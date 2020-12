BIK: pożyczki pod kreską, wartość sprzedaży ze spadkiem o 25%

Wraz z wybuchem pandemii popyt na pożyczki uległ gwałtownemu załamaniu. Sytuacji pożyczkodawców nie poprawiły również wprowadzone tarczą antykryzysową nowe limity kosztów pozaodsetkowych, które istotnie obniżyły pułap przychodów możliwych do osiągnięcia przez firmy pożyczkowe. Niestety, jak dowodzą najświeższe doniesienia BIK, listopad nie przyniósł pod tym względem żadnych, istotnych zmian.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba, wartość i dynamika Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w listopadzie 2020 r. 420 mln zł w ujęciu wartościowym. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Listopad okazał się kolejnym już miesiącem, w którym wyniki rynku pożyczkowego nie zdołały się przebić ponad kreskę. Jak poinformował właśnie BIK, w minionym miesiącu br. wartość finansowania udzielonego przez firmy pożyczkowe była o 25,1% niższa aniżeli w analogicznym okresie minionego roku. Warto jednak podkreślić, że spadki, choć ciągle obecne, są już nieco mniejsze niż ostatnio. Dla porównania, w październiku br. wartość udzielonych Polakom pożyczek była aż o 32,8% niższa od odnotowanej rok wcześniej.Średnia wartość udzielonej w listopadzie 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 241 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w listopadzie 2019 r. o (-11,6%).BIK podał również, że łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK wyniosła w listopadzie 2020 r. 420 mln zł w ujęciu wartościowym oraz 187,3 tys. w ujęciu liczbowym. Średnia wartość udzielonej w listopadzie 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 241 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w listopadzie 2019 r. o (-11,6%).W okresie styczeń–listopad 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (-26,8%) mniej pożyczek, a wartościowo udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-34,4%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Łącznie w jedenastu miesiącach 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 1 872,6 tys. pożyczek na łączną kwotę 4,305 mld zł.W okresie styczeń–listopad 2020 r. 34% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 8,8% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 40,9% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 10,7% udział w sprzedaży. Pożyczki ze wszystkich przedziałów kwotowych, i to zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym, odnotowały ujemne dynamiki.Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń–listopad 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-42,2%) oraz (-43,7%). Natomiast najniższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń–listopad 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego do 1 tys. zł odpowiednio: (-18,9%) oraz (-15,4%).