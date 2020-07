Polacy na wakacjach 2020. Jak dbać o bezpieczeństwo portfela?

Pandemia koronawirusa wielu z nas pokrzyżowała w tym roku wakacyjne plany. Odwołaliśmy nasze wyjazdy zagraniczne, co odbiło się na kondycji biur podróży. Niemniej jednak Polacy deklarują, że wyjadą na wakacje w kraju. Przynajmniej jedną noc poza domem planuje spędzić 80 proc. osób ankietowanych przez CBOS. W czasie wakacyjnych wyjazdów nie zapominajmy o bezpieczeństwie swojego portfela - radzi ZBP.

Bezpieczny portfel na wakacjach

Karty na wakacje

Używajmy karty w miejscach, w których korzystalibyśmy z gotówki, starajmy się unikać korzystania z karty w miejscach, w których obawialibyśmy się zapłacić gotówką.

Pamiętajmy, że karta powinna zawsze znajdować się w polu naszego widzenia.

Nie zapisujmy numeru PIN na kartkach przechowywanych razem z kartą płatniczą, ani na samej karcie.

Zawsze zasłaniajmy ręka klawiaturę na której wprowadzamy numer PIN.

W przypadku utraty karty (kradzieży, zgubienia) konieczny jest niezwłoczny kontakt z wydawcą w celu dokonania zastrzeżenia karty. Kontakt ten ułatwi nam jednolity numer do zastrzegania kart 828 828 828 poprzez który połączymy się z naszym bankiem celem zastrzeżenia karty.

Bezpieczny komputer

Unikajmy logowania się do bankowości internetowej i dokonywania płatności z komputerów znajdujących się w miejscach publicznych.

Jeśli przy logowaniu pojawią się nietypowe komunikaty, prośby o podanie danych osobowych lub dodatkowe pola z pytaniem o hasła do autoryzacji, należy natychmiast zgłosić problem do swojego Banku.

Nigdy nie należy także używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania banku. Wyszukane w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron

Nigdy nie udostępniajmy osobom trzecim identyfikatora ani hasła dostępu

Co należy zrobić w przypadku utraty dokumentu?

Powiadomić oddział banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteśmy stałym klientem (albo, gdy nie mamy konta bankowego, iść do banku, który przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów - aktualna lista www.DokumentyZastrzezone.pl)

Powiadomić najbliższą jednostkę policji - jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży.

W realizacji zamiarów wyjazdowych może pomóc bon turystyczny, o ile uda go się wdrożyć w życie. Nie będzie on jednak tak powszechny jak pierwotnie obiecywano. Ma przysługiwać rodzicom posiadającym dzieci i być wpłacany na takich zasadach jak środki z programu " Rodzina 500 plus " - 500 zł na każde dziecko poniżej 18. roku życia.Trudno ocenić jakie będzie zainteresowanie tym bonem. Nastroje konsumenckie też nie są najlepsze. Czerwcowe badanie Kantar pokazało, że choć nastroje poprawiły się, nadal spora część respondentów wyraża obawy i niepewność co do swojej przyszłości. 16 proc. badanych uważa, że ich sytuacja w ciągu najlepszego miesiąca pogorszy się. Polepszenia spodziewa się 14 proc., a 70 proc. nie widzi zmian. W najbliższych trzech miesiącach pogorszenia spodziewa się aż 42 proc. badanych, a poprawy spodziewa się jedynie 6 proc. respondentów. Jeśli chodzi o skłonność do wydatków, to 73 proc. badanych nie musiało ich ograniczać i podobny odsetek deklaruje, że będzie wydawać w przyszłości tyle co obecnie. Niemniej około 1/4 badanych, dość konsekwentnie wskazuje, że zarówno obecnie, jak i w najbliższej przyszłości trzeba będzie zacisnąć pasa.Z kolei z badań CBOSu dotyczących naszych wakacyjnych planów wynika, że wakacyjnym wyjazdem jest dziś zainteresowanych 42% Polaków – to o 22 punkty procentowe mniej niż na początku roku.Mówiąc wprost, pandemia pokrzyżowała nam plany. A zmiana wakacyjnych planów to również zmiana sposobu ich planowania i rezerwacji. Wielu spośród tych, którzy w poprzednich latach wyjeżdżali za granicę w ramach wyjazdów zorganizowanych, w tym roku spróbuje w Polsce zorganizować się sama. Nocleg we własnym zakresie, często u znajomych i rodziny, pole namiotowe, camping, czy kwatery prywatne. Już pierwsze dni przed wakacjami pokazują, że trzeba będzie rozważać różne opcje, bo ceny w kurortach poszybowały – niebotycznie. Będziemy szukać oszczędności, będziemy szukać okazji. Przed rozpoczęciem wakacji warto dobrze wszystko zaplanować – zrobić rozpoznanie i koniecznie zadbać o bezpieczeństwo.Przypominamy zatem, że wakacje, to czas, kiedy szczególnie warto pamiętać o naszym bezpieczeństwie i nie chodzi tylko o środki ostrożności związane z trwającą epidemią, ale także o bezpieczeństwo naszych pieniędzy, płatności i dokumentów tożsamości. Aktualne informacje o tym, jak bezpiecznie korzystać z rachunków bankowych i płatności w internecie znajdą Państwo na stronach banków i Związku Banków Polskich, a my przypominamy o najważniejszych z nich.W czasie wakacyjnych wyjazdów nie zapominajmy o bezpieczeństwie swojego portfela. Właśnie w tym okresie jesteśmy szczególnie narażeni na utratę lub kradzież nie tylko gotówki ale także równie ważnych dla nas dokumentów. Pamiętajmy, że gdy utracimy dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy, kartę płatniczą czy np. dowód rejestracyjny możemy stać się ofiarami przestępstwa. Poniżej przedstawiamy Państwu proste porady, które zwiększą bezpieczeństwo naszych oszczędności a także pozwolą ochronić nasze dane osobowe przed ich wyłudzeniem.Znacząca większość osób wyjeżdżających na wakacje zabiera ze sobą kartę płatniczą, jako wygodny i bezpieczny instrument dokonywania płatności, jak również narzędzie umożliwiające dostęp do gotówki.Przede wszystkim komputer lub smartfon musi mieć zainstalowany program antywirusowy i musi on być na bieżąco aktualizowany. Należy też instalować legalne oprogramowanie.