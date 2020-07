Obroty na rynkach GPW VI 2020 r. NewConnect rośnie o 1121,8%

Czerwiec 2020 to kolejny miesiąc zwyżek na rynkach Grupy GPW. O 65,2% rdr wzrosła wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku. Aż o 1121,8% wzrosła wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect. Niestety tak imponujących wyników nie udało się osiągnąć na rynku Catalyst, gdzie wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi wyniósł zaledwie 7%. Jedyny spadek (o 33,0% rdr ) dotyczył łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym.

Na Głównym Rynku GPW wartość obrotu akcjami wyniosła w czerwcu 2020 roku 26,7 mld zł. To o 65,1% więcej niż przed rokiem. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na tym rynku wyniosła natomiast 26,4 mld zł, co oznacza wzrost na poziomie 65,2% rdr. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,255 mld zł, o 49,5% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 49 569,17 pkt i była o 17,6% niższa niż przed rokiem.Łączna wartość obrotu akcjami na rynku NewConnect w czerwcu 2020 wyniosła 844,3 mln zł, czyli wzrosła o 1030,7% rdr. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1121,8% rdr i wyniosła 820,9 mln zł.Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu 2020 r. wyniósł 1154,1 tys. szt., co oznacza wzrost o 82,2% w porównaniu do ubiegłego roku. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 54,7% rdr do poziomu 554,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 126,9% rdr do 287,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 143,9% rdr do 283,3 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 9,4% rdr do 29,5 tys. szt.O 158,8% rdr wzrosła wartość obrotu produktami strukturyzowanymi osiągając poziom 257,0 mln zł. W czerwcu zanotowano także wzrost obrotów ETF-ami o 700,7% rdr do 75,0 mln zł.Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 93,3 mld zł wobec 87,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 7,0% rdr do poziomu 230,0 mln zł.Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w czerwcu 2,0 mld zł wobec 25,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 92,2% rdr.Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu 18,9 TWh, co oznacza wzrost o 14,5% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 3,8% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 16,6% rdr do poziomu 16,0 TWh.Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w czerwcu o 33,0% rdr do 8,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 40,7% do poziomu 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 36,9% rdr do poziomu 7,4 TWh.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w czerwcu 2,4 TWh, co oznacza wzrost o 9,9% rdr. Czerwcowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 86,1% rdr osiągając w czerwcu poziom 15,0 ktoe .Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 40,7% rdr, do wolumenu 1,6 TWh.Kapitalizacja 392 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 472,9 mld zł (105,9 mld EUR).Łączna kapitalizacja 440 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 865,6 mld zł (193,8 mld EUR).W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej.