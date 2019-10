Harmonogram spłaty zadłużenia pomaga wyjść z długów?

Długi zaczynają spędzać ci sen z powiek? Spłata comiesięcznych rat jest coraz większym problemem? Budżet domowy ledwo się dopina, a ryzyko, że zaległości się zwiększą jest jak najbardziej realne? Jeśli tak właśnie się dzieje, to oznacza, że nadszedł najwyższy czas na podjęcie kroków prowadzących do odzyskania równowagi finansowej. Pomocny może okazać się harmonogram spłaty zadłużenia. Jak go przygotować? Oto garść praktycznych wskazówek.

Krok 1: określ, ile masz

Podsumuj, ile pieniędzy jesteś w stanie uzyskać ze wszystkich możliwych źródeł. Uwzględnij przy tym przede wszystkim stałe źródła przychodu, a więc dochody z pracy czy też świadczenia pobierane z ZUS. Przyjrzyj się stałym, comiesięcznym wydatkom. Chodzi tu m.in. o koszty utrzymania mieszkania/domu (czynsz, media), wydatki na lekarstwa, żywność czy chemię domową. Dolicz do tego również to, co przeznaczasz na odzież i obuwie, a także „na przyjemności”, np. na wyjścia do kina, zakup kosmetyków czy też jedzenie na mieście. Zobacz, ile pieniędzy zostaje ci po odliczeniu kosztów stałych. To kwota, która pozostaje ci na spłatę rat.

Krok 2: zastanów się, czy spłacić zobowiązanie szybciej

zwiększenie przychodu – być może jesteś w stanie podjąć dodatkową pracę na kilka godzin tygodniowo lub na weekendy? zmniejszenie wydatków – o ile będzie ci trudno ograniczyć koszty stałe, o tyle wydatki dodatkowe można zredukować. Może warto np. zastąpić kawę z kawiarni tą parzoną w domu i zamienić drogie kanapki czy obiady na mieście samodzielnie przygotowywanymi posiłkami? To tylko przykład oszczędności, jakie możesz wygenerować niewielkim wysiłkiem.

Krok 3: skontaktuj się z wierzycielem / firmą windykacyjną

– Celem firm windykacyjnych jest przede wszystkim dogadanie się z osobą zadłużoną. Dlatego osoby, które mają problemy ze spłatą swojego zobowiązania, nie powinny unikać kontaktu. Szczera rozmowa z wierzycielem zaowocuje rozłożeniem długu na raty dostosowane do możliwości finansowych Klienta – wyjaśnia Damian Bednarski, zarządzający windykacją polubowną w Ultimo.



Krok 4: ustal harmonogram spłaty długu

Krok 5: pomyśl o finansowej przyszłości

monitoruj swoje wydatki każdego miesiąca – w ten sposób będzie ci łatwiej ograniczyć zbędne koszty. Staną się widoczne jak na dłoni; stwórz krok po kroku poduszkę finansową, a więc zbierz kwotę, która zabezpieczy cię na wypadek nieprzewidzianych wydatków lub innych trudnych sytuacji (np. utraty pracy czy choroby). Nawet odkładając niewielką kwotę każdego miesiąca, szybko zobaczysz efekty; uważnie podejmuj decyzje o zaciąganiu nowych zobowiązań finansowych – czasem warto odłożyć sumę potrzebną np. na zakup nowego sprzętu niż brać go na obciążone dodatkowymi kosztami raty.

– Nie zapominajmy również o tym, że nowy harmonogram spłaty to zobowiązanie, z którego należy się wywiązać. Oznacza to, że kolejne raty powinny być regulowane w terminie. Jeśli natomiast po drodze pojawią się trudności, warto skontaktować się z wierzycielem i ustalić, jak je rozwiązać. W ten sposób sprawa zawsze będzie rozwiązana polubownie, czyli bez obaw o proces sądowy czy wizytę komornika – podsumowuje Damian Bednarski, ekspert Ultimo.



