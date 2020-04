BIK: popyt na pożyczki spadł o ponad 20%

Ze względu na dość kiepską sprzedaż, miniony rok z pewnością nie był okresem, który firmy pożyczkowe wspominać będą z dużym rozrzewnieniem. Niestety dziś mamy już właściwie pewność, że negatywne tendencje utrzymają się również w nachodzących miesiącach. Potwierdzeniem tego jest najnowszy Newsletter o rynku pożyczkowym autorstwa BIK.



okres „normalny” - do połowy miesiąca, okres „pandemiczny” – 2 ostatnie tygodnie marca. Warto zaznaczyć, że omawiane podsumowanie jest pierwszym, które obejmuje już częściowo okres pandemii. W celu dokonania dokładniejszej analizy, marzec warto podzielić na dwa odrębne okresy:

- Marcowa sprzedaż jest dopiero symptomem trudności, jakie wystąpią na rynku pożyczek pozabankowych w kolejnych miesiącach. W tygodniu 20 – 26 kwietnia br. liczba zapytań do BIK z firm pożyczkowych spadła prawie o 60% w porównaniu do analogicznego tygodnia 2019 r., choć pożyczki finansowały część bieżącej konsumpcji gospodarstw domowych, która została ograniczona przez pandemię – komentuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

- Należy zwrócić uwagę, że część firm pożyczkowych, która funkcjonuje w tradycyjnym, fizycznym kanale sprzedaży, wskutek lockdownu praktycznie nie może udzielać pożyczek. Ponadto niekorzystne zmiany legislacyjne oraz istotnie obniżające górny pułap możliwych do osiągnięcia przychodów przez firmy pożyczkowe, przy wysokim już dzisiaj i rosnącym w wyniku pandemii poziomie ryzyka powodują, że działalność firm pożyczkowych nie będzie dochodowa. Dopełnieniem obecnie bardzo niekorzystnego obrazu rynku pożyczkowego jest utrudnienie w zdobyciu finansowania przez niektóre firmy pożyczkowe – podsumowuje prof. Rogowski.

Opublikowane przez ZPF dane za 2019 rok wskazywały, że w minionym miesiącach firmy pożyczkowe musiały stawić czoła spadkom wartości i ilości udzielanych pożyczek, w efekcie czego zakończyły ubiegły rok stratą na poziomie 26,6 mln zł. Bieżący rok - póki co - nie przynosi w tym zakresie żadnej odmiany.Z danych przedstawionych właśnie przez BIK wynika, że w trzecim miesiącu br. firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę 431 mln zł, przyznając 184,4 tys. pożyczek.Obecne odczyty, w porównaniu do marca 2019 r. wskazują, że w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą o (-27,8%), w ujęciu liczbowym także odnotowały spadek o (-20,6%). Średnia wartość udzielonej w marcu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 338 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w marcu 2019 r. o (-9,0%) - podaje BIK.W okresie styczeń–marzec 2020 r. firmy pożyczkowe przyznały o (-5,9%) mniej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a w ujęciu wartościowym udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-12,5%). Łącznie w okresie styczeń–marzec 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 652,9 tys. pożyczek na łączną kwotę 1,555 mld zł.W okresie styczeń–marzec 2020 r. 36% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł, w ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 10% sprzedaży. W sprzedaży I kwartału 2020 r. w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 39% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym, pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 000 zł miały 10% udział w sprzedaży.Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w I kwartale 2020 r. dotyczyła dwóch przedziałów kwotowych: 1,0 - 1,5 tys. zł i wynosiła (+3,3%) i z przedziału 1,5 - 2,0 tys. zł (+1,2%).W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła również pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (+3,1%) i (+0,7%). Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w I kwartale 2020 w porównaniu do I kwartału 2019 roku odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-19,4%) oraz (-23,1%).