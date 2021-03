BIK: pożyczek wciąż mniej niż rok temu

W lutym 2021 spadki na rynku pożyczek nieco wyhamowały, ale wciąż pożyczek jest mniej niż rok temu. Firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o 14,1% mniej pożyczek na kwotę o 11% niższą.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika sprzedaży pożyczek pozabankowych W lutym 2021 r., w porównaniu do lutego 2020 r., w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-11,0%). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK, wyniosła podobnie jak w styczniu - 471 mln zł. Średnia wartość udzielonej pożyczki była niższa o 0,2% i wyniosła 2 254 zł w porównaniu z lutym 2020 roku.Najwięcej w ujęciu liczbowym było pożyczek do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40,7% liczby udzielonego finansowania. Pożyczki na kwoty powyżej 5 tys. zł stanowiły w ujęciu liczbowymtylko 9,9% sprzedaży, a w ujęciu wartościowym - 37,3%. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,8% udział w sprzedaży.We wszystkich przedziałach kwotowych udzielonych pożyczek odnotowano ujemne dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym.Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w lutym 2021 r. w porównaniu do lutego 2020 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego 2-3 tys. zł – odpowiednio: (-24,2%) oraz (-23,3%). Natomiast najniższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego do 1 tys. zł odpowiednio: (-14,5%) oraz (-8,5%).