Długi za granicą a upadłość konsumencka w Polsce

Wielu Polaków, którzy decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej zaciągało zobowiązania w różnych podmiotach. Zaczynając od banków przez SKOK-i, rodzime instytucje pożyczkowe, kończąc na międzynarodowych firmach, które udzielają chwilówek. Czy upadłość konsumencka ogłoszona w Polsce jest uznawana przez zagraniczne podmioty finansowe i jakie niebezpieczeństwa niesie to z sobą - tłumaczą eksperci firmy doradczej Lege Advisors.

Co zrobić, gdy nasz wierzyciel jest za granicą?

Wtedy należy ustalić jego prawidłowy adres i umieścić we wniosku o upadłość konsumencką. W przypadku wierzycieli z krajów Unii Europejskiej, postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest wystarczającym dokumentem, żeby taki podmiot nie podejmował żadnych działań sądowych i egzekucyjnych. – wyjaśnia Przemysław Furmanek, ekspert firmy doradczej Lege Advisors.

Wtedy musimy się liczyć z sytuacją, że firma wytoczy nam sprawę przed polskim sądem i poprzez polskiego komornika będzie dochodzić swoich wierzytelności. – tłumaczy Przemysław Furmanek, ekspert firmy doradczej Lege Advisors.

W kraju członkowskim Unii Europejskiej wyrok polskiego sądu zostanie z pewnością uhonorowany. W innych krajach, w przypadku zaciągnięcia tam zobowiązania i posiadania majątku, może to być znaczący problem. Szczególnie, że całe postępowanie sądowe zostanie przeprowadzone przed sądem krajowym wierzyciela. – mówi Przemysław Furmanek.

Zwykle na etapie zaciągania zobowiązań nie mamy wątpliwości, że współpracujemy z polską firmą. Jednak przy gromadzeniu dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia upadłości konsumenckiej okazuje się, że sytuacja nie jest tak oczywista. Naszym wierzycielem nie jest osoba, która uczestniczyła w udzielaniu pożyczki, ani firma, która wysłała maila reklamowego, ale podmiot z Bułgarii lub Indii.Inaczej wygląda sytuacja z firmą-wierzycielem spoza Unii Europejskiej. Może ona nie uznawać postanowienia o umorzeniu wierzytelności wydanego przez inny kraj.W przypadku wytoczenia nam sprawy i uzyskania nakazu zapłaty, prawnicy zalecają zachowanie czujności i złożenie sprzeciwu do sądu we właściwym terminie. Sprzeciw będzie oczywiście zawierał informację/dokumentację o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Warto więc, pomimo otrzymania postanowienia o umorzeniu długów, monitorować korespondencję z sądu i od komornika. Nie lekceważmy tego. To potencjalne źródło poważnych problemów.Warto też zwrócić uwagę na inną sytuację – przeprowadzka do innego kraju po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej . Wówczas niezbędne będzie dokonanie apostille postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Apostille to poświadczenie, że dany dokument jest autentyczny i pochodzi z właściwego urzędu. Można takim dokumentem posługiwać się za granicą. W Polsce apostille wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.Upadłość konsumencka jest najlepszym rozwiązaniem na długi. Nie zmienia to jednak faktu, że warto pamiętać, aby posiadać odpowiednią dokumentację związaną z ogłoszeniem upadłości. Wierzyciel, szczególnie zagraniczny, może nie wiedzieć lub przeoczyć naszą upadłość. Będzie mocno zaskoczony, że jego dług uległ umorzeniu. Na przykład apostille uchroni nas przed nerwową reakcją na to zaskoczenie.