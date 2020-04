Popadasz w zadłużenie? Zobacz, jak może ci pomóc firma windykacyjna

Koronawirus odciska swoje piętno na wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. I wprawdzie większość Polaków powinna przetrwać w całkiem niezłej kondycji zdrowotnej i finansowej, to niestety nie brakuje i takich, którzy negatywne skutki wirusa SARS-CoV-2 odczuwają na własnej skórze już dziś. Mowa tu m.in. o firmach działających w branży turystycznej, hotelarskiej czy eventowej. To właśnie one są w największym stopniu obarczone ryzykiem popadnięcia w tarapaty finansowe i długi. Co powinny zrobić, jeżeli taki scenariusz się zmaterializuje?

– Firmy windykacyjne, zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych, zachęcają konsumentów do kontaktu i otwartej rozmowy. Jeżeli ktoś ma problem ze spłatą zadłużenia, zwłaszcza w związku z pandemią, powinien otwarcie powiedzieć o swoich kłopotach finansowych, chociażby zawieszeniu działalności gospodarczej, utracie pracy i innych czynnikach. Celem jest wypracowanie innych reguł spłaty, dopasowanych do potrzeb danej osoby – mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Wsparcie, o którym warto wiedzieć

rozłożenie zadłużenia na dogodne, dostosowane do możliwości budżetowych raty;

wydłużenie okresu spłaty, a co za tym idzie – obniżenie wysokości rat w uzgodnionym przez strony okresie;

zmiana terminu spłaty zadłużenia;

częściowe wstrzymanie naliczanych odsetek.

Czasem najtrudniej porozmawiać otwarcie

– Trudno rozmawiać o zadłużeniu, ponieważ niemożność spłacania swoich zobowiązań może być sytuacją trudną i stresującą, której możemy obawiać i odsuwać w czasie nawet, ostatecznie, pozytywne rozwiązania. Z naszego badania opinii wynika, że ponad 60 proc. osób stresuje się, jeżeli z jakiegoś powodu nie może lub przewiduje, że nie będzie mogła uregulować należności w terminie. W obecnej sytuacji opłacenie rachunków, spłata rat kredytowych czy innych należności może być jeszcze trudniejsze. Dlatego apelujemy, by konsumenci nie borykali się z tym sami. Przekonujemy: „skontaktuj się z firmą windykacyjną, powiedz o swojej sytuacji finansowej, porozmawiaj”. Taki dialog może być dobrym sposobem na poprawę trudnego położenia niektórych konsumentów – podsumowuje Andrzej Roter, prezes ZPF.

Chowanie głowy w piasek i unikanie wierzycieli to jeden z najgorszych sposobów reagowania na pojawiające się kłopoty finansowe. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w dobie pandemii, która może mocno nadszarpnąć zarówno kondycję budżetu domowego, jak i płynność finansową firmy W badaniu opinii, zrealizowanym przez SW Research na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Finansowych, aż 72 proc. respondentów, których zapytano czy wiedzą w jaki sposób firmy windykacyjne mogą ich wesprzeć w spłacie zadłużenia , odpowiedziało, że nie wie.Jak zatem firma windykacyjna może wspomóc osobę, która popadła w finansowe tarapaty i nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań? Sposobów jest co najmniej kilka:Z badania opinii zleconego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych wynika też, że wiele osób ma problemy z otwartą rozmową na temat swojego zadłużenia. Co piąty ankietowany przyznał, że nie dzieli się z bliskimi informacją o spóźnianiu się ze spłatą. Zazwyczaj dlatego, że nie chce ich martwić (47 proc.), wstydzi się (21 proc.) bądź zależy mu na uniknięciu kłótni (14 proc.).Aż 35 proc. respondentów boryka się z zadłużeniem samodzielnie twierdząc, że „to ich prywatna sprawa”. Co piąty ankietowany nie jest też otwarty na rozmowę z firmą windykacyjną i stara się unikać kontaktu, zanim wyjaśni z jakiego powodu tenże kontakt nastąpił. Te osoby twierdzą wprost, że „nie zamierzają rozmawiać”, ale równie pokaźna grupa (21 proc.) deklaruje, że jest zdziwiona jakimkolwiek kontaktem, bo – według jej wiedzy – nie ma żadnego zadłużenia.Warto również przypomnieć, że jeżeli trudność ze spłatą wynika z mniejszej dostępności placówek bankowych, czy pocztowych (skrócone godziny pracy lub całkowite zamknięcie) zadłużenie można spłacić również online, bez konieczności wychodzenia z domu.