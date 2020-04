BIG InfoMonitor: firmy ratują płynność finansową nie płacąc kontrahentom

Wybuch pandemii wywiera przemożny wpływ na wszystkie dziedziny życia i gospodarki. To powoduje m.in., że przedsiębiorcy borykają się dziś z problemami, o jakich nie śniło się im jeszcze kilka miesięcy temu. Wówczas mówiło się wprawdzie o majaczącym na horyzoncie spowolnieniu gospodarczym, ale tej skali kryzysu nie spodziewał się chyba nikt. Potwierdzeniem tego, jak delikatna jest dziś sytuacja polskich firm i jak trudno jest o zachowanie płynności finansowej, są chociażby wyniki najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Na ile jest prawdopodobne, że będzie Pan/Pani musiał(a) przestać płacić swoim kontrahentom? O możliwości pojawienia się zaległości wobec kontrahentów mówi 2/3 firm zatrudniających do 9 osób. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Zabójczy egoizm

- Niektóre z opóźnionych płatności będą naturalnym zjawiskiem wynikającym z realnych kłopotów firm, ale część kontrahentów nie zapłaci z egoizmu. Jedni przez zapobiegliwość i w trosce o własny biznes zatrzymają gotówkę na koncie na wszelki wypadek, inni co i przed pandemią nie należało do rzadkości, będą po prostu w ten sposób kredytować się cudzym kosztem. Zwlekanie z zapłatą z negatywnych pobudek nakręca dodatkowo problem zatorów płatniczych w całej gospodarce – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

- Dlatego warto utrzymywać stały kontakt z kontrahentami i orientować się w ich kondycji finansowej, bo w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rośnie ryzyko współpracy z potencjalnym bankrutem. Jeśli kontrahenci są liczni, a biznes opiera się na pozyskiwaniu wielu nowych klientów każdego miesiąca, warto monitorować ich sytuację płatniczą w Biurze Informacji Gospodarczej. Alert z Biura zawiadomi, gdy obserwowana firma znajdzie się w Rejestrze Dłużników - radzi Sławomir Grzelczak.

Wzrost empatii

- Kryzys się skończy, gospodarka wstanie z kolan, a to jak ktoś zachowywał się w czasie największych trudności z pewnością zostanie zapamiętane. Wobec odbiorców, z którymi relacje trwają od lat i do tej pory nas nie zawodzili, warto wykazać się większą empatią. To zapewne mają na myśli respondenci, mówiący o bardziej wyrozumiałym podejściu w ściąganiu należności w czasach epidemii. Jednocześnie zachęcam jednak do nowego otwarcia w rozliczeniach z kontrahentami, którzy przysparzali problemów z płatnościami nawet w okresie dobrej koniunktury – mówi Sławomir Grzelczak.

Obawa, że inni nie znajdą zrozumienia dla opóźnionych płatności

Pamiętać, że okres zawieruchy to czas sprzyjający oszustom. Dlatego jeśli pojawia się nowe kontrakty, koniecznie zacznijmy od sprawdzenia strony internetowej oraz wpisu firmy w KRS-ie lub w CEIDG. Jeśli nie ma ona strony z pełnymi danymi teleadresowymi, działa od niedawna, lepiej zachować ostrożność.

Kontrolować w Rejestrze BIG InfoMonitor solidność płatniczą nowych odbiorców i monitorować na bieżąco jak zachowują się stali partnerzy. Zlecający monitoring, w momencie, gdy sprawdzana przez niego firma zostaje wpisana do BIG z długiem, od razu otrzymuje mailem informację na ten temat. Jest to ważny sygnał ostrzegawczy. Po uzyskaniu zgody firmy, którą chcemy sprawdzić, można też poprzez BIG InfoMonitor zweryfikować jak radzi sobie z obsługą kredytów w BIK.Posługiwać się pieczęcią ostrzegawczą. Przystawiana na fakturach głosi, że nieuregulowanie zobowiązania w terminie grozi wpisem do rejestru dłużników. Fakturę z takim ostrzeżeniem zdecydowanie trudniej „zgubić”.

Szybko reagować, gdy dzieje się coś nie tak. Inaczej pokazujemy, że jesteśmy firmą, której można płacić kiedy się chce. Jeszcze przed terminem warto przypomnieć o płatności, odzywać się gdy nie wpływają pieniądze na konto.

Wysyłać wezwania do zapłaty już po 30 dniach opóźnienia. Im starszy dług, tym trudniej go odzyskać. Wezwanie informuje, że dłużnik zostanie wpisany do Rejestru Dłużników BIG. Wtedy o długu i niesolidności dowiedzą się inni, banki, firmy leasingowe, faktoringowe, dostawcy dłużnika. Wysyłkę wezwania można też zlecić przez BIG. Wezwanie, przynajmniej przed pandemią, potrafiło mobilizować do spłaty w dwóch trzecich przypadków. Bazę wertuje bowiem wiele firm. Raport sprawdzający wiarygodność konsumenta czy firmy w 2019 r. był pobierany co 1,5 sekundy. To sprawia, że prędzej czy później dług wychodzi na jaw.

Wpisywać dłużników do Rejestru i wykreślać ich dopiero, gdy zapłacą.

Wysyłać powiadomienie o wpisie – sam wpis nie oznacza, że dłużnik się o nim dowie, dlatego zwłaszcza w czasach kryzysu należy wysyłać oficjalne powiadomienie o wpisie.

Sięgać po pomoc firm windykacyjnych. Dla klientów BIG InfoMonitor na preferencyjnych warunkach dostępna jest obsługa firm RK Legal oraz Obligo. Wykonują wszystkie typowe czynności windykacyjne – monitoring płatności, windykację polubowną i sądową.

Korzystać z ubezpieczeń płatności, faktoringu.

Jak czytamy w komunikacie z badania, firmy odpowiadając na pytanie o negatywne i najbardziej prawdopodobne konsekwencje pandemii wymieniają przede wszystkim: spadek obrotów (87 proc.), zamrożenie podwyżek premii (75 proc.) oraz problemy z utrzymaniem płynności finansowej (71 proc.). Lista możliwych problemów jest niestety znacznie dłuższa.W takich warunkach koniecznością staje się położenie szczególnego nacisku na zarządzanie należnościami oraz monitorowanie sytuacji kontrahentów. Tym bardziej, że - co wyraźnie podkreśla BIG InfoMonitor - wzajemne rozliczenia firm jeszcze długo nie osiągną takiego stanu, jaki miały przed kryzysem związanym z koronawirusem Z badania zrealizowanego przez Research&Grow dla BIG InfoMonitor wynika, że większość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanych o tym, że prędzej czy później przestaną płacić swoim kontrahentom. Przyznawało to nawet dwie trzecie mikrofirm zatrudniających do 9 osób. Pozytywnego scenariusza spodziewają się jedynie trzy przedsiębiorstwa na 10.W korzystnych warunkach połowa firm regularnie doświadcza opóźnień płatności od kontrahentów, teraz problem został spotęgowany przez paraliż gospodarki wywołany koronawirusem. Już na samym początku pandemii co szósta firma usłyszała od wielu swoich odbiorców, a co piąta od niektórych, że sytuacja zmusza ich do przesunięcia płatności.Ale czy faktycznie krucha płynność finansowa skłoni firmy do zmiany podejścia do kontrahentów i rozliczeń? Odpowiedź na to pytanie może wydać się zaskakująca. Co trzeci przedsiębiorca deklaruje, że teraz będzie bardziej wyrozumiały w upominaniu się o swoje należności. Połowa stwierdziła, że nic nie zmieni w podejściu do ściągania należności. Bardziej rygorystyczny zamierza być jedynie co szósty badany mikro, mały i średni przedsiębiorca (16 proc.).Tym bardziej, że przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że pandemia przyniesie do firm kłopoty, przede wszystkim spadek obrotów, a dla załogi w najlepszym przypadku zamrożenie płac. Na kolejnych pozycjach, przez 71 proc. firm wymieniane są problemy z utrzymaniem płynności finansowej, niewiele mniej dodaje też opóźnienia w zamówieniach i dostawach. Prawie połowa przedsiębiorców ma również obawy, że inni będą wywierać silniejszą presję na odzyskiwanie długów.Mimo, że firmy deklarują niezmienianie działań lub też większą empatię w podejściu do terminów rozliczeń, to jednak ze strony swoich dostawców spodziewają się czego innego. I zapewne się nie mylą. Dlatego w warunkach napięć płynnościowych należy korzystać z profesjonalnych narzędzi wspierania prawidłowej obsługi należności. Co dziś nie jest bez znaczenia, są one dostępne online. Przede wszystkim warto: