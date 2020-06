Cash back vs wypłata z bankomatu: co lepsze?

Po gotówkę udajemy się przeważnie do bankomatu, jednak rośnie też grono osób korzystających z usługi cash back, dzięki której możemy wypłacić pieniądze przy okazji codziennych zakupów. I wprawdzie druga z wymienionych opcji ma w porównaniu z bankomatami, jak pisze Rankomat, wagę co najwyżej piórkową, to jednak w określonych sytuacjach okazuje się niewątpliwie korzystniejszym rozwiązaniem.

Na czym polega usługa cash back (cashback)?

Ważnym atutem usługi cash back jest możliwość wielokrotnej wypłaty gotówki np. podczas zakupów w sklepie spożywczym, a później w aptece. Daje to możliwość pobrania większej kwoty, ale wymaga odrobiny zachodu. Warto pamiętać, że dokonując wypłaty cash back należy coś kupić. Wartość transakcji nie ma jednak żadnego znaczenia. W przeciwieństwie do bankomatów, z kasy sklepowej wypłacić można nierówną kwotę, jak np. 45,50 zł, co tylko zwiększa atrakcyjność tej usługi.

to usługa, która umożliwia wypłatę gotówki przy okazji płatności kartą za zakupy . Można skorzystać z niej w często odwiedzanych przez Polaków punktach usługowo-handlowe, jak sklepy spożywcze, apteki czy stacje paliw. Miejsca w których można dokonać wypłaty gotówki oznaczone są specjalną nalepką znajdująca się zazwyczaj na drzwiach i w pobliżu kasy. Maksymalna kwota w ramach jednorazowej wypłaty cash back wynosi 300 zł dla kart Visa i 500 zł dla kart Mastercard.Ważnym atutem usługi cash back jest możliwość wielokrotnej wypłaty gotówki np. podczas zakupów w sklepie spożywczym, a później w aptece. Daje to możliwość pobrania większej kwoty, ale wymaga odrobiny zachodu. Warto pamiętać, że dokonując wypłaty cash back należy coś kupić. Wartość transakcji nie ma jednak żadnego znaczenia. W przeciwieństwie do bankomatów, z kasy sklepowej wypłacić można nierówną kwotę, jak np. 45,50 zł, co tylko zwiększa atrakcyjność tej usługi.

Wartość wypłacanej gotówki - miażdżąca przewaga bankomatów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość wypłat gotówki z bankomatów kwartalnie (w mld zł) W czwartym kwartale 2019 r. z bankomatów pobrano gotówkę na kwotę 88,9 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość wypłat sklepowych cashback kwartalnie (w mln zł)_v2 Kwoty wypłacane za pomocą usługi cashback są znacznie niższe niż te, które Polacy wypłacają z bankomatu. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Średnia wypłata bankomatowa kilka razy wyższa od wypłaty cash back

Cash back vs bankomaty - koszty w wybranych bankach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszty cash back i wypłaty z bankomatu Z zestawienia wynika, że za wypłatę z krajowego bankomatu zapłacić można nawet 10 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

- Jest grupa opłat na którą klienci zwracają szczególną uwagę zakładając pierwsze konto lub wybierając kolejny rachunek. Jest to koszt prowadzenia konta i wydanej do niego karty oraz obciążenia związane z wypłatą gotówki z konta. Warto pamiętać, że pieniądze można pobrać na kilka sposobów - z bankomatu, w oddziale banku czy korzystając z usługi cashback. Każde z rozwiązań wiąże się z innym kosztem, dlatego dobrze jest sprawdzić przed założeniem nowego konta - mówi Mariusz Siemek, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Rankomat Finanse.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Rankomat.pl, analiza danych NBP wyraźnie dowodzi, że na rynku bankomatów mamy do czynienia z tendencją spadkową. Jeszcze w I kwartale 2018 roku mieliśmy w Polsce 23 206 takich maszyn. U schyłku minionego roku było ich już o ponad 0,5 tys. mniej (22 270). Co więcej, można zakładać, że ze względu na oszczędności banki będą kontynuować redukcję bankomatów także w kolejnych kwartałach. Alternatywą dla bankomatu jest realizowana w placówkach handlowych usługa cash back.W tym samym okresie wyraźnie zwiększyła się liczba placówek handlowo-usługowych oferujących wypłaty sklepowe, tzw. cash back. W pierwszym kwartale 2018 r. rozwiązanie to oferowane było w 138 tys. punktów. Na koniec czwartego kwartału 2019 r. z usługi cash back można było skorzystać w 234 tys. placówek]. Stanowi wzrost o 69,6% na przestrzeni dwóch lat. Z danych wynika, że dostęp konsumenta do terminali POS, oferujących wypłaty sklepowe, powinien być znacznie łatwiejszy niż do bankomatów.Mając na uwadze coraz większe zagęszczenie punktów oferujących usługę cash back, można postawić ostrożną tezę, że wypłaty gotówki podczas zakupów mogą zyskiwać popularność w kolejnych latach. Trudno jednak wyciągać jednoznaczne idące wnioski, gdyż skala wypłat w obu porównywanych wariantach jest niewspółmierna. Zgodnie z danymi NBP w czwartym kwartale 2019 r. z bankomatów pobrano gotówkę na kwotę 88,9 mld zł. Dla porównania planowane nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w 2019 r. ustalone zostały na poziomie 97,6 mld zł.W tym samym okresie wartość wypłat sklepowych osiągnęła wartość 607,7 mln zł, zatem usługa cash back reprezentuje zupełnie inną kategorię - w porównaniu do bankomatów reprezentuje co najwyżej wagę piórkową. Warto jednak zwrócić uwagę na wyraźną tendencję wznoszącą na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Zaobserwowany trend pozwala sądzić, że w kolejnych kwartałach wartość wypłat sklepowych będzie wzrastać, jednak będzie to w dalszym ciągu usługa uzupełniająca standardowe wypłaty z bankomatów.Na koniec czwartego kwartału 2019 r. średnia wartość pojedynczej transakcji wypłaty gotówki z bankomatu wynosiła 573 zł, a jedno urządzenie realizowało średnio 74 wypłaty gotówkowe dziennie. Kwota ta od ostatniego kwartału 2012 r. nieustannie wzrasta. Z kolei średnia pojedyncza wypłata cash back w na przestrzeni lat mają bardziej wypłaszczony charakter. Na koniec 2012 r. wynosiła ona 117 zł, natomiast czwarty kwartał 2019 r. zamknął się kwotą 123 zł. Zmiany w tym obszarze prezentuje poniższy wykres.Niewielkie wahania kwoty pojedynczej wypłaty sklepowej na przestrzeni ostatnich 7 lat mogą sugerować, że usługa cash back traktowana jest jako rozwiązanie uzupełniające i nie konkuruje bezpośrednio z bankomatami. Trudno ocenić, jak będzie kształtować się sytuacja, kiedy banki zdecydują się na dalszą redukcję sieci bankomatów.Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na inny aspekt. Pojedyncza wypłata cash back kartą Mastercard ma limit 500 zł, czyli niewiele mniej, niż średnia wypłata z bankomatu na koniec czwartego kwartału 2019 r. Świadomość istnienia takiej usługi, oraz znajomość jej kosztów, może przełożyć się na zmianę dotychczasowych nawyków. Możliwe, że wiele osób mieszka bliżej do punktu oferującego cash back, a do tego wypłata sklepowa nie jest obciążona dodatkowym kosztem.Wypłata gotówki z konta osobistego jest jedną z podstawowych funkcji posiadanego rachunku. Czynność ta zazwyczaj kojarzy się z bankomatem lub wizytą w oddziale banku. Cash back jest rozwiązaniem, które dopiero zdobywa uznanie konsumentów. Posiadacze kont osobistych często nie wiedzą, że mogą pobrać gotówkę ze sklepowej kasy wyposażonej w terminal płatniczy.W celu oszacowania atrakcyjności omawianych rozwiązań, przygotowaliśmy tabelę porównującą koszty wypłat bankomatów i koszty cash back w pięciu bankach (infotipy zawierają szczegółowe informacje opisujące potencjalne obciążenia).Z zestawienia wynika, że za wypłatę z krajowego bankomatu zapłacić można nawet 10 zł. Z takim obciążeniem musi liczyć się właściciel Konta za Zero z kartą PKO Ekspres VISA, który pobierze gotówkę z bankomatu nienależącego do sieci PKO BP. W tym samym banku posiadacze kont PKO Pogodne, PKO bez Granic, Aurum, Platinium II oraz kart debetowych i przedpłaconych PKO Junior nie zapłacą za usługę cashback. Właściciele pozostałych rachunków zapłacą 1 zł za każdą wypłatę sklepową, co daje 9 zł oszczędności, jeśli w okolicy nie ma bankomatu PKO BP.