest bowiem dniem wolnym dla europejskich rozliczeń w euro.Niezależnie od funkcjonowania systemów Elixir i Euro Elixir, do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych. System działa w trybie 24/7/365, także w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy, umożliwiając przesyłanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach. Realizacja przelewu natychmiastowego uwarunkowana jest jednak dostępnością banku nadawcy i odbiorcy w danym momencie, a ta może być ograniczona, np. ze względu na przerwy konserwacyjne.